Якщо шампанське, то лише з Франції: за порушення закону понад 3 млн грн штрафу

На буденно втомлене місто повільно насувається вечір. Ви на терасі вишуканого, затишного, малолюдного закладу.

Ледве помітний вітерець доносить аромат щойно принесеного прохолодного шампанського, доповненого класичним "Грецьким" салатом з немислимим без нього сиром "Фета".

Романтичність та натхненність приємного вечора може злегка затьмарити той факт, що замість "шампанського" вам принесли "винний напій ігристий", а в салаті замість "Фети" - "розсільний сир".

Справа в тому, що найближчим часом ми не зможемо більше побачити ані в меню різноманітних закладів, ані на полицях гастрономів звичні нам назви напоїв та продуктів харчування від українських виробників.

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Йдеться про три найменувальних маркетингових кити: PGI (protected geographical indication), GI (geographical indication) та PDO (protected designation of origin).

Яке відношення ці термінології мають до фети і шампанського

Україна, як держава, що наполегливо прагне в ряди цивілізованих країн, адаптує власне законодавство до міжнародних норм, включаючи угоду Всесвітньої організації інтелектуальної власності, та найголовніше – уклала Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

PGI (protected geographical indication) – захищена географічна вказівка. PGI позначає продукти, які мають певні характеристики, якість або репутацію, пов'язані з їх географічним походженням.

Прикладом може бути "пармезан" – продукт, який виготовляється в італійському регіоні Емілія-Романья та має певні характеристики, специфічні для цього регіону.

GI (geographical indication) – географічне зазначення для спиртовмісних напоїв та ароматизованих вин. GI стосується таких напоїв, як коньяк, шампанське та інші, які виробляються в певному регіоні і мають характеристики, властиві цьому місцю.

PDO (protected designation of origin) – захищене найменування місця походження. PDO також відноситься до продуктів з певними характеристиками, якістю або репутацією, але, на відміну від PGI, тут приділяється увага не тільки географічному походженню, але й певним виробничим методам та традиціям, пов'язаним з конкретним регіоном.

Прикладом може бути французький сир "рокфор" – продукт, назва якого походить від назви села Рокфор-сюр-Сульзон, розташованого у регіоні Руерґ, а виготовлення потребує унікальних методів.

Таким чином, виготовляти аналогічні продукти та реалізовувати їх в Україні можна, однак назва і притаманні деяким продуктам маркування та пакування не повинно буте схоже на захищені географічними вказівками продукти іноземного походження.

Для різних продуктів харчування та напоїв Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, передбачено поетапну відмову від використання описаних вище назв.

Загалом – до 2026 року, останнім буде "Коньяк". Наразі ж, з 2023-го року українським виробникам заборонено використовувати назву "Фета".

Цікавий факт, з приводу "фети" українські виробники молочної галузі не розгубилися та представники деяких з виробників домовилися про ребрендинг цього сиру, назвавши його "набіл".

А тепер про відповідальність

Закон "Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів" передбачено, що порушник відшкодовує заподіяну шкоду виплатою компенсації в розмірі від 67 000 грн до 3 350 000 грн, що визначається судом, залежно від характеру порушення.

Оператори ринку, які реалізують товар, маркований з використанням географічного зазначення або традиційної гарантованої особливості або введений у цивільний обіг з використанням географічного зазначення або традиційної гарантованої особливості, несуть відповідальність у вигляді штрафу розмірі до 67 000 грн.

Крім того, Антимонопольний комітет може застосувати до порушника положення закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" та накласти штраф у розмірі до 5% доходу від реалізації продукції суб'єкта господарювання за останній звітний рік.

Ледь не забув іще одне, рандомний італійський фермер теж "отримає по шапці", якщо раптом надумає виготовити сир під назвою "Гуцульська овеча бриндзя", оскільки цей український продукт нормативно захищений не менш, ніж "рокфор".

У підсумку стає зрозумілим, що по суті нічого не змінюється: відкорковуючи шампанське – насолоджуватимешся ігристим вином з регіону Шампань, однак дивно не буде, якщо ігристе з винограду Закарпаття чи Бессарабії своїм букетом затьмарить напій із пафосною назвою.

