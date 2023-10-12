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Чому не варто боятися купувати арештовану землю

Земельний гід

Про ринок землі: все, що треба знати

Чому не варто боятися купувати арештовану землю

Які фактори стримують учасників земельних торгів від придбання арештованої землі?
Четвер, 12 жовтня 2023, 17:00
Анастасія Безуглова
Керівник напрямку "Земельні аукціони Prozorro.Продажі" на майданчику E-Tender

Вже понад два роки в Україні успішно проходять земельні торги в системі Prozorro.Продажі. Це прозорий та конкурентний спосіб реалізації державної, комунальної та арештованої землі через аукціон. 

З 2021 року в системі Prozorro.Продажі від реалізації землі державної та комунальної власності в держбюджет надійшло понад 1,97 млрд грн, а завдяки електронним аукціонам арештованої землі були погашені борги на суму понад 300 млн грн.

Команда майданчика Е-Тендер допомагає учасникам земельних аукціонів, забезпечуючи їх повним супроводом від пошуку ділянки до укладення договору. І саме на етапі підбору землі, ми часто зустрічаємося з упередженим відношенням до арештованої землі. Такі ділянки оточені міфами та невизначеністю, люди висловлюють занепокоєння через їх можливу проблемність. 

Однак процес участі в аукціоні на викуп арештованої землі не відрізняється від участі в інших земельних торгах. Звісно, існують процедурні відмінності, але вони не роблять викуп такої землі складнішим. Упереджене ставлення до арештованої землі суттєво обмежує потенційного покупця у виборі ділянок, адже ринок такої землі – це сільськогосподарські землі, паї, та земля під забудову.

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Ми зібрали найбільше поширені чотири фактори, які стають на заваді стати учасником земельних торгів і придбати арештовану землю у Прозорро.Продажі. Наводимо аргументи щодо їх спростування.

Чи є гарантія того, що після придбання такої землі, з неї буде знято арешт? Чи потрібно покупцю самостійно займатися зняттям арешту?

У більшості аукціонів арешт з ділянки виконавець знімає сам одразу після підписання договору з переможцем. Але інколи мова йде про менше ніж 10% випадків, коли виконавець не може самостійно зняти арешт і тоді переможцю необхідно це зробити в судовому порядку.

Ця інформація завжди вказана на сторінці аукціону. Тому, якщо ви бачите, що арешт буде знято виконавцем, не переймайтесь, вам нічого додатково робити не треба. 

Якщо ж мова йде про самостійне зняття арешту, тоді покупець сам вирішує, наскільки ця земля йому комерційно цікава, щоб займатися даним процесом.

Купуючи арештовану землю покупцю треба комунікувати з попереднім власником цієї землі (боржником).

Ні, новий власник не зобов’язаний контактувати з попереднім власником ділянки. У ході процедури викупу землі, ви спілкуєтеся з:

  • державним чи приватним виконавцем, що є організатором конкретного аукціону;
  • фахівцями майданчика, через який берете участь в аукціоні;
  • нотаріусом для оформлення договору в результаті виграшу на торгах.

Для того, щоб взяти участь в торгах потрібно сплатити внески. Що буде зі сплаченими внесками в разі погашення боргу в процесі аукціону?

У такій процедурі передбачений забезпечувальний платіж, який має бути сплачений переможцем аукціону. Якщо у процесі торгів боржник погасить свою заборгованість, тоді цей платіж повернеться переможцю.

Тобто переможець не втратить свої кошти, адже до моменту підписання договору купівлі-продажу, гарантійний внесок та забезпечувальний платіж, а це залишок суми за ділянку, знаходяться на рахунку майданчика і перерахуються виконавцю тільки в разі укладення договору.

Викуп арештованої землі – це тривала та складна процедура.

Єдина різниця у викупі арештованої ділянки від іншої землі на Прозорро.Продажі полягає в необхідності сплачувати забезпечувальний платіж, про принципову важливість якого ми вже зазначили раніше. Сама ж процедура викупу займе до двох місяців, вона складається з таких етапів:

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Ми відверто говоримо потенційним покупцям про те, скільки може зайняти часу викуп арештованої землі. Але, з досвіду нашої команди, інколи сам пошук конкретного об’єкту  займає більше часу, ніж його викуп. Для багатьох покупців важливіше саме місце розташування землі, її розмір та призначення, а не процедура, в межах якої вона реалізується. 

Де переглянути оголошені аукціони арештованої землі та що треба для участі в них

Арештована земля продається тільки на акредитованих майданчиках системи Prozorro.Продажі згідно з чинного законодавства, а тому переглянути весь перелік аукціонів ви зможете тільки на такому майданчику, зокрема, яким є Е-Тендер.

Ознайомитися із деталями може будь-хто, а взяти участь в аукціоні можете тільки після реєстрації на майданчику. Тобто необхідно лише створити електронний кабінет, після чого фахівець майданчика проінформує вас про всі подальші дії та забезпечить супровід у торгах.

Успішні кейси з викупу арештованої землі нашими клієнтами дозволяють стверджувати про вигоду та ефективність таких угод. Звісно, такій процедурі притаманна своя специфіка, але ми закликаємо вас не обмежувати себе в розгляді й таких ділянок, аукціони щодо яких оголошуються щодня на Prozorro.Продажі.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Prozorro аукціони земля
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