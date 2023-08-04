Шкода від тютюну: десятки мільйонів доларів у бюджет РФ

Київська школа економіки разом з громадським об'єднанням B4Ukraine опублікували звіт з переліком компаній, що на 16-й місяць повномасштабної війни Росії проти України досі залишаються на російському ринку та платять мільйони доларів податків.

Тим самим спонсорують ракети на Київ, Львів, Дніпро, Оріхів... Серед них є і три транснаціональні тютюнові компанії: British American Tobacco, Japan Tobacco International та Philip Morris International.

Скільки заробили та віддали в бюджет рф тютюнові компанії у 2022 році?

Усі вище перераховані тютюнові компанії входять до п’ятірки власників найбільшої виручки в Росії за 2022 рік. Зокрема, у Philip Morris International дохід за минулий рік сягає 7,888 мільйонів доларів, Japan Tobacco International — 7,358 млрд дол., British American Tobacco — 4,233 млрд дол..

Більше того, компанії входять до числа тих, які найбільше користають з воєнної агресії РФ проти України та протягом 2022 року змогли збільшити свій дохід: Japan Tobacco International — на 1,518 млрд дол. порівняно з 2021 роком, Philip Morris International — на 613 мільйонів доларів, British American Tobacco — на 562 мільйони доларів.

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Тютюнові компанії, які були найбільшими платниками податків у 2021 році, попри війну продовжили працювати в Росії і навіть заплатили більше до бюджету РФ у 2022 році: Philip Morris International та Japan Tobacco International сплатили до бюджету країни-агресора на 59 та 58 мільйонів доларів більше ніж роком раніше.

British American Tobacco мала протягом 2022 року колосальний зріст у доході, але зменшила відрахування до бюджету РФ лише на 30 мільйонів доларів та продовжила роботу в Росії попри обіцянки вийти з ринку.

Заява British American Tobacco про наміри покинути російський ринок не є правдоподібною та жодним чином не скасовує факту присутності компанії в РФ та сплати податків.

Philip Morris так само обіцяла вийти з Росії в березні 2022 року через передачу права власності. Але компанія відступила від своїх слів і визнала, що може ніколи не піти з російського ринку.

Окрім того, компанія "Philip Morris International" зневажає територіальну цілісність України. У відкритих звітах з 2015 року до 2020 року територія України АР Крим була позначена як частина Російської Федерації.

Міжнародним тютюновим компаніям, що все ще наповнюють скарбницю держави-терориста, не може бути жодних виправдань. Особливо цинічно виглядає, коли вони прикриваються сплаченими податками в Україні, що зовсім не співмірно з сумами, влитими у бюджет РФ.

Що робить Україна?

Держава та громадськість докладають зусиль, аби компаніям-колаборантам стало некомфортно працювати в РФ, а в майбутньому вони стали токсичними для інвесторів та державних замовників в усьому світі.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило список міжнародних спонсорів війни, аби інформувати світ про компанії-колаборантів.

Метою НАЗК називає "зробити так, щоб таким компаніям було репутаційно невигідно співпрацювати із агресором, вони закрили свій бізнес в Росії та усвідомили позицію усього цивілізованого та демократичного світу".

Усі внесені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії потрапляють до відомої бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Цією базою даних користуються міжнародні інвестори та інші компанії. Тому, коли НАЗК вносить компанію до переліку, вона автоматично відображається в базі даних червоним кольором.

Таким чином той, хто хоче співпрацювати з такою компанією, бачить, що це дуже ризиковано репутаційно та фінансово.

Наразі у списку спонсорів війни проти України немає жодної тютюнової компанії, хоча три з чотирьох підпадають під критерії визначення таких. Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco не лише не вийшли з РФ, а й наростили свої прибутки за час повномасштабної війни.

До прикладу, дохід Philip Morris International за минулий рік у Росії майже у 6 разів перевищує дохід компанії "Mondelez", яка є у списку НАЗК.

Громадська організація "Життя" подала відповідне звернення до НАЗК з вимогою визнати транснаціональні тютюнові компанії British American Tobacco, Japan Tobacco International та Philip Morris International, а також їхній менеджмент міжнародними спонсорами війни та внести до відповідного реєстру.

Не без ложки дьогтю…

Окрім того, що тютюнові компанії не внесені до списку спонсорів війни проти України, деякі державні інституції вважають за доцільне підтримати "знедолену" компанію "Philip Morris International" на шляху її розвитку в Україні.

У червні 2023 року Державна установа "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" (UkraineInvest) повідомила про сприяння Philip Morris International для розвитку виробництва та продажу українцям своєї наркотичної продукції.

Такі дії прямо суперечать як політиці державної безпеки, так і закону №2899-ІV, який передбачає реалізацію Кабінетом Міністрів України державної політики щодо зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, а також міжнародних зобов’язань України, передбачених Рамковою конвенцією ВООЗ із боротьби проти тютюну.

Після того, як громадська організація "Життя" подала заяву до Кабміну та РНБО, усі згадки про співпрацю з Philip Morris International на сайті Державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" зникли.

Та ані Кабінет Міністрів, ані Офіс із залучення та підтримки інвестицій не повідомили про припинення сприяння Philip Morris International.

Громадськість не отримала жодних пояснень, чому Уряд надавав чи збирався надавати підтримку тютюновій компанії-колаборанту всупереч законодавству України.

Важливо й надалі вимагати припинити будь-яке сприяння тютюновим компаніям з боку держави. Їхня продукція становить загрозу національній безпеці України, адже хвороби спричинені вживанням тютюну є причиною 130 тисяч смертей в Україні щороку.

Підсумуємо

Держава Україна зі свого боку має зробити все, аби працювати в Росії було щонайменше репутаційно, а в подальшому і фінансово не вигідно. Саме для цього й було створено перелік міжнародних спонсорів війни. Лишається дотримуватися поставлених цілей та рухатися у визначеному напрямку.

Громадськість вимагає внести British American Tobacco, Japan Tobacco International та Philip Morris International до списку міжнародних спонсорів війни проти України, а також припинити будь-яку співпрацю державних установ з тютюновими компаніями.