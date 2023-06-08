Руйнування Каховської ГЕС: як підприємцям долати наслідки

Підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції спричинив катастрофічні наслідки для суспільства, екосистеми та української економіки.

Деякі металургійні, аграрні та харчові підприємства вже відчули вплив цього злочину на свою діяльність. Скільки загалом компаній постраждали та постраждають від знищення дамби — ще доведеться підрахувати.

Що робити підприємствам, які опинились у зоні підтоплення

Провести інвентаризацію

Першочергове завдання — зберегти ті ресурси, обладнання й запаси, які можна врятувати. Для цього вкрай необхідно залучити технічних фахівців, які розуміються на вашому обладнанні та складській логістиці.

За першої ж змоги організуйте приїзд таких спеціалістів на ваше підприємство, щоб вони провели інвентаризацію. Спільно з ними слід провести швидку оцінку втрат та знайти відповіді на питання:

Які матеріали та обладнання вціліли й потребують вивезення;

Яка пошкоджена техніка підлягає відновленню;

Скільки часу є на перевезення майна;

Як і куди вивозити врятоване майно;

Як організувати процес релокації потужностей.

Зробити інвентаризацію можна і самостійно, проте залучення фахівців збереже ваш час та гроші. На основі результатів цієї перевірки можна буде робити подальші кроки.

Скласти реалістичний план дій

У поточній ситуації час працює проти вас, тому не намагайтесь скласти ідеальний план з багатьох етапів. Зараз завдання одне — врятувати свій бізнес.

Доведеться бути готовими до швидких і непростих рішень. Найближчим часом попит на ресурси й послуги перевезення буде високим. Підприємці обиратимуть — платити у 2-3 рази більше або чекати своєї черги та втратити цінний час.

Варто визначитись чи релевантними будуть витрати. Що для вас важливіше — зекономити гроші або врятувати обладнання, відновлення якого коштуватиме в рази дорожче ніж релокація? Якщо ви обрали другий варіант, не витрачайте час на очікування.

У своєму плані враховуйте всі наявні можливості — просіть про допомогу команду, залучайте знайомих, використовуйте власний транспорт. Це допоможе вам врятувати устаткування в умовах обмежених ресурсів.

Керувати процесом у ручному режимі

Форс-мажорні обставини вимагають максимальної залученості керівника у процес. Керований механізм взаємодії — вкрай важливий, адже делегування може призвести до втрат та меншої ефективності процесів.

Залучайте своїх топів до обговорень, але тримайте все під особистим контролем та залишайтесь тією ланкою, яка забезпечує контакт.

Готувати команду до переїзду

Релокація — виклик не тільки для бізнесу, але й для команди. Тому важливо якомога раніше розповісти працівникам про свої плани, щоб вони мали час підготуватись до переїзду.

Подумайте також, яку допомогу ви можете запропонувати колективу, аби полегшити цей процес.

Як діяти виробництвам, на яких позначиться катастрофа?

Наслідки руйнування дамби першою чергою відчують на собі підприємства у підтоплених зонах та поруч з ними. Також це вплине на виробництва, які використовували воду з Каховського водосховища.

Далі наслідки торкнуться клієнтів цих підприємств — компаній, які закуповували у них сировину або готову продукцію. Зрештою це позначиться на роботі понад половини українських компаній.

Якщо це може вплинути й на вашу діяльність, слід швидко реагувати та вже зараз готуватись до можливих проблем. Зокрема варто:

Чесно поговорити з клієнтами

Важливо швидко і чесно попередити основних клієнтів про те, що сталося. Детально опишіть, як катастрофа вплинула на вашу роботу, розкажіть чи зможете забезпечити їх продукцією.

Оцініть, в якому обсязі ви зможете виробляти товари найближчим часом та яку частину потреб клієнта зможете задовольнити. Слід бути відкритими та запропонувати варіанти вирішення ситуації, щоб не втратити довіру замовника.

Диверсифікувати свою діяльність

Розширення асортименту та ринків збуту стало необхідністю з початком великої війни. Останні події послужили додатковим сигналом для тих, хто ще не почав цього робити.

Постійно шукайте нові рішення, експериментуйте та розширюйте поле діяльності. Розробіть "план Б" та подумайте як трансформувати своє виробництво. Наприклад, наша компанія співпрацює з великими металургійними підприємствами.

Обсяг замовлень від них впав, тому ми вирішили використати наші потужності для виготовлення інших продуктів. Такий підхід рятує від простою: ми продовжуємо працювати та отримувати прибуток.

В сучасних умовах диверсифікація товарів — це не вибір, а необхідна умова виживання бізнесу.

Станом на сьогодні точно невідомо наскільки сильно підрив Каховської ГЕС вдарив по українських компаніях. Вже зараз можна сказати, що наслідки катастрофи будуть суттєвими як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Але від того як бізнес долатиме ці наслідки напряму залежить економічна стабільність і майбутнє нашої країни.