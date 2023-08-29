Наскільки ефективний ВАКС: результати роботи

До моменту створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) існувало багато дискусій щодо доцільності існування окремого спеціалізованого суду з розгляду справ, пов’язаних з топкорупцією.

Наводилося немало аргументів "за" і "проти" існування такої судової інституції. Але кількість справ, що надійшли за чотири роки до суду першої інстанції та Апеляційної палати ВАКС, підтверджує готовність українського суспільства до активних дій у протидії корупційним проявам у державі.

За цей час було ухвалено понад 130 вироків суду першої інстанції, а Апеляційною палатою ВАКС розглянуто апеляційних скарг на понад 80 з них. Водночас за чотири роки роботи НАБУ і САП до моменту створення ВАКС суди загальної юрисдикції ухвалили трохи більше 30 вироків у справах щодо топкорупції.

Таким чином, спеціалізована судова інституція розвантажила місцеві суди і прискорила розгляд суспільно важливих справ. Практика, напрацьована суддями ВАКС, вийшла за межі кримінального процесу в справах про корупційні злочини.

Реклама:

Можна говорити про створення нових підходів при формуванні судової практики в нестандартних питаннях. Серед них – визнання активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави в порядку цивільного судочинства ("цивільна конфіскація") та санкції щодо осіб, які створюють суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Оцінювати ефективність легше за результатами, тож розгляньмо, кого і за які кримінальні правопорушення ВАКС притягнув до відповідальності. Дані стосуються остаточних рішень, тобто вироків ВАКС як суду першої інстанції, що не оскаржувалися, та оскаржених до Апеляційної палати ВАКС до 30 червня.

Народні депутати та члени уряду

За час діяльності ВАКС остаточними рішеннями було засуджено двох народних депутатів України за зловживання владою або службовим становищем. Ці справи стосувалися незаконного отримання компенсації за оренду житла.

Одну особу визнано винуватою в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі. Було виправдано колишнього міністра інфраструктури. Його визнали не винуватим у виданні нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

Голови, депутати місцевих рад

За результатами розгляду кримінальних проваджень у справах щодо корупції відносно голів та депутатів місцевих рад було засуджено чотири особи.

Посадовці обвинувачувалися в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання своїм службовим становищем, пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі чи зловживанні впливом.

Судді

Окремим блоком варто розглядати вироки щодо суддів. Девʼять суддів було засуджено за прийняття пропозиції, обіцянку або одержання неправомірної вигоди. Ще двох суддів визнано винуватими в зловживанні впливом.

Прокурори

Остаточні рішення ВАКС були ухвалені стосовно трьох прокурорів. Їх звинуватили в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди чи в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди чи зловживанні впливом.

В одній із справ в апеляційному провадженні дії обвинуваченого були перекваліфіковані з підбурювання до надання неправомірної вигоди.

Топменеджмент державних підприємств

Це одна з найбільших категорій учасників справ про корупційні злочини. Остаточні рішення ВАКС ухвалив щодо 16 керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки з 5 вересня 2019 року.

Чотири особи були засуджені, а одна виправдана за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Пʼять керівників державних підприємств отримали обвинувальні вироки за зловживання службовим становищем.

Три особи були засуджені за одержання неправомірної вигоди, дві – за надання такої вигоди. Одного топменеджера державного підприємства було визнано винуватим у службовій недбалості.

Адвокати

До кримінальної відповідальності за корупційні злочини та правопорушення можуть бути притягнені адвокати. Найчастіше їх визнають винуватими в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі (суддям, правоохоронцям, керівникам держпідприємств) – засуджено шість осіб.

Два правники обвинувачувалися в зловживанні впливом, один – у вимаганні неправомірної вигоди за вчинення службовою особою відповідних дій.

Інші категорії обвинувачених

У цій частині – про рішення щодо державних службовців, працівників державних підприємств, правоохоронців, представників приватного бізнесу та інших осіб. За чотири роки були ухвалені вироки щодо 47 осіб, з яких сім – виправдальні.

Найбільше осіб – 13 – були засуджені за прийняття пропозиції, обіцянку або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Стосовно десятьох обвинувачених винесені вироки щодо привласнення, розтрати або заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем, з них три виправдані.

Загалом за час процесуальної діяльності ВАКС остаточні рішення в кримінальних провадженнях були ухвалені щодо 94 осіб, обвинувачених у корупційних злочинах чи правопорушеннях. Такі справи зазвичай потребують більше часу на розгляд, адже вимагають від суддів вивчення великої кількості матеріалів та застосування знань не тільки з галузі права, а й економіки, фінансів, виробничих процесів.

Головне – що з кожним роком рішень суду щодо корупційних злочинів стає більше, а отже, запит суспільства на знищення проявів корупції в країні зростає. Наша мета – забезпечити справедливість покарання за корупційні злочини у випадку доведення вини обвинуваченого незалежно від його посади чи статусу.