Лікування від раку

Щороку держава виділяє мільярди гривень на закупівлю ліків від онкології для дорослих та дітей. У 2023 році мова йде про 1,8 млрд грн для дорослих онкохворих, та понад 740 млн грн для дітей, хворих на рак. На централізованому рівні, тобто для потреб всіх українців, препарати для лікування онкології закуповує національна агенція "Медичні закупівлі України" (МЗУ).

Проте медикаментозне лікування онкології може мати низку негативних побічних наслідків. Зокрема, загальна слабкість, втрата волосся та апетиту, нудота, анемія, проблеми зі сном та концентрацією тощо.

На щастя, медицина не стоїть на місці. Існує інноваційне обладнання, яке може таргетовано знищувати ракові клітини, завдаючи мінімального пошкодження здоровим. Мова про лінійні прискорювачі.

Проте все не так просто. У чому ж складність? Лінійні прискорювачі – дуже дороге та складне обладнання.

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Що таке лінійний прискорювач

Це – обладнання, що дозволяє за допомогою рентгенівського або гамма-випромінювання впливати безпосередньо на ракові клітини або пухлини у внутрішніх органах, знищуючи їх або зупиняючи їх ріст, при цьому намагаючись мінімізувати пошкодження здорових тканин.

Лінійний прискорювач shotam.info

Таким чином лікування важких стадій онкології може відбуватися без хірургічного втручання та з більшою точністю.

Закупівля лінійних прискорювачів

Абсолютна більшість лінійних прискорювачів, що є в Україні зараз, вироблені до 2012 року. Вони мають дуже застарілу технологію лікування. Тож на державному рівні було прийнято рішення про велику централізовану закупівлю нових інноваційних лінійних прискорювачів.

Що це означає, простими словами? Медичні закупівлі України на замовлення МОЗ придбали 15 систем лінійного прискорювача, які будуть розподілені в різні лікарні. Важливо: українців лікуватимуть за допомогою цього обладнання безкоштовно.

Не багато, не мало понад 1 млрд грн було виділено з бюджету на цю закупівлю. Це – найбільша очікувана вартість у тендері в історії МЗУ. Проте не найбільша сума контракту, адже завдяки ефективній роботі з ринком, за результатами аукціону, вартість 15 систем зменшилась до 541 млн грн. Тобто вдалося заощадити 482 млн грн або 47% коштів доведеного бюджету.

Один лінійний прискорювач, придбаний МЗУ, коштує близько 36 млн грн. Натомість інші публічні замовники купували подібне обладнання в рази дорожче. Середня вартість лінійного прискорювача на Prozorro – близько 70 млн грн.

Що ж після закупівлі?

Така масштабна закупівля великого технологічного обладнання була реалізована вперше. І ще довго, скоріш за все, не буде потреби її повторювати. Адже нам вдалося забезпечити людей з онкологією доступом до інноваційного лікування на рівні держави.

Проте після підписання договору починається найцікавіше. Постачальник має поставити обладнання в лікарні, які визначить МОЗ на основі поданої потреби та готовності приміщень. Попередньо мова про наступні області: Сумська, Рівненська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Херсонська, Волинська, Івано-Франківська, Одеська, Кіровоградська, Харківська, Київська.

Але і це – не кінець. Один з ключових, якщо не найголовніший етап, це – інсталяція та введення обладнання в експлуатацію. Тут постачальник та лікарня взаємодіють між собою, проте під пильним наглядом МЗУ.

Як відбуватиметься процес інсталяції? Розповім про кілька етапів:

Перед доставкою лінійного прискорювача до лікарні вона має отримати відповідну ліцензію на зберігання, адже обладнання є джерелом випромінювання.

Також має бути готове приміщення (бункер), де стоятиме прилад. А саме – дотримані заходи радіаційної безпеки, проведене потрібне електрооснащення, встановлена дозиметрія тощо.

Тільки після цього відбувається реальний монтаж.

Далі лікарня має отримати ліцензію на використання обладнання від Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯР).

Після інсталяції сертифіковані постачальником інженери навчають медичний персонал лікарні, як користуватися лінійним прискорювачем. Під час навчання використовують манекени.

Наскільки оперативно буде встановлено обладнання, залежить від багатьох факторів. Наприклад, готовності закладу охорони здоров’я, який часто може спочатку замовити товар і тільки перед його поставкою почати підготовку. Або контролюючих органів, що видають ліцензії та сертифікації, підрядників, що оновлюють приміщення лікарень тощо.

Закупівля лінійних прискорювачів це – successful case, адже нам вдалося заощадити майже половину доведеної вартості. Вперше за всю історію централізованих закупівель МЗУ ці кошти не повернуться в бюджет. Вони реально будуть використані на забезпечення потреб українців, а саме – додаткову закупівлю важливого обладнання.

Це – показник, що навіть в умовах війни, дефіциту бюджету, зруйнованих логістичних сполучень наша держава рухається вперед. Ми впроваджуємо передові технології лікування, робимо їх доступними, покращуючи таким чином якість життя українців. І в цьому, насправді, весь сенс.