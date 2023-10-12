Чому не варто боятися купувати арештовану землю

Вже понад два роки в Україні успішно проходять земельні торги в системі Prozorro.Продажі. Це прозорий та конкурентний спосіб реалізації державної, комунальної та арештованої землі через аукціон.

З 2021 року в системі Prozorro.Продажі від реалізації землі державної та комунальної власності в держбюджет надійшло понад 1,97 млрд грн, а завдяки електронним аукціонам арештованої землі були погашені борги на суму понад 300 млн грн.

Команда майданчика Е-Тендер допомагає учасникам земельних аукціонів, забезпечуючи їх повним супроводом від пошуку ділянки до укладення договору. І саме на етапі підбору землі, ми часто зустрічаємося з упередженим відношенням до арештованої землі. Такі ділянки оточені міфами та невизначеністю, люди висловлюють занепокоєння через їх можливу проблемність.

Однак процес участі в аукціоні на викуп арештованої землі не відрізняється від участі в інших земельних торгах. Звісно, існують процедурні відмінності, але вони не роблять викуп такої землі складнішим. Упереджене ставлення до арештованої землі суттєво обмежує потенційного покупця у виборі ділянок, адже ринок такої землі – це сільськогосподарські землі, паї, та земля під забудову.

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Ми зібрали найбільше поширені чотири фактори, які стають на заваді стати учасником земельних торгів і придбати арештовану землю у Прозорро.Продажі. Наводимо аргументи щодо їх спростування.

Чи є гарантія того, що після придбання такої землі, з неї буде знято арешт? Чи потрібно покупцю самостійно займатися зняттям арешту?

У більшості аукціонів арешт з ділянки виконавець знімає сам одразу після підписання договору з переможцем. Але інколи мова йде про менше ніж 10% випадків, коли виконавець не може самостійно зняти арешт і тоді переможцю необхідно це зробити в судовому порядку.

Ця інформація завжди вказана на сторінці аукціону. Тому, якщо ви бачите, що арешт буде знято виконавцем, не переймайтесь, вам нічого додатково робити не треба.

Якщо ж мова йде про самостійне зняття арешту, тоді покупець сам вирішує, наскільки ця земля йому комерційно цікава, щоб займатися даним процесом.

Купуючи арештовану землю покупцю треба комунікувати з попереднім власником цієї землі (боржником).

Ні, новий власник не зобов’язаний контактувати з попереднім власником ділянки. У ході процедури викупу землі, ви спілкуєтеся з:

державним чи приватним виконавцем, що є організатором конкретного аукціону;

фахівцями майданчика, через який берете участь в аукціоні;

нотаріусом для оформлення договору в результаті виграшу на торгах.

Для того, щоб взяти участь в торгах потрібно сплатити внески. Що буде зі сплаченими внесками в разі погашення боргу в процесі аукціону?

У такій процедурі передбачений забезпечувальний платіж, який має бути сплачений переможцем аукціону. Якщо у процесі торгів боржник погасить свою заборгованість, тоді цей платіж повернеться переможцю.

Тобто переможець не втратить свої кошти, адже до моменту підписання договору купівлі-продажу, гарантійний внесок та забезпечувальний платіж, а це залишок суми за ділянку, знаходяться на рахунку майданчика і перерахуються виконавцю тільки в разі укладення договору.

Викуп арештованої землі – це тривала та складна процедура.

Єдина різниця у викупі арештованої ділянки від іншої землі на Прозорро.Продажі полягає в необхідності сплачувати забезпечувальний платіж, про принципову важливість якого ми вже зазначили раніше. Сама ж процедура викупу займе до двох місяців, вона складається з таких етапів:

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Ми відверто говоримо потенційним покупцям про те, скільки може зайняти часу викуп арештованої землі. Але, з досвіду нашої команди, інколи сам пошук конкретного об’єкту займає більше часу, ніж його викуп. Для багатьох покупців важливіше саме місце розташування землі, її розмір та призначення, а не процедура, в межах якої вона реалізується.

Де переглянути оголошені аукціони арештованої землі та що треба для участі в них

Арештована земля продається тільки на акредитованих майданчиках системи Prozorro.Продажі згідно з чинного законодавства, а тому переглянути весь перелік аукціонів ви зможете тільки на такому майданчику, зокрема, яким є Е-Тендер.

Ознайомитися із деталями може будь-хто, а взяти участь в аукціоні можете тільки після реєстрації на майданчику. Тобто необхідно лише створити електронний кабінет, після чого фахівець майданчика проінформує вас про всі подальші дії та забезпечить супровід у торгах.

Успішні кейси з викупу арештованої землі нашими клієнтами дозволяють стверджувати про вигоду та ефективність таких угод. Звісно, такій процедурі притаманна своя специфіка, але ми закликаємо вас не обмежувати себе в розгляді й таких ділянок, аукціони щодо яких оголошуються щодня на Prozorro.Продажі.