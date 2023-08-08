Поради тим, хто планує вести бізнес у Туреччині

Я вже понад десять років працюю на турецькому ринку і вважаю, що вибір цієї країни для бізнесу – одне з найвдаліших рішень у моєму житті.

Тут досить легко вести справи, тут зрозуміла та досить гуманна система оподаткування, тут добре ставляться до бізнесменів з інших країн.

Зрозуміло, існує і безліч підводних каменів – як у будь-якій іншій країні. Спробую розповісти про головні плюси та мінуси ведення бізнесу в Туреччині, а також застерегти вас від помилок, які сам встиг тут зробити.

Бізнес у Туреччині: що може злетіти

На мій погляд, три найперспективніші бізнес-напрями для Туреччини – це нерухомість, туризм та сервіс.

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Щодо нерухомості, то найзатребуваніші міста для життя та інвестицій знаходяться на узбережжі Середземного моря: це Анталія, Аланія та Мерсін.

Специфіка турецького ринку нерухомості така, що забудовники найчастіше не продають квартири у своїх об'єктах самостійно – вони віддають цей процес на відкуп агентствам, надаючи їм агентську комісію.

Це дозволяє агентствам не брати комісію з покупців. Інакше кажучи, і в забудовника, і в агентстві нерухомості покупець отримує ту саму ціну, але в агентстві йому надають додатковий сервіс: підбір оптимального варіанту, юридичний супровід, пост-сервіс і таке інше.

При цьому конкуренція між агентствами величезна: коли ви йдете вулицею в Аланії, кожен другий офіс – саме агентство нерухомості.

Щодо туризму, то це один із головних каналів залучення грошей до держбюджету і тим, хто розвиває цей напрямок, держава надає усіляку підтримку. Зрозуміло, глобально цей ринок давно поділений між великими гравцями, але є безліч можливостей заробити на туризмі і для малого та середнього бізнесу.

Наприклад, відкрити невеликий готель або здавати апартаменти біля моря в оренду. Відкрити власне турагентство або запустити сервіс, призначений для туристів.

Тут ми переходимо до третього найперспективнішого для Туреччини напрямку бізнесу – сервісного. Багато моїх знайомих з України, приїхавши до Туреччини, пішли саме цим шляхом. Приїжджаєш і дивишся, чого тут не вистачає з того, до чого ти звик у себе вдома.

Українці відкривають тут салони краси, тренажерні зали, коворкінги, пляжні клуби, а також дитячі садки та школи міжнародного зразка. І майже завжди ці проєкти користуються популярністю – насамперед серед експатів, які звикли до цих сервісів у себе на батьківщині.

Ведення бізнесу у Туреччині: наскільки це складно

Невеликий спойлер: дуже нескладно. Якщо порівнювати місцеву систему бухгалтерської звітності та оподаткування, то вона значно простіша, ніж в Україні. Але без послуг турецького бухгалтера і юриста ви не обійдетесь, оскільки існує безліч нюансів, з якими потрібно розібратися – особливо на старті.

Ще один важливий плюс – це лояльне ставлення податківців до бізнесменів: як місцевих, так і іноземних. За несплату податків у Туреччині немає кримінальної відповідальності.

Звичайно, це не означає, що тут можна ухилятися від сплати податків. Але якщо ви через неуважність чи через незнання накосячили з податковою звітністю, то завжди можна домовитися з податковою: соррі, наплутав, давайте все виправимо.

І часто трапляються випадки, коли податківці йдуть назустріч, не нараховуючи штрафи за допущені вами помилки.

Відкрити компанію в Туреччині також дуже нескладно. Це займе всього кілька днів і обійдеться вам максимум кілька тисяч євро. Але ви повинні враховувати, що не всі види бізнесу доступні для іноземців.

У деяких випадках ви повинні будете відкривати компанію разом із турецьким громадянином, який володітиме часткою 51%. Зрозуміло, що цей шлях передбачає високий рівень довіри, оскільки аферистів тут вистачає.

Але можливим є і наступний шлях. Наприклад, ви хочете купити у Туреччині землю – для турецьких громадян ця процедура набагато простіше, ніж для іноземців.

Ви заводите до складу засновників своєї компанії турка, купуєте землю і виводите його зі складу засновників. Це абсолютно легальний спосіб і він часто використовується.

Якщо вам доведеться познайомитися з місцевою судовою системою, ви дізнаєтеся, що вона має свої плюси та мінуси. Плюс полягає в тому, що тут набагато легше вирішити справи в досудовому порядку.

Якщо ви ще до суду зможете переконати держоргани, що ваш опонент поводиться неправильно, йому можуть, наприклад, заблокувати якусь його власність, що зробить його набагато зговірливішим.

Але якщо справа дійде до суду, готуйтеся до того, що позов може тривати роками: 8-10 років – це ще не максимум. Зрозуміло, порівняно прості випадки з прецедентом вирішуються швидше.

Турецький діловий етикет

Якщо порівнювати турків з українцями, то українці набагато більш конкретні. Наші співвітчизники звикли насамперед покладатися на аналітику, на мову цифр, тоді як для турків більше значення мають емоції, особистий контакт.

Тому навіть вирішення досить простих питань супроводжується тут багатогодинними зустрічами та літрами випитого чаю. Дуже часто на прийняття рішення в першу чергу впливає не ділова вигода, а симпатія, яку турецький бізнесмен відчуває до тієї чи іншої людини. Втім, про вигоду турецькі друзі також не забувають.

Інша місцева особливість – відсутність пунктуальності. Зрозуміло, це стосується не всіх турків, але багатьох. Будьте готові до того, що тут, у Туреччині, ніхто нікуди не поспішає – і вам поспішати також не слід.

Також варто зазначити необов'язковість турецьких бізнесменів. Справа в тому, що туркам буває складно відповісти вам прямою відмовою. Тому вони пообіцяють зробити, потім перенесуть на завтра, потім знову на завтра, а потім забудуть.

Хочу закінчити цей розділ на позитивній ноті, згадавши притаманну туркам доброзичливість. Це якість, прояви якої зустрінуться вам і в ділових відносинах, і в особистих. Якщо вам вдалося завоювати симпатію турка, то можете не сумніватися: він захищатиме ваші інтереси як свої власні.

Помилки, які не варто робити в Туреччині

Насамперед, не варто лаятися. Будь-яку проблему тут краще намагатись вирішити, не підвищуючи голос і з усмішкою на обличчі. З турками майже завжди можна домовитися, особливо за спільним чаюванням.

Не варто беззастережно вірити на слово. Як я вже казав, часто вам скажуть "так" просто тому, що не хочеться прямо говорити "ні". І, звичайно, не варто вносити стовідсоткову передоплату. Якщо ви заплатите наперед, то цілком імовірно потім будете чути тільки "завтра" і "завтра".

Не покладайтеся на першого ж спеціаліста, до якого звернулися. Три різні людини можуть надати вам три абсолютно різні погляди на питання – особливо це актуально, коли ви маєте справу з юристами.

Тому для початку потрібно як слід вивчити ринок фахівців та довіряти рекомендаціям друзів та знайомих.

І, звичайно, в Туреччині, як і в будь-якій іншій країні, не варто заводити ворогів. Турки дуже люблять писати скарги на тих, хто перейшов їм дорогу. Тож якщо не хочете, щоб до вас в офіс раптом нагрянула перевірка, намагайтеся підтримувати рівні стосунки з усіма, з ким маєте справу.