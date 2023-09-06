Як почуваються малий і середній бізнеси під час війни. Результати дослідження

Умови роботи малого та середнього бізнесів незначно покращилися. Показник Ukrainian Business Index демонструє поступове зростання протягом кількох фаз дослідження, але залишається на низькому рівні (38,2 із 100). Бізнес не бачить перспектив покращення економічної ситуації і ділового середовища.

Такі результати 13 хвилі дослідження Advanter Group про стан малого та середнього бізнесів (МСБ) в умовах великої війни. Під час дослідження, проведеного 4-14 серпня, було опитано 635 власників та CEO підприємств МСБ.

Порівняно з червнем, покращився показник очікування бізнесу від результатів діяльності у 2023 році: порівняно з 2022 роком обороти зростуть на 8,2%.

Бізнес вказує і на негативні фактори, які заважають розвитку підприємницької діяльності: непрогнозованість дій держави щодо бізнесу, посилення тиску силовиків та контрольних органів, відсутність доступу до фінансового ресурсу.

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Серед пріоритетних реформ бізнес виділяє боротьбу з корупцією, податкову та судову реформи, покращення доступу до фінансів. Бізнес також підтримує невідкладне впровадження антикорупційної податкової реформи.

Стан ділового середовища

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) в серпні 2023 року становить 38,23 із 100 можливих. Індекс незначно зріс порівняно з червнем 2023 року (35,34) і локальним мінімумом вересня 2022 року (33,9).

Таке зростання індексу продовжує свідчити про втому бізнесу від невизначеності і бажання інтенсифікуватися, а не про покращення економічної ситуації. Кількість замовлень від клієнтів не змінюється, але зростають об’єми випуску продукції і незначно відновлюється попит на трудові ресурси.

UBI показує активність бізнесу, його спроможність нарощувати товарообіг, створювати робочі місця. Показник нижче 50 свідчить про негативні очікування.

Робота підприємств

За результатами першого півріччя 12,8% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу (від 0% до 30% від планового показника). У червні цей показник становив 21,1%. 9,4% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом, 24,4% діють у межах запланованих показників на 2023 рік.

Які перспективи бачить бізнес у 2023 році

Середньозважений очікуваний показник оборотів бізнесу у 2023 проти 2022 року показав зростання з -0,7% в червні 2023 року до +8,2% в серпні 2023 року.

Понад третину бізнесу, 37%, очікує на зростання оборотів у 2023 році.

Не бачать перспектив 21,7% підприємств. Вони вказали, що бізнес не працюватиме або буде працювати на рівні до 50% від оборотів 2022 року.

Що заважає бізнесу відновлюватися

Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні 56,2% Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу 47,7% Недостатня кількість платоспроможних клієнтів 47,6% Недостатня кількість кваліфікованих працівників 34,3% Недостатній капітал 30,7% Перешкоди з боку регуляторних чи фіскальних органів 30,1% Високі податки та збори 27,9%

Найбільше заважає бізнесу у відновленні непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку – 56,2%. На другому місці – непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу (47,7%). Іншими важливими чинниками є нестача фінансових ресурсів, а саме неплатоспроможність клієнтів (47,6%), недоступність кредитних коштів і недостатність власного капіталу.

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Порівняно з червнем 2023 року, суттєвішою проблемою для бізнесу стала непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку – 56,2% (46,9% в червні). Значно зросли ризики й проблеми, пов’язані з податковою та митною системами. Важливим фактором стала нестача платоспроможних клієнтів та капіталу. Значно суттєвішою для бізнесу виявилася проблема нестачі кваліфікованого персоналу: 34,3% в серпні порівняно з 21,8% в червні.

Проблеми у взаємодії з органами влади

49,9% підприємств зіткнулися з проблемою блокування податкових накладних. Цей показник зріс порівняно з попередньою фазою дослідження в червні (44,1%) і продовжує суттєво переважати інші проблеми.

67,3% МСБ зіткнулися з перешкодами з боку державних органів.

Ситуація з персоналом

Частка фактору персоналу порівняно з 23 лютого 2022 року впала з 26% у квітні до 22%. Крім того, до 11% покращилася ситуація з прихованим безробіттям (відправлена у відпустку частка персоналу порівняно з 23 лютого 2022 року).

Частка персоналу, який працює на умовах скороченої зарплати, протягом першого півріччя 2023 року зменшується (15,6%).

Пріоритетні завдання для уряду

Найбільш пріоритетними завданнями для влади 72,8% підприємців вважають знищення корупції, 48,8% – проведення судової реформи, 40,8% – покращення доступу до кредитів та їх здешевлення, 36,7% – проведення податкової реформи 10-10-10 (+3). Загалом змін у податковій системі хочуть 77% респондентів.

Допомога бізнесу під час війни

87% підприємців продовжують допомагати ЗСУ та реалізовувати гуманітарні проєкти.