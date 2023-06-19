Ринок біометану: законодавчі ініціативи, гарантії походження та експорт в ЄС

Європейські партнери чекають на розвиток сектору біометану в Україні так само, як і українські аграрії з ключовими стейкхолдерами "чистої" енергетики.

Адже як Україна, так і ЄС вбачають у розвитку ринку біометану шлях не лише до заміщення "кривавого" газу, а й можливість декарбонізації своїх економік.

Крім того, для України це ще й нагода розширити експорт, розвивати енергетичні кластери, використати потенціал з переробки агровідходів і таким чином комплексно підійти до питання використання ресурсів.

До того ж, це можливість активізувати бізнес у суміжних галузях, створити нові робочі місця для людей.

Фактично, народження біометанової галузі - нова основа для розвитку енергетичних кластерів, а значить і відновлення регіональної економіки.

Надважливо – європейські партнери готові підтримувати зусилля і плани України в цьому напрямі. Домовленості про це закріплено на найвищому рівні: у лютому цього року Уряд України та Єврокомісія уклали меморандум про партнерство у сфері відновлюваних газів.

У свою чергу, Держенергоефективності разом з народними депутатами Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП, командою Олександра Кубракова з Мінвідновлення активно працює над врегулюванням усіх процедур, що стимулюватимуть виробництво біометану, розблокують його експорт і дадуть імпульс розвитку окремого енергетичного кластеру в Україні.

Законодавчі ініціативи - фундамент запровадження ринку біометану

Насправді в Україні вже зроблено впевнені законодавчі кроки для створення ринку біометану.

За активної участі Держенергоефективності розробили закон №1820-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва біометану" та прийнято Постанову Уряду від 22.07.2022 №823 "Про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану".

Очоливши Держенергоефективності, я продовжила активну співпрацю з Мінцифри та партнерами, щоб запустити повноцінну версію реєстру гарантій походження біометану. Всі зміни відповідатимуть вимогам українського та міжнародного законодавства.

Наше бачення усіх необхідних кроків для запровадження механізму гарантій походження біометану також обговорила із нашими європейськими партнерами - із представниками Європейської комісії, Представництва ЄС в Україні, Енергетичного Співтовариства, Українсько-німецького енергетичного партнерства, DENA та іншими. Усі вони готові підтримувати наші зусилля для розгортання ринку біометану.

Для розвитку ринку біометану в Україні також ухвалили низку нормативно-правових та нормативно-технічних актів.

Серед ключових – постанова НКРЕКП від 02.08.2022 №847 "Про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем", що врегульовує питання постачання біометану в мережі.

Постанова передбачає збільшення частки кисню у природному газі з 0,02 мол. %:

- до 0,2 мол. % для доступу біометану до газотранспортної системи;

- до 1,0 мол. % для доступу біометану до газорозподільних систем.

Така підзаконна ініціатива дає змогу виробникам біометану зекономити кошти на дорогі фільтри з доочистки від кисню без порушень безпеки в газових мережах та тим самим підвищити рентабельність біометанових проєктів. А це, в свою чергу, дасть імпульс для більш інтенсивного розвитку цього кластеру.

Надзвичайно важливим є прийнятий державним підприємством "УкрНДНЦ" у травні цього року ДСТУ EN 16723-1:2023 "Природний газ і біометан в транспорті та біометан для закачування в мережу природного газу".

Уніфікація вимог до якості біометану і їхня синхронізація зі стандартами європейських країн спростить у майбутньому експорт цього "зеленого" виду палива до ЄС.

Експорт біометану в ЄС – додатковий шлях зростання економіки

На сьогодні Держенергоефективності активно підтримує удосконалення процедури транспортування біометану в ЄС та разом з експертами порушують питання щодо прискорення внесення змін до відповідних наказів Мінфіну (від 20.04.2015 №448 та від 30.05.2012 № 629) щодо:

забезпечення включення біометану до переліку товарів, митним оформленням яких займається Енергетична митниця Держмитслужби;

включення біометану до переліку товарів, транспортування яких відбувається трубопровідним шляхом.

Як наголошують спеціалісти, Україна завдяки великим сільськогосподарським площам і розвиненій газорозподільній мережі може стати лідером серед постачальників біометану до Європейського Союзу.

Особливо, зважаючи на привабливість цін зовнішнього ринку на цей вид відновлювального газу, це буде стимулювати український бізнес відкривати підприємства з вироблення біометану, а Україна отримає ще один канал надходження в країну валюти.

Сьогодні економічна ситуація складається таким чином, що заміщення природного газу альтернативними видами палива, зокрема біометаном, є інвестиційно привабливою перспективою.

За розрахунками експертів, завдяки сприятливому правовому полю в найближчі роки виробництво біометану може вийти на рівень принаймні десятків мільйонів кубічних метрів.

Перспективи розвитку ринку біометану в Україні

За оцінками Біоенергетичної асоціації України, технічно досяжний потенціал виробництва біометану складає 9,7 млрд м3/рік. Це дорівнює близько 80% річного імпорту природного газу.

У разі поступального руху в цьому напрямку, у 2030 році загальне виробництво біометану в Україні може досягти 1 млрд м3/рік.

Зважаючи на те, що на сьогодні більше 10 агрохолдингів розглядають можливість виходу на ринок біометану і планують будівництво понад 30 біометанових заводів із загальною потужністю виробництва понад 220 млн м3 на рік, питання виходу на європейський ринок повинно бути серед наших спільних пріоритетів.

Виграють всі – експортери збільшують прибутки та підвищують конкурентоспроможність своєї продукції, держава отримує додаткове джерело надходжень в країну валютної виручки та платежів до бюджету, а країни ЄС – більшу пропозицію на альтернативу природного газу та ще безліч економічних переваг.

Перший український біометановий проєкт, як доказ перспективності

У квітні цього року в Чернігівській області відбулася знакова і надважлива для розвитку "чистої" енергетики подія – приєднання першого в Україні заводу із виробництва біометану до українських газових мереж.

І це відбулося під час війни, в регіоні, який ще рік тому був окупований, потім звільнений нашими збройними силами і вже сьогодні активно рухається шляхом розбудови.

За умов сприяння розвитку біометанової галузі в Україні підприємство, яке збудувало згаданий завод, планує розширювати виробництво, маючи вже побудовані потужності для отримання до 30 млн м3 біометану на рік. Це найкраще підтвердження перспективності саме цього енергетичного кластеру.

Спілкуючись з нашими аграріями, розумієш, що є ще декілька галузевих компаній, які планують запуск виробництва біометану вже у 2023 році.

Це потужний сигнал Євросоюзу про нашу готовність й надалі, навіть й під час війни, робити прорив в енергетиці і запускати нові проєкти. Це результат того, як влада, бізнес, міжнародні партнери здатні консолідуватися.

Важливо й надалі розвивати біометанову галузь, яка має ключове значення для екологізації енергетики, розкриття експортного потенціалу та інтеграції України до Євросоюзу.