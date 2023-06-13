Хто руйнує наші дороги: як вберегти інфраструктуру від старих проблем

Аналітика свідчить: 90% всіх пошкоджень доріг спричиняють перевантажені транспортні засоби.

У цей же час середня вартість будівництва чи капітального ремонту одного кілометру дороги у 2021 році складала від 20 до 50 мільйонів гривень.

Тут, звичайно, варто зважати на категорію доріг, проте загалом це доволі відчутна для будь-якого бюджету витрата.

Лише перед війною Україна спрямувала 132 мільярди гривень на 7000 кілометрів доріг. Повномасштабне вторгнення довело: якісні дороги – це спосіб швидко забезпечувати не лише стратегічну логістику, а можливість "швидкій" вчасно доїхати на виклик, цивільним – евакуюватись.

За експертними розрахунками, 12 років – у середньому це той термін, який мінімально має служити дорога 2 категорії (по ній за добу проїжджає від 3 до 10 тисяч транспортних засобів).

За умови, що по ній не будуть їздити перевантажені транспортні засоби. Якщо ж вантажівка має загальну масу 50 тонн замість дозволених 32, то термін служби дороги зменшується майже на 70%.

Захистити від руйнування наші дороги – мета запущеної у жовтні 2021 року системи автоматичного зважування (weight in motion – WIM).

За цей час зафіксовано більше 18 тисяч перевантажень. Залежно від частки перевантаження сума штрафу може коливатись: від 8,5 до 51 тисячі гривень.

Загалом – наїздили вже на 369 мільйон гривень. Проте ця сума й близько не компенсує вартість ремонту чи будівництва пошкоджених доріг.

Найбільшим руйнівником доріг виявився ТОВ "Юнігран" – більше 1600 виписаних постанов – фактично 10% від всіх. З них не сплачено штрафів на 51 млн гривень.

Є порушники, які взагалі не сплачують мільйонні штрафи – ТОВ "Белогві" та ТОВ "Бахмачгазбудсервіс". Перший перевантажив на 17 млн гривень, другий – на 8,5 млн.

Загалом, не сплачено більше 8 тисяч штрафів, а це 180 мільйонів гривень. Через суди порушники намагаються уникнути покарання, адже адвокати їм обходяться дешевше.

Звичайно, це додає роботи юристам Укртрансбезпеки. Проте ми формуємо позитивну судову практику. За весь час функціонування систем зважування до бюджету надійшло майже 200 млн гривень.

На сьогодні перевантаження фіксує 48 WIMів із 56 наявних. Деякі не працюють через пошкодження внаслідок бойових дій чи розташування в районах тимчасової окупації. Працюємо, щоб найближчим часом запустити роботу ще кількох систем.

Покрити WIMами всі дороги в країні – неможливо, принаймні через їх вартість. Зараз вони працюють лише на шляхах державного значення. Тому для недобросовісних водіїв все ще залишається можливість їх оминути – через місцеві дорогі. Останні не пристосовані до такого навантаження. Для вирішення цієї проблеми ми розробили правові механізми зупинки і супроводу порушників для зважування. Постанова вже затверджена Кабміном.

Ще одним механізмом контролю за дотриманням вагових норм стане електронна товарно-транспортна накладна (е-ТТН). Запровадження е-ТТН виключить підробку документів та забезпечить дотримання всіх вагових норм з боку перевізників та замовників вантажів.

Побудувати дорогу це лише половина робота, важливо її зберегти. Для цього і використовуємо всі згадані інструменти. Працюємо, щоб відновалювати лише знищене війною, а не своїми ж перевізниками.