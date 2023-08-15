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Що буде з економікою України: три висновки з опитування експертів

Що буде з економікою України: три висновки з опитування експертів

Що буде з інфляцією, чи буде долар вище 40 та від чого залежить зростання економіки в умовах війни.
Вівторок, 15 серпня 2023, 08:14
Марія Репко
заступниця директора Центру економічної стратегії

Зростання ВВП буде швидшим, гривня міцнішою, а інфляція не такою стрімкою – так оптимістично оновили свої прогнози опитані Центром економічної стратегії експерти неурядових організацій та приватних компаній.

Середній прогноз зростання ВВП в серпні становить 4,7%, хоча ще в березні він був близьким до нуля. Індекс споживчих цін експерти очікують на набагато нижчому рівні: 10-11,5% ВВП замість 14,5-18,5% ВВП в березні.

Оптимістичні аналітики і щодо курсових прогнозів: зараз жоден експерт не очікує курс вище 40 грн/дол до кінця 2023 року, тоді як у березні п’ятеро з семи опитаних називали цифри вище цієї позначки.

Утім, у прогнозах є й інші неочевидні тренди, які дають уявлення про стан і перспективи економіки. Якщо коротко, то Україна і донори варті високих оцінок за те, що втримали економіку під час війни, але розслаблятися ще рано.

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1. Стійкість до ризиків

У серпневі оцінки експерти заклали навіть гірші припущення щодо ризиків, ніж у березні.

По-перше, усі експерти припускають, що війна триватиме щонайменше до кінця 2023 року, тоді як у березні половина розраховувала, що активні бойові дії завершаться вже влітку.

По-друге, якщо в березні всі закладали в прогнози безперебійну роботу "зернового коридора", то зараз прогнози базуються на поточному стані речей: перебоях ініціативи або ймовірному її припиненні.

Те, що прогнози зростання збільшилися попри це, демонструє стійкість української економіки, важливість донорської допомоги та успішний ризик-менеджмент.

2. Непередбачуваний 2024 рік

Однією з характерних рис серпневого прогнозу є невелика розбіжність у найбільш песимістичних та оптимістичних оцінках макропоказників на 2023 рік. У березневих прогнозах розбіжності були кардинальні: наприклад, припущення щодо зростання ВВП у 2023 році варіювалися від майже -5% до +5%.

Зараз є відносний консенсус на 2023 рік, але прогнози на 2024 рік все ще значно різняться. І зростання економіки, і рівень цін залежать від низки факторів, які важко спрогнозувати. Починаючи від зовнішніх – перебігу ситуації на фронті, наслідків обстрілів портової та енергетичної інфраструктури – і закінчуючи внутрішніми на кшталт рішень уряду щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

В умовах високої невизначеності експертні очікування щодо зростання ВВП розбіглися від 2,8% до 8%. Інфляція може як знизитися до 9,5%, так і прискоритися до 14,5%. Курс може перетнути позначку 40 грн/дол, якщо НБУ змінить політику фіксованої гривні на користь керованого плавання або перемістить свій курс.

3. Не час розслаблятися

Є низка очікуваних факторів, які грають не на користь економічного зростання.

По-перше, щонайменше два роки після деокупації не варто розраховувати на швидке економічне відновлення тих регіонів, особливо сільського господарства. Це пов’язано з тривалим процесом розмінування земель.

По-друге, для швидкого зростання економіки потрібні фінансові стимули. Великою мірою мова йде про міжнародні донорські кошти. Цілком імовірно, що їх потік може скоротитися. Особливо це стосується грантів. Відсутність дієвого "Плану Маршалла" і репарацій від рф після перемоги – це ризик для економічної ситуації.

По-третє, експерти очікують, що Нацбанк дозволить гривні девальвувати у 2024 році. Національний банк хоч і не озвучує конкретні цифри і терміни, але підтверджує здогадки експертів та наміри згодом відходити від фіксованого курсу валют у рамках політики з пом’якшення адміністративних валютних обмежень.

Утримати економічну та фінансову стійкість у таких умовах буде важливо. Отже, досягти економічного зростання – це амбітний і важкий виклик.

Дякуємо за участь у події та опитуванні представникам Concorde Capital, Dragon Capital, Oxford Economics, Sence Bank, ICU, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій та German Economic Team.

Матеріал підготовлений у рамках проєкту "Економічний хаб: ефективна політика управління публічними фінансами та візія зростання", який реалізується за підтримки уряду Великої Британії (UK Aid). Імплементатори проєкту – Abt Britain та Центр економічної стратегії.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
прогнози дослідження ВВП інфляція НБУ
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