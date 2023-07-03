Стан та перспективи МСБ в Україні. Результати дослідження

Український малий та середній бізнес вказує на стагнацію умов для ведення бізнесу. Показник Ukrainian Business Index демонструє мінімальне зростання протягом декількох фаз дослідження, але залишається на низькому рівні (35.3 зі 100).

Це вказує на те, що бізнес не бачить перспектив покращення економічної ситуації і ділового середовища в найближчі місяці.

Про це свідчать результати дослідження Advanter Group, проведеного в період 31.05 – 11.06.2023 р., у якому взяли участь 753 власники та CEO підприємств МСБ. Це вже 12 хвиля дослідження стану та потреб малого та середнього бізнесу в умовах війни.

На жаль, погіршуються очікування бізнесу від результатів діяльності в 2023 році. Прогнозується зменшення обороту на 0,7% у порівнянні з 2022 роком. На це впливає непрогнозованість розвитку ситуації і дій держави, посилення тиску силовиків і контролюючих органів, фактична відсутність доступу до фінансового ресурсу для поповнення обігових коштів і реалізації проєктів розвитку.

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Серед пріоритетних реформ бізнес виділяє боротьбу з корупцією, податкову та судову реформу, покращення доступу до фінансових ресурсів.

1. Стан ділового середовища

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) станом на червень 2023 року становить 35.34 (зі 100 можливих). Він незначно зріс у порівнянні з квітнем 2023 року (34.03), і локальним мінімумом вересня 2022 року (33,9).

Це зростання індексу продовжує свідчити радше про втому бізнесу від невизначеності і бажання інтенсифікуватися, ніж про покращення економічної ситуації: кількість замовлень від клієнтів лишається незмінною, але зростають об’єми випуску продукції і незначно відновлюється попит на трудові ресурси.

Довідково: UBI показує активність бізнесу, його спроможність нарощувати товарообіг, створювати робочі місця. Якщо показник нижче 50, це свідчить про негативні очікування бізнесу від подальшого розвитку подій.

2. Робота підприємств

За результатами перших п’яти місяців роботи у 2023 році 21.1% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу (від 0% до 30% від планового показника).

8,4% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом.

25,4% підприємств діють в межах запланованих показників на 2023 рік.

Загалом за перші п’ять місяців роботи у 2023 році МСБ виконують план обсягів робіт на 71,6%.

3. Які перспективи бачить бізнес у 2023 році

Середньозважений очікуваний показник оборотів бізнесу у 2023 проти 2022 року продовжує падіння з +10,3% (оцінка, отримана в січні 2023 року) до -0,7% в червні 2023 року.

Динаміка середньозваженого показника прогнозу на 2023 рік (до 2022 року)

Водночас більше третини (38,4%) бізнесів очікує на зростання оборотів у поточному році.

Не бачать перспектив 24,3% підприємств (вказали, що бізнес не працюватиме або буде працювати на рівні до 50% від оборотів попереднього року).

4. Що заважає бізнесу відновлюватися

Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів 46,9% Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку 46,9% Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу 42,8% Відсутність достатнього капіталу 37,5% Перешкоди з боку регуляторних та/чи фіскальних органів 32,0% Високі податки та збори 25,1% Недоступність кредитних коштів, у тому числі - програми 5-7-9 й т.ін. 24,0%

Найбільше заважає бізнесу у відновленні нестача фінансових ресурсів у країні, а саме – неплатоспроможність клієнтів (46,9%), недоступність кредитних коштів і власного капіталу тощо.

46,9% вказують на не прогнозованість розвитку подій, а 42,8% – на непередбачуваність дій держави, які можуть погіршити ситуацію для бізнесу.

Порівнюючи з квітнем 2023 року, суттєвішою проблемою для бізнесу стає непередбачуваність дій держави – 42,8% (34% у квітні). Суттєво зросли ризики й проблеми, пов’язані з податковою та митною системами. Значним фактором є нестача достатнього капіталу.

5. Проблеми у взаємодії з органами влади

44,1% підприємств стикнулися з проблемою блокування податкових накладних. Цей показник трохи знизився у порівнянні з попередньою фазою дослідження у квітні (47,7%), але продовжує суттєво переважати інші проблеми).

65,4% МСБ зіткнулися з перешкодами з боку державних органів.

6. Ситуація з персоналом

Частка скороченого персоналу (порівнюючи з 23.02.2022), впала з 26% до 22,6%.

Крім того, покращилася ситуація з прихованим безробіттям – до 13,2% (частка персоналу, порівнюючи з 23.02.2022, що відправлена у відпустку).

Частка працюючих на умовах скороченої зарплати залишається майже незмінною протягом перших п’яти місяців 2023 року (17,9%).

7. Пріоритетні завдання для уряду

Найбільш пріоритетним завданням для влади, як і в минулій хвилі, 72% підприємців вважають знищення корупції. 54,4% – необхідність проведення судової реформи.

Також значна частка підприємців вказала на необхідність покращення доступу до кредитних ресурсів, здешевлення ресурсів (47,1%) та податкової реформи 10-10-10(+3) (32,7%), змін у роботі податкової.

В цілому на необхідність змін у податковій системі країни вказали 66,8% респондентів.

Дослідження проведено в межах Ініціативи для відновлення економіки України, що яка реалізується Advanter Group, Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, Національним проєктом Дія.Бізнес за підтримки МінЦифри, Мінекономіки, Мінфіну, Торгово-промислової палати України.