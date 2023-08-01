Сподіватись лише на себе. Як війна в Україні посилила проблему голоду в Африці

Якщо ви шукаєте аргументів у Західній Африці, спробуйте запитати, у якій країні готують найкращий джолоф (страва з рису, популярна серед жителів багатьох держав Західної Африки, — ЕП).

У той час як сенегальці можуть стверджувати, що вони винайшли популярну страву з рису, нігерійці, ганці та інші жителі регіону люто захищатимуть власні рецепти як найсмачніші.

Але одне не заперечується: більша частина рису, який використовується для приготування цієї страви, вирощується не фермерами Західної Африки, а в Індії, Таїланді та В’єтнамі.

Рис вирощують в Африці більше 3000 років, і зараз його вирощують понад 35 мільйонів фермерів у 40 країнах регіону. Після кукурудзи це найважливіший продукт харчування Африки.

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Проте на азіатський рис припадає понад 40% споживання в регіоні, що робить Африку найбільшим у світі ринком імпорту зерна. Хоча долина річки Сенегал була одним із найдавніших рисових центрів у світі, фермерам Сенегалу зараз важко конкурувати в міських центрах країни з імпортом з Індії.

Така ситуація свідчить про значну втрату продовольчої самостійності в Африці внаслідок зростання населення, урбанізації та зростання попиту на їжу з боку середнього класу.

У той час як дрібні господарства все ще забезпечують більше половини зайнятості на континенті, африканські фермери були витіснені з місцевих ринків, а загальні витрати на імпорт продовольства в регіоні зросли з 7,9 мільярдів доларів у 1993-95 роках до 43,6 мільярдів доларів у 2018-20 роках.

Жоден регіон світу не мав більшої кризи продовольчої безпеки. Приблизно 260 мільйонів людей, або кожен п’ятий африканець, голодують. Більшість з них проживають у сільській місцевості.

Прогрес у досягненні мети Організації Об’єднаних Націй щодо досягнення "нульового голоду" до 2030 року зупинився в 2014 році, а після перебоїв у ланцюзі поставок, спричинених повномасштабним вторгненням Росії в Україну, пішов у зворотний бік.

Різке зростання рахунків за імпорт продуктів харчування посилює інфляцію в регіоні, де продукти харчування становлять понад 40% середнього споживчого кошика. Мільйони людей загнані в бідність.

Подібно до того, як COVID-19 підкреслив нагальну потребу Африки у більшій кількості вакцин, війна в Україні виявила вразливість, пов’язану із залежністю від імпорту продовольства.

Ця вразливість є продуктом невдалої моделі розробки. Послідовні покоління політичних лідерів на словах сповідували продовольчу самозабезпеченість, водночас відкриваючи шлюзи для імпорту "дешевих продуктів харчування", багато з яких значно субсидуються та вважаються невід’ємною частиною індустріалізації.

Систематичне нехтування дрібним сільським господарством створило порочне коло, послаблюючи зв’язки між містом і селом, заганяючи фермерів у бідність і залишаючи міське населення залежним від нестабільності світових ринків.

Побудова сталої продовольчої системи, здатної забезпечувати здорове та доступне харчування для всіх, потребує трансформації сільського господарства.

Нинішня врожайність надто низька, щоб задовольнити зростаючий попит регіону на продовольство або підтримувати більш стійкі засоби до існування в сільській місцевості.

У Бангладеші гектар сільськогосподарських угідь дає в середньому п’ять тонн рису за один урожай, що більш ніж удвічі перевищує рівень Нігерії. Так само врожайність кукурудзи – основного продукту харчування в східній і південній Африці – менше половини середнього показника для Південно-Східної Азії. Крім того, за останні 20 років розрив у врожайності між Африкою та Азією збільшився.

Зміна клімату ускладнює проблему. Ми вже є свідками більш тривалих та інтенсивних посух, менш передбачуваних опадів, повеней і пов’язаного з кліматом поширення шкідників, як-от чума пустельної сарани, яка спустошила посіви у східній Африці у 2019 році.

Залежність від богарних систем землеробства (коли землю не поливають, а чекають дощів, — ЕП) є ризиком для Африки. Моделювання, опубліковане Міжнародною групою експертів зі зміни клімату, вказує на потенційні втрати врожаю в діапазоні 10-30% для основних харчових продуктів, таких як кукурудза, сорго та просо.

Багато політик і технологій, необхідних для усунення розриву врожайності в Африці та подолання кліматичних загроз, добре відомі. CGIAR, найбільша в світі глобальна дослідницька організація в галузі сільського господарства, розробила високоврожайне, стійке до клімату та шкідників насіння, адаптоване до агроекологічних умов Африки.

Понад два мільйони дрібних фермерів вже вирощують посухостійкі сорти кукурудзи, підвищуючи врожайність на 20-30%.

Африканський центр рису випустив понад 80 нових сортів рису. До них належать ранньостиглі сорти з вищим вмістом білка, ніж стандартні азіатські сорти. Врожай збирають у "голодний" період коли решта посівів ще в полі.

Оцінки показують, що фермери – більшість з яких жінки – використовуючи це насіння, у деяких випадках подвоюють свій дохід. У Сенегалі нові сорти рису повільно відбирають частку ринку від імпортованого рису, створюючи нові ланцюжки створення вартості та робочі місця в сільській місцевості – і витісняючи імпорт.

Але нові насіннєві технології можуть повністю реалізувати свій потенціал, лише якщо вони є частиною інтегрованої відповіді. Фермерам також потрібен доступ до дешевого капіталу, добрив та виробничої інфраструктури, як-от зрошення, енергетика та консультаційні послуги.

Зараз африканські фермери – особливо жінки – погано обслуговуються в усіх цих сферах. І хоча Комплексна програма розвитку сільського господарства Африканського Союзу, започаткована в 2003 році, містить план дій, вона має жахливі результати.

Поєднання продовольчої самозабезпеченістю та соціального захисту може створити взаємовигідні сценарії. Як зазначає Коаліція шкільного харчування, мільйони африканських школярів не можуть вчитися через голод.

Забезпечення їх продуктами харчування від місцевих виробників водночас подолає недоїдання, покращить навчання та створить передбачувані ринки для фермерів, залучивши інвестиції, необхідні для підвищення продуктивності. Уряд Кенії вже встановив орієнтир, пообіцявши забезпечити загальне шкільне харчування до 2030 року.

На продовольчому саміті в Дакарі (Сенегал), на початку цього року лідери африканських країн пообіцяли створити більш самодостатні, стійкі та справедливі продовольчі системи та відновити "продовольчий суверенітет".

Хоча африканські фермери вже чули такі обіцянки, будемо сподіватися, що цього разу вони будуть виконані.