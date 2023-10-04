Виплати допомоги на проживання ВПО змінили. Як саме?

Допомога на проживання ВПО – це один із видів державних соціальних виплат, які регулюються постановою уряду. Допомога надається щомісячно на кожну ВПО:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн;

для інших осіб – 2000 грн.

У 2022 році допомогу отримали понад 1,8 мільйона осіб, на що з державного бюджету виділили 57 млрд грн. При цьому допомога призначалася безстроково. Достатньою підставою для її отримання був сам факт внутрішнього переміщення, засвідчений довідкою про взяття на облік ВПО.

Донедавна нормативна база не містила чіткого переліку підстав для відмови у призначенні допомоги. Також не було визначено строку, в межах якого держава має здійснювати виплати. Тому виникали ситуації, коли перед ВПО накопичувалася заборгованість за кілька місяців. А люди, для яких допомога була чи не єдиним джерелом доходу, найгостріше відчули на собі ці негативні тенденції.

З іншого боку, в результаті недосконалості порядку надання допомоги та відсутності ефективних механізмів контролю за виплатами, останні понад півтора року нараховувалися й особам, які повернулися до покинутого місця проживання або виїхали за кордон і отримали там тимчасовий захист. Зважаючи на ці проблеми, перегляд механізму призначення й нарахування допомоги був лише питанням часу.

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Що передувало зміні механізму призначення допомоги?

14 жовтня 2022 року уряд прийняв постанову, яка передбачала запровадження додаткового контролю за наданням допомоги, шляхом проведення вибіркових перевірок фактичного місця проживання/перебування ВПО територіальними органами Нацсоцслужби.

Вибіркові перевірки, наслідком непроходження яких було скасування виплат, викликали занепокоєння як серед ВПО, так і громадськості. Основні недоліки порядку проведення вибіркових перевірок полягали в тому, що він не містив вичерпного переліку обставин, за наявності яких допускалося проведення перевірки. А їх вибірковість могла створювати умови для дискримінаційних практик та зловживань з боку працівників соціальних служб.

Що змінилось в правилах надання допомоги?

Внесення урядом змін до порядку виплат відбулося у два етапи, а саме:

постановою від 11 липня 2023 року №709, яка набрала чинності 15 липня; постановою від 31 липня 2023 року №789, яка набрала чинності 1 серпня.

Після їх прийняття, підхід до призначення, нарахування та виплати допомоги змінився наступним чином:

допомога стала строковою й призначається на 6 місяців із можливістю продовження ще на півроку тільки з урахуванням ступеня вразливості ВПО (похилий вік, інвалідність, малозабезпеченість особи, перебування на її утриманні трьох і більше дітей тощо);

при призначенні допомоги буде враховуватися майновий стан отримувача;

діти, народжені у ВПО після внутрішнього переміщення, тепер прямо визначені як отримувачі допомоги;

з 1 листопада 2023 року допомога призначатиметься та виплачуватиметься не ВПО особисто, а на сім’ю.

Розміри виплат не змінилися. Також постанова №709 роздільно врегулювала питання виплати допомоги ВПО, які оформили її до 1 серпня 2023 року, та ВПО, що після 1 серпня 2023 року вперше звертаються за призначенням допомоги.

Виплати допомоги ВПО, які оформили її до 1 серпня 2023 року

Постанова №709 передбачила автоматичне продовження з 1 серпня 2023 року виплати допомоги ВПО, які вже отримували її, на один шестимісячний період – до 31 січня 2023 року.

Виплати продовжили для ВПО, які перемістилися з територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, а також особам у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок російської збройної агресії.

Наступним чотирьом категоріям ВПО виплата допомоги з 1 серпня продовжена не була:

людям, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль;

тим, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

засудженим за окремі види злочинів проти основ національної безпеки або оголошених в розшук;

ВПО, які повернулися до покинутого місця проживання.

Постановою №709 передбачалося проведення Міністерством фінансів верифікації отримувачів виплат, під час якої ВПО мали бути перевірені на відповідність так званим "майновим критеріям" для отримання допомоги на проживання.

Тож з 1 вересня 2023 року виплати допомоги припинили, якщо за результатами верифікації з’ясувалося, що переселенець після 15 липня 2023 року:

придбав транспортний засіб, якому менше ніж 5 років, за винятком мопеда, причепа тощо;

придбав нерухоме майно, цінні папери тощо на суму більше ніж 100 тис грн;

має на депозитному банківському рахунку більше ніж 100 тис грн, або ОВДП на таку ж суму;

придбав безготівкову та/або готівкову іноземну валюту, банківські метали на загальну суму, що перевищує 100 тис грн;

має у власності придатне для проживання житло, що розташоване не на територіях ведення бойових та тимчасово окупованих територіях;

перебував та після внутрішнього переміщення перебуває на повному державному утриманні в дитячому будинку, школі-інтернаті, геріатричному пансіонаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю тощо.

Запровадження перерахованих критеріїв для призначення/продовження виплати допомоги є чи не найістотнішою зміною в правилах її надання. З іншого боку, застосування цих критеріїв на практиці, ймовірно, зумовить виникнення цілої низки проблемних питань для ВПО.

Недоліки застосування майнових критеріїв при наданні допомоги

Майнові критерії для призначення/продовження виплати допомоги у схваленому урядом вигляді мають низку недоліків, зокрема:

Надання допомоги не залежить від працевлаштованості ВПО, наявності в неї інших джерел доходу та заощаджень, стану здоров'я тощо. Тобто, призначення/непризначення виплат не завжди зумовлюватиметься потребами такої людини.

Правила призначення/продовження виплати допомоги не враховують, що та чи інша операція з придбання майна (наприклад, квартири, товарів довгострокового вжитку, іноземної валюти) може вчинятися ВПО не за власні кошти, а коштом позики або кредиту.

Поріг майнових операцій у розмірі 100 тис грн, з перевищенням якого ВПО втрачає право на виплати, є недостатнім, оскільки не враховує значну девальвацію національної валюти та безпекову ситуацію.

Останнім часом ми почали отримувати звернення від ВПО щодо відкриття депозитів на суму понад 100 тис грн за кілька днів до набрання чинності постанови №709. Так люди вживають заходів для збереження своїх заощаджень від знецінення та можливих крадіжок. Закрити його достроково вони не можуть.

Ще один проблемний аспект схвалених урядом змін полягає в тому, що купівля товарів довгострокового вжитку на суму, яка перевищує 100 тис грн, також є підставою для припинення надання допомоги. Тобто, купуючи меблі та/або побутову техніку, на заміну втраченої під час внутрішнього переміщення, ВПО в якийсь момент може втратити право на виплати.

Тому запроваджені урядом майнові критерії потребують комплексної переоцінки.

Виплати допомоги ВПО, які вперше звернулися за її призначенням після 1 серпня 2023 року

Згідно з новими змінами ті ВПО, які вперше звернуться за призначенням допомоги з 1 серпня до 1 листопада, будуть отримувати її особисто. Тобто до 1 листопада допомога все ще призначатиметься безпосередньо кожній ВПО. А надалі допомога буде призначатися виключно на сім'ю та виплачуватиметься щомісяця одному з її членів (уповноваженій особі).

Підстави для відмови у призначенні допомоги ВПО, які вперше звернуться за її призначенням, здебільшого є такими ж, як і для тих, хто оформив її до 1 серпня 2023 року. Допомога не буде виплачуватися, якщо операції (придбання авто, земельної ділянки, житла, іноземної валюти тощо) здійснені ВПО протягом трьох місяців перед зверненням, а наявність в особи коштів на депозиті, ОВДП та/або придатного для проживання житла встановлюватиметься на 1 число місяця, з якого призначається допомога.

Схвалені урядом зміни також передбачають, що підстави для відмови у призначенні допомоги будуть застосовуватися лише до конкретної ВПО, яка звертається за допомогою, а не до всієї сім'ї.

Збільшився строк розгляду заяви. Тепер допомога призначається органом соціального захисту населення протягом 15 робочих днів з дати її надходження, замість 10 робочих днів.

Також потрібно враховувати, що допомога не призначається, а нарахування та виплата вже призначеної допомоги припиняються, у разі якщо отримувач:

повернувся до покинутого місця проживання;

виїхав на постійне місце проживання за кордон;

перебуває за кордоном більш як 30 календарних днів підряд;

перебуває за кордоном більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги.

Певних змін зазнала й процедура проведення перевірок фактичного місця проживання/перебування ВПО. Так, з 1 серпня такі перевірки проводитимуться не пізніше 10 робочих днів з моменту, коли керівник територіального органу Нацсоцслужби виявив підставу для цього та прийняв відповідне рішення.

При цьому особа, яку перевіряють, повинна бути повідомлена про перевірку не менш як за два календарні дні до її проведення телефоном або за допомогою іншого доступного засобу зв’язку, який забезпечує фіксацію повідомлення або виклику.

Переселенці, які вже отримують допомогу, мають пам'ятати, що кошти, виплачені їм неправомірно або повторно, мають бути повернуті добровільно чи на вимогу органу соцзахисту. Ми неодноразово надавали правничу допомогу ВПО, які з тих чи інших причин протягом деякого часу отримували допомогу безпідставно. Нерідко суми такої надміру виплаченої допомоги можуть перевищувати й кілька десятків тисяч гривень. Тому вирішення цієї проблеми потребує окремого нормативно-правового регулювання.

Не можна не погодитися з тим, що необхідність змін до порядку надання допомоги визріла вже давно. Втім, запроваджені урядом нововведення, як видається, не повною мірою враховують наявні потреби та усю різноманітність складних життєвих ситуацій, в яких опинилися внутрішні переселенці.