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Чому Україні варто перейти на приватну систему виконання рішень

Чому Україні варто перейти на приватну систему виконання рішень

Що не так із державною системою виконання рішень в Україні та як виправити ситуацію, не витрачаючи бюджетних грошей?
Понеділок, 7 серпня 2023, 17:54
Анатолій Телявський
заступник Голови Асоціації приватних виконавців України

В Україні вже шість років виконанням рішень судів та інших органів займаються приватні виконавці, які довели свою набагато більшу ефективність у порівнянні з Державною виконавчою службою (ДВС). 

Відповідно постає питання – а чи варто країні взагалі продовжувати утримувати цей державний орган?

Реформі виконання судових рішень, яку започатковували прийняттям нових законів "Про виконавче провадження" і "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", виповнюється 6 років. 

Сьогодні можна сміливо констатувати, що запровадження інституту приватних виконавців докорінно змінило систему правосуддя в Україні. Реформа довела, що забезпечувати повернення заборгованості та ефективне виконання рішень можна не витрачаючи коштів державного бюджету взагалі. 

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Приватні виконавці роблять це максимально ефективно, не отримуючи оплати від держави – винагороду сплачує сторона боржника у розмірі 10% від розміру заборгованості. 

Тим більше, всі приватні виконавці ще й справно сплачують усі податки, розмір яких сягає до 42% від прибутку.

Проте функція приватних виконавців – саме виконання рішень судів та інших органів, з чим цей інститут справляється набагато ефективніше? ніж його державні колеги. 

Остання статистика, підведена Міністерством юстиції, проєктом Європейського Союзу в Україні "Pravo Justice" і Асоціацією приватних виконавців, вказує, що один приватний виконавець в середньому у 6 разів ефективніший за свого пересічного колегу з ДВС. 

Навіть попри війну у 2022 році в середньому один приватний виконавець повернув стягувачам 11,9 млн гривень, у той час як його державний колега – лише 1,9 млн. При цьому штат Державної виконавчої служби минулого року складав приблизно 4 тисячі осіб, у той час як приватних виконавців – близько 300.

Тим не менш, все одно загальні цифри повернення боргів в Україні залишаються невтішними і повномасштабна війна лише погіршує показники. Від загальної суми боргів у 644,6 млрд грн в Україні у 2022 році тільки 1,6% було стягнуто на користь позивачів. 

Таким чином, кредитор в середньому повернув лише 16 копійок з кожних своїх 100 гривень.

Незважаючи на успішну роботу інституту приватних виконавців, можливості здійснення ними примусового виконання рішень регулятор в особі Міністерства юстиції очікувано залишає обмеженими. 

Вагомими бар’єрами залишаються неможливість приватних виконавців виконувати рішення на користь держави, а також повна заборона на виконання рішень про стягнення з держави, державних органів і підприємств, хоча сьогодні в Україні саме держава залишається найбільшим боржником. 

Враховуючи також численні мораторії, які тільки посилилися після початку війни, така позиція держави порушує проголошений на початку реформи принцип здорової конкуренції і свободи вибору виконавця стягувачем.

На Україну скоріш за все чекає ще довга війна і економічний тягар, пов’язаний з нею, лише посилюватиметься. За таких умов національній економіці вкрай потрібні інвестиції, на які неможливо розраховувати без ефективної системи правосуддя. 

Ми не можемо сподіватися на іноземні інвестиції у ризикову економіку, уражену війною, якщо інвестор ще й до всього цього не буде впевнений у поверненні вкладених коштів за договором або рішенням суду.

Проте в цей важкий час державний бюджет України продовжує утримувати 4000 тисячі чиновників Державної виконавчої служби, яка працює в рази менш ефективно за приватних виконавців. 

В цей час функцію виконання рішень судів та інших органів держава могла б отримувати абсолютно безкоштовно. То чи не варто Україні відмовитися від неефективного і дорогого державного органу і надати приватним виконавцям повний комплекс повноважень, чим зберегти бюджетні кошти і ще й підвищити показники виконання рішень? 

Чому цього досі не відбулося? Завжди шукайте гроші. Очевидним є те, що справа полягає в конкуренції і відсутності зацікавленості керівників відомства в ефективності приватних виконавців, безпосередній контроль за якими вони здійснюють. 

ДВС у свою чергу має постійні надходження у вигляді виконавчого збору, який становить 10% від суми боргу і сплачується стороною боржника. Сьогодні половина цих коштів спрямовується до так званого спецфонду на утримання тих самих органів ДВС – заробітні плати, винагороди, купівля обладнання, службових автомобілів тощо. 

Відповідно система побудована таким чином, що державні виконавці контролюють своїх приватних колег і прямо зацікавлені в ефективності своєї роботи, а не в успіхах "приватників", оскільки державні службовці отримують винагороду, яку можуть забрати приватні виконавці, виконавши рішення.

Таким чином, у системі примусового виконання рішень в Україні склалася дещо парадоксальна ситуація: чим менше можливостей для виконання рішень отримують приватні виконавці, тим кращі показники зможе зберегти ДВС і тим більшою стане винагорода її високопосадовців. 

За таких умов точно не високопосадовець буде зацікавленим у побудові ефективної системи правосуддя і продовженні руху реформи на користь приватного виконання рішень.

Україна неодноразово пересвідчувалася у правилі того, що держава є далеко на найкращим менеджером, про що свідчить збитковість переважної кількості державних підприємств. 

Саме тому, якщо існує запит зробити процес більш ефективним і безкоштовним для самої держави, що додатково приноситиме ще й значні надходження до державного бюджету у вигляді податків, систему треба передати в руки приватного сектору.

Приватні виконавці за 6 років успішної роботи довели свою високу ефективність і вигідність для держави. Можливо екстремальні умови воєнного стану можуть стати стимулом для того, щоб держава зрозуміла критичну необхідність обов'язковості виконання зобов'язань та рішень судів, як однієї з головних обставин сприятливого інвестиційного клімату для України. 

Реформі потрібне розширення повноважень приватних виконавців і поступовий перехід  до повністю приватної моделі виконання рішень. Це стане вигідним державному бюджету і зрештою від такого рішення виграє кожен український громадянин. 

Питання потребує виключно політичної волі і надання важелів управління професійно підготовленим досвідченим фахівцям, які мислитимуть поняттями перш за все державного інтересу.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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