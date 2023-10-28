Дефіцит кадрів на тлі високого рівня безробіття

Рівень безробіття в Україні наразі найбільший в Європі, причина очевидна - війна. В 2022 році ця цифра склала 21,1%, і завдяки силам оборони України та перемогам на фронті прогнозується скорочення до 19% у 2023. Та це все одно багато.

Здавалося б, українським компаніям у цій ситуації знаходити кадри набагато легше, але мій досвід показав, що зовсім навпаки.

Перший шок. Плани скорочення співробітників

Початок війни змусив абсолютну більшість українських компаній зупинити роботу - когось на кілька днів, когось на кілька тижнів, а когось назовсім. Наші клієнти зупинили всі оплати, тому в перші місяці ми мали досить суттєву суму дебіторської заборгованості.

Настрій був песимістичний, однак ми зробили все, аби хоча б перші три місяці видавати співробітникам зарплату. Далі планували в залежності від обставин скорочувати команду, якщо клієнти не повернуться.

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Наша стратегія була побудована на збереженні корпоративної експертизи, тобто спеціалістів, знання та здібності яких є унікальними для ринку. Тому в пріоритеті бути керівники відділів, далі - тімліди, далі - спеціалісти senior, middle та junior рівня відповідно. Ми розуміли, що тільки з сильною командою зможемо знову повернутись до зростання.

Та не так сталося, як гадалося

З настанням літа, коли Київ почав оживати і люди поступово повертались, компанії відновлювали активність. До цього не дійшло - скорочення торкнулись максимум 4% команди, які були на стажуванні та не мали роботи у сфері диджитал-маркетингу раніше.

Але і деякі потужні спеціалісти вирішили самі покинути компанію. Причина банальна - вони вирішили залишитись в інших країнах, а хтось просто змінив роль, пішов у міжнародну компанію чи IT-сферу. Мій план щодо збереження корпоративної експертизи почав руйнуватись.

Та мені здавалось, що ми, як велика агенція, матимемо багато запитів на наші вакансії. Достатньо просто розмістити їх на сайтах з пошуку роботи - і десять кандидатів на позицію гарантовано.

Але реальність була інша. Влітку 2022 року більшість кандидатів ще боялись робити суттєві рухи, всі звикли до рівня зарплати в 2021 році та не готові бути йти на пониження.

Вони просто очікували покращення ситуації в поточних компаніях. Або ж просили зарплату довоєнного рівня в доларах, але такі побажання ми не могли задовольнити.

Саме в цей момент прийшло розуміння того, що кон'юнктура ринку праці змінюється і мій прогноз, що спеціалісти в невизначеності будуть готові змінювати роботу, не виправдався.

Ми з керівниками почали будувати нову стратегію хантінгу та пошуку спеціалістів - із залученням різноманітних каналів комунікації. Розповідаю про "середню температуру по палаті" щодо ключових спеціалістів для нашої агенції.

Пошук кадрів. Складнощі

Компетенція: спеціалісти з контекстної реклами. Найпроблемнішою позицією у нас стали експерти з контекстної реклами рівня від middle. За нашими спостереженнями, ключові причини такі:

Спеціаліст зі знанням англійської мови може знайти проєкт на іншому ринку, що дасть більше безпеки та стабільності.

Також він може пошукати фріланс-проєкти на інших ринках і працювати на себе.

Спеціалісти з сильною експертизою частково виїхали з країни, бо мали матеріальну можливість, або долучились в інхаус команди - також в пошуку стабільності.

Це була моя проблема як власника та проблема керівника відділу реклами. Оскільки клієнти повертали активність обережно, фокус на рекламу був максимальний. Допуститися помилки дорівнювало втратити клієнта. Якщо порівнювати 2021 з 2022 роком, очевидний дефіцит спеціалістів з контекстної реклами з досвідом роботи від 1,5-2 роки в напрямку.

Він був відчутний ще до війни і тільки посилився. Дуже не вистачає спеціалістів рівня middle та senior/team lead, при цьому кандидатів без досвіду, але бажанням освоїти професію, стало значно більше.

Заробітна плата. Зараз стало можливим повернути їх до рівня 2021 року в гривні та частково повернути відносно курсу долара того ж року. Тобто в гривні це на 35% більше, ніж у 2021.

Є запит на повернення зарплати пропорційно сумі в доларах, та з поточними рекламними бюджетами та кількістю клієнтів поки не дають змогу це реалізувати. Якщо говорити про суми, то все залежить від досвіду та рівня спеціаліста - ринкова заробітна плата коливається від 400 доларів для новачків і до 3000 для досвідчених спеціалістів.

Компетенція: SEO-спеціаліст. Як не дивно ситуація трохи краще, хоча в 2021 році знайти SEO-спеціаліста з компетенцією middle+ було складніше за пошук голки в копиці сіна. За 2022 рік нам вдалось долучити сильних спеціалістів з інших агенцій, з досвідом роботи, сильною експертизою.

Це було нелегко, але на тлі складного 2021 все одно краще. Справа в тому, що стало більше спеціалістів з рівнем middle+, які розглядали можливість змінити компанію.

Заробітна плата. Аналогічна ситуації, що і у спеціалістів РРС. Оплата повертається до рівня 2021 року в гривні, запит спеціалістів - на підняття до курсу долара.

Але в SEO я прослідковую тренд більшої готовності до підняття вартості послуг, ніж в РРС, тому, при позитивному сценарії, в 2024 році зарплати спеціалістів вийдуть на показники 2021 року в доларах. Може навіть і на 3-7% перевищать їх.

Компетенція: sales-manager. Для існування бізнесу важливий продаж його послуг. У 2021 була дуже складна ситуація з пошуком сильних продавців, ми шукали їх через джоб-сайти, рекомендації, хантінг, рекламу в соціальних мережах, але результат не виправдовував очікувань.

У 2022 ситуація стала покращуватись, кандидати знаходились більш професійні і з досвідом. Конкуренція за продавців стала меншою, ніж в 2021. Багато компаній закрились, тому певна кількість спеціалістів залишились або без роботи, або умови оплати в гривні стали гіршими.

У 2023 році ситуація повертається до рівня 2021 року, пошук компетентних спеціалістів знову стає в тренді, і закривати вакансії складніше. Для нас це виклик, але з іншого боку це говорить про відновлення бізнесів і збільшення конкуренції роботодавців за співробітників.

Заробітна плата: в середньому зараз коливається від 500 до 2800 доларів, залежить від рівня спеціаліста.

Компетенція: аккаунт-менеджер/PM. У нас це часто одна людина. Ці два місяці якраз в пошуку кандидатів, тому свіжі висновки. Якщо казати про PM, то це більше it-позиція, тому кандидатів багато. Але і запит щодо зарплати у них вищий. Junior-ів багато, якщо дивитись на кандидатів рівня middle+, то такі вакансії закривати складніше.

Але все одно менш складно, ніж РРС, SEO та менеджера продажів. Загальний мій висновок про аккаунтерів - претендентів стало більше, але вони намагаються змінити професію на більш виробничу з перспективою роботи на інші ринки. Люди розуміють, що війна не закінчиться завтра, тому думають про майбутнє, в якому вони не втратять роботу.

Заробітна плата. Як я вже зазначив, у РМ-ів, які більше повʼязані з айті, запит на зарплату відповідний - від 2000 дол. В інших же випадках це в середньому 1000 дол. для сфери маркетингу.

Компетенція: маркетинг. Важлива для нас, як для маркетингової агенції, позиція.

Будь-яка криза підвищує фокусування бізнесу на витратах, а це несе за собою урізання бюджетів на рекламу.

І коли потрібно розібратись, чи варто витрачати кошти на маркетинг, проводяться ревізії ефективності саме маркетингових витрат. З мого досвіду, кількість кандидатів-маркетологів зросла.

Одна з причин - невисока компетенція цих спеціалістів в Україні. Але зменшилась кількість диджитал-маркетологів, бо ця спеціалізація наразі більш затребувана і вимірювана в результаті.

Заробітна плата. За останній місяць я провів більше 15 співбесід, і зарплатні очікування на ринку абсолютно різні. Належна компетенція в середньому стартує від 1000 дол., що не відрізняється від 2021 року, і закінчується десь біля 5000 дол.

Але це скоріше виключення. Середня зарплата - 1500-3000 дол., зарплати повертаються до показників 2021 року в доларах.

Підсумовуючи

На прикладі та досвіді нашої компанії можу впевнено сказати, що performance-marketing швидко відновлюється. Бо для багатьох бізнесів важливе залучення клієнтів.

Війна спонукала частину кваліфікованих кадрів покинути країну, частину - змінити компанії на ті, що мають вищу стабільність, ніж агенції. Рівень мотивації у тих, хто залишився, досить конкурентний.

Сфера затребувана, тому в гривні рівень зарплат повернувся до рівня 2021 року, і все йде до того, що повернеться і в доларах.

Але очевидно одне: висококваліфікованих спеціалістів більше не стало. Це стосується майже кожної сфери, з якою мені довелось перетинатись. Зміна професії потребує часу на вивчення матеріалу.

Більше того, війна триває, і я бачу, що багато спеціалістів все більше починають розглядати варіант переїзду та побудови свого життя за кордоном.

Чим довше буде тривати війна, тим менше ймовірність повернення наших громадян з інших країн. Кадровий голод буде збільшуватись, і очевидно, що буде просідання експертизи. Така ситуація спостерігатиметься не тільки в диджиталі, а і в інших сферах маркетингу. Тому боротьба за таланти буде загострюватись і далі.