Чверть спецдозволів на видобуток титану в Україні належить компанії з підставним співвласником

У 2021 році РНБО визначила перелік корисних копалин, які мають для держави стратегічне значення. У цьому переліку були і титанові руди.

Титан використовується у виробництві ракет, військової техніки, такої, як винищувачі, гелікоптери, морські судна, танки тощо. Його сплави застосовують як конструкційний матеріал в авіації, ракетно-космічній техніці, у хімічній та нафтовій промисловості.

Україна входить до 7 країн світу, які видобувають титан. І титанова галузь у нас є дуже перспективною. Центр протидії корупції проаналізував спеціальні дозволи на користування надрами виявив, що з 16 наявних дозволів, більшість належать державним "Об’єднаній гірничо-хімічній компанії" (ОГКХ) та "Надра України", компаніям, пов’язаним із санкційним олігархом Дмитром Фірташем, власником мережі АТБ Геннадієм Буткевичем та бізнесменом Андрієм Бродським, один із титанових активів якого, схоже, нещодавно перейшов до раніше невідомої компанії.

Але є ще одна фірма, ТОВ "Житомирбуррозвідка", у якої аж чотири спеціальні дозволи на видобування та геологічне вивчення руд титану. Співвласник цієї компанії є особою з ознаками номінального власника, у якого є три судимості.

Факти свідчать, що ця людина насправді може не мати стосунку до титанового бізнесу. Про це Центру протидії стало відомо з українських та чеських реєстрів та із власних джерел.

Структура власності "Житомирбуррозвідки" виглядає так:

90% "Житомирбуррозвідки" володіє державна компанія "Надра України". Але 10% - приватна структура "Будівельна компанія "Трансінвестпроект". 61,7% останньої належить через чеську фірму "WHIST MARKET s.r.o" киянину Володимиру Ящуку.

Він же з осені 2021 року значиться бенефіціаром "Трансінвестпроекту". В українському Єдиному реєстрі юросіб та чеському бізнесовому реєстрі вказані ПІБ цього чоловіка, дата народження, а також його адреса у Святошинському районі Києва.

Тож ЦПК з’ясував, що саме цей чоловік був тричі засуджений за зберігання канабісу, зброї та побої (у двох випадках подана апеляція, тому вирок не набув іще сили).

У судових документах в усіх справах про місце роботи Ящука написано "не працюючий" та "офіційно не працюючий". На момент написання цього матеріалу Ящук уже сидів у СІЗО. Але ми спробували додзвонитися на його мобільний.

Відповіла жінка, яка назвалася дружиною Ящука. Ми схильні вважати, що це справді вона, бо людина називала подробиці з життя титанового бізнесмена, які не міг знати сторонній.

Жінка заперечила наявність у Володимира Ящука будь-якого бізнесу, в Україні, Чехії чи "будь-де". Здивувався інформації про титановий бізнес клієнта і адвокат Ящука.

Можливі зв’язки "Житомирбуррозвідки" із "кримінальним бійцем Пушком" та "Слугою народу"

Відтак, є припущення, що Володимир Ящук в структуру компанії "Житомирбуррозвідка" може бути залучений номінально або навіть без його згоди. Але хто ж тоді в цьому підприємстві замість нього насправді?

Ми почали шукати відомі прізвища в переліку пов’язаних із "Житомирбуррозвідкою" фірм і з’ясували, що Ящук значиться бенефіціаром ТОВ "Укр-транс-буд", а також благодійного фонду "Крюківщина-АТО". Про діяльність останнього жодної публічної інформації, крім даних реєстрів, у публічному доступ немає.

Проте іншим співзасновником фонду є такий собі Богдан Саковський – екскерівник "Благодійного Фонду "Слуга народу", створеного після президентських виборів 25 травня 2019 року.

З 22 січня 2020 року діяльність фонду перебуває в стані припинення через банкрутство. За даними Руху ЧЕСНО, цей фонд використовувався для введення в оману виборців під час парламентських виборів 2019 року.

Також ми прослідкували інший зв’язок. 33,3% ТОВ "Будівельна компанія "Трансінвестпроект" володіє інша структура - ТОВ Виробничо-комерційна фірма "Картель-люкс". Керівником та власницею 50% останньої є київська адвокатка Вікторія Данилова.

Паралельно Данилова має спільний бізнес - газову компанію ТОВ "Східницький полігон" - із Василем Сваричевським. У реєстрі юросіб цей чоловік фігурує як один із бенефіціарів газового бізнесу з орбіти очільника "Свободи" Олега Тягнибока.

Утім, у фокус журналістів-розслідувачів Сваричевський потрапив ще у 2014 році. "Василь Сваричевський, на прізвисько "Пушок" - це один з кримінальних бійців Львівщини, який свого часу входив в бригаду Колі Лозинського по кличці "Коля Рокеро". Він при "Колі Рокеро" в його бригаді курував кілька напрямків і вже в ті часи він став засновником львівського іподрому", - писав головний редактор львівської газети "Ратуша" Микола Савельєв.

Також, за даними журналіста Дмитра Гнапа, до угрупування "Рокеро" разом зі Сваричевським начебто входив і кримінальний авторитет "Пупс". Саме так медіа називали одного з лідерів партії "Свобода" Ігоря Кривецького. 2014 року "Свободі" дісталося міністерство екології та природних ресурсів, а тому і право розподіляти українські родовища через Держгеонадра на той період.

Василь Сваричевський у коментарі ЦПК сказав, що зв’язку з титановим підприємством не має, Володимира Ящука не знає, в надровому бізнесі з 2008 року, тому проти нього постійно замовляли якісь матеріали, не є винятком і цитований нами, до того ж, це дуже давня публікація.

Вихід нашого тексту пов’язав із угодою, яку збирається підписати, і яку намагаються зірвати конкуренти. "Але я є бенефіціаром компанії, де на 50% задіяна державна компанія Норвегії, - зауважив Сваричевський. - Норвежці ж робили аудит, достатньо відомі компанії проводили перевірку. Чи взяли би мене у партнери, якби щось сумнівне знайшли?".

Після ознайомлення з цим текстом Сваричевський ще раз наголосив, що його іноземні партнери моніторять інформацію щодо українського бізнесу, тому не хоче бути пов’язаний контекстом із тими особами, до яких "не має стосунку".

Можливий продаж стратегічних спецдозволів "Житомирбуррозвідки"

Судячи з відповіді "НАК Надра України" на запит ЦПК, "Житомирбуррозвідка" зараз нічого не видобуває та переважно збиткова.

Фірма мала затяжні суди за один зі спецдозволів, проблеми з документами на землю, на якій могли би видобувати корисні копалини (цю землю розпаювали, а власники землі - проти видобування) та зношене обладнання.

З 2016 року в "Житомирбуррозвідку" не інвестували. Тож підприємство багато років бурило свердловини для води, отримуючи за це копійки і не розподіляючи дивідендів.

Приватний бізнес, який володіє 10% статутного капіталу "Житомирбуррозвідки", дістався державі у спадок ще з часів президента-втікача Віктора Януковича.

Їх ввели під виглядом інвестора, там кілька разів змінювалися реальні власники. Але "інвестор" вже багато років нічого в компанію не вкладав і зараз став не зовсім приємним для "Надр України" доважком.

Бо ТОВ "Будівельна компанія "Трансінвестпроект" по статуту "Житомирбуррозвідки" може робити державі неприємності, наприклад, блокувати продаж корпоративних прав, але за наявності прибутків претендуватиме на 10% від них.

Єдиною, але великою цінністю "Житомирбуррозвідки" зараз є ліцензії. Логічним кроком держави було б залучення під ці ліцензії інвестора, готового вкласти мінімум $500 млн при окупності проєкту в десятки років.

У НАК "Надра України" кажуть, що вже "почали роботу" над таким "залученням". Також про це активно говорять самі надровики - не конкретно про "Житомирбуррозвідку", а в цілому про розподіл (дехто більш категоричний вживає формулювання "дерибан") саме зараз, під час війни стратегічних, зокрема, і титанових активів на рівні Офісу Президента.

Залучити інвестора для "Житомирбуррозвідки" можна у три основних способи. Перший - через угоди про розподіл продукції (УРП). Але, як повідомляли Nadra.info, профільні міністерства вважають оголошення і проведення конкурсів для укладання угод про розподіл продукції щодо ділянок надр із покладами стратегічних копалин передчасними. Бо це не забезпечить максимальної кількості потенційних інвесторів.

Другий варіант - проведення аукціону з продажу спецдозволів "Житомирбуррозвідки" в електронній системі ДП "Прозорро. Продажі". Утім, під час війни такий аукціон, швидше за все, проігнорує міжнародний бізнес, а українські компанії, здатні конкурувати за такий актив, можна перерахувати на пальцях. І, судячи з інтерв'ю очільника Держгеонадр Романа Опімаха, такі торги теж відклали до закінчення воєнного стану.

Але є ще третій варіант. 28 березня 2023 року набули чинності зміни до Кодексу України про надра, які, зокрема, дозволили надрокористувачам продавати вже зайняті спеціальні дозволи на користування надрами (раніше можна було тільки купувати компанії, які володіли цими дозволами).

Якщо державна компанія, така, як "Надра України", продає спеціальний дозвіл на користування надрами іншій державній компанії, то в такому випадку аукціон не потрібен.

У середовищі надровиків ходять розмови, що спецдозволи "Житомирбуррозвідки" можуть продати саме державі. Перше, що спадає на думку - це державна "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), яка входить у десятку найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд та є найбільшою в Європі.

Але, важливий нюанс - ОГХК сама іде на продаж, цю подію, судячи з інтерв'ю очільника ОГХК, планують протягом року. Тож, з високою вірогідністю, титанові спецдозволи "Житомирбуррозвідки" готують саме під цю угоду, сподіваємося, із прозорим і вигідним для нашої держави інвестором.

В цілому, історія "Житомирбуррозвідки" вже показує недосконалу систему дії "стратегічних" дозволів на користування надрами, яка не передбачає механізму перевірки ані бенефіціара компанії, яка володіє спецдозволом, ані її засновників, навіть у ситуаціях, коли бенефіціар чи/та засновник схожі на фіктивного.

Це мали би робити правоохоронці. Але, як у випадку з титановим підприємством, бачимо, що правоохоронці на це не здатні, навіть якщо такий засновник вже сидить у них в ізоляторі. Тож, як результат - стратегічні надра опиняються у якихось осіб, але ми можемо лише робити припущення, хто це.