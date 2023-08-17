Малі і середні підприємці — запорука економічного успіху України

Для безпеки України після перемоги треба не тільки мати сильні збройні сили, але й створити умови, щоб люди мали можливість працювати.

Не менш важливо, щоб українці поверталися додому з-за кордону. Ці люди — цінне підсилення не лише для України, а й для країн, де зараз перебувають.

Якщо проаналізувати дані Forbes та галузевих експертів, економіка Британії наразі гірше виглядає за приростом, ніж економіка Московії в умовах війни. Чому?

Англійцям не вистачає робочих рук, а українці — гарні працівники. Тому в європейських країнах створюють для наших співгромадян нормальні, безпечні умови. Зі свого боку, ми не можемо допустити, щоб українці залишилися за кордоном назавжди.

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Економічний аспект відіграє важливу роль для досягнення двох цілей, про які я згадав вище. Першочерговими завданнями є відновлення енергетичної інфраструктури, будівництво якісних доріг, створення морських портів.

Безумовно, гранти та допомога міжнародних партнерів стануть важливим джерелом фінансування. Водночас, самі по собі вони не зможуть створити достатню кількість робочих місць. Рушійною силою для досягнення економічної безпеки України мають стати малий та середній бізнес.

В книзі "Чому нації занепадають" провідні вчені на реальних прикладах пояснили, які нації виграють економічну гонку і де люди стають щасливими та заможними. Один із прикладів — це розвиток Англії після "Славетної революції".

Тоді уряд створив низку економічних інститутів, які стимулювали інвестиції, торгівлю і інновації. Відбувся розвиток промисловості, за рахунок талантів багатьох унікальних людей, буквально протягом сторіччя Британія стала лідером в Європі, на той момент ще не маючи чверті світу в якості колоній.

Я б хотів, щоб державні службовці найвищого рівня прочитали цю книгу, а також — "Сінгапурську історію" та "З третього світу в перший". Натомість, навіть під час війни підприємці стикаються з проблемами.

Коли чиновники топ-рангу дозволяють собі фрази "Будемо щипати гусей", у мене виникає питання: "А чим "щипати гусей" відрізняється від сталінського розкуркулювання і створення колхозів?". Майже нічим.

Потрібно створювати умови для підприємців. Математика дуже проста: 10 тисяч підприємців помножити на 1 млн доларів — це 10 мільярдів доларів інвестиційного капіталу. Коли людина буде розуміти, що вона вкладає кошти в свій бізнес, в свою країну — держава розквітне.

Як малому та середньому бізнесу вижити та розвиватися під час війни

Як я вже зазначав, малий та середній бізнес мають стати рушійною силою для досягнення економічної безпеки України. Ця задача потребує зусиль не лише від держави, а і від самих підприємців.

Перший крок для будь-якої успішної справи — мрія. Автор книги "Дрібних мрій не буває" Шимон Перес казав, що коли в тебе є мрія — це вже 50% успіху. Далі мрії стають ціліями. Не менш важливою є дисципліна виконання: кожного дня треба робити маленький крок, щоб добігти.

Четвертий важливий блок — це команда. Спостерігаючи за тим, як навчають моїх дітей, я побачив, що велика увага приділяється рефлексії: що подобається, що не подобається.

Такий підхід актуальний і для бізнесу. Треба давати співробітниками свободу думки, свободу гіпотези, можливість помилятися. У нашій компанії навіть є окремий бюджет на перевірку гіпотез та помилки. Це дає людям можливість розкриватися.

Сила малого та середнього бізнесу — швидкий аналіз ситуації та пошук рішень. Наведу приклад з нашої діяльності. Одним з викликів був блекаут: ми зрозуміли, що світла не буде, а безпека наших клієнтів залежить від електроенергії.

Ми вирішили використовувати оптоволоконний кабель, оскільки він забезпечує стабільний інтернет та не залежить від GSM мережі. За декілька днів ми уклали угоду з одним з київських провайдерів і стали їхніми підрядниками.

Наші спеціалісти навчилися монтажу оптоволоконного кабелю, закупили необхідне обладнання і почали проводити укладання оптичних кабелів у будинках, де вже була оптика.

Підприємці — це люди, які мріють, ризикують, працюють та створюють. Якщо малий та середній бізнес розвиватиметься — знайдуться і інвестиції, і ідеї, і бажання, і воля!

Матеріал опублікований в рамках спецпроєкту Аспен Інституту Київ "Лідерство та війна". Спілкувалася із засновником охоронного холдингу "Шериф" Дмитром Стрижовим Виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська.