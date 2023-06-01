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Баланс позитивний: скільки валюти надходить в Україну

Баланс позитивний: скільки валюти надходить в Україну

Платіжний баланс уже два місяці поспіль є профіцитним. Про що це свідчить?
Четвер, 1 червня 2023, 13:36
Данило Гетманцев
народний депутат від партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

У квітні другий місяць поспіль сальдо рахунку поточних операцій зведено з профіцитом (+0,29 млрд дол.).

Це сталося завдяки отриманим грантам і зменшенню дефіциту зовнішньої торгівлі. 

Проте з початку року, за підсумками 4-х місяців, сальдо зведено з невеликим мінусом (-0,6 млрд дол.).

У квітні зовнішньоторговельний дефіцит зменшився до 2,45 млрд дол.( у порівнянні з 2,56 млрд дол. у березні), насамперед за рахунок послуг. 

Дефіцит у сфері послуг скоротився до чергового мінімуму з початку великої війни – "мінус" 0,66 млрд дол., що пов’язано насамперед із зменшенням витрат зовнішніх мігрантів за кордоном. 

Трансграничні витрати за статтею "подорожі" у квітні були приблизно на 30% меншими, ніж у середньому у другій половині минулого року.

Експорт товарів у квітні очікувано пригальмував через порушення роботи "зернового коридору" і односторонні обмежувальні заходи проти продукції АПК з боку сусідніх країн ЄС, скоротившись на 22% у порівнянні з попереднім місяцем. 

У квітні експорт товарів склав 2,86 млрд дол., що є найгіршим показником від серпня минулого року, коли запрацював "зерновий коридор". 

У той же час, імпорт також пригальмував на 15% відносно попереднього місяця до 4,64 млрд дол. за рахунок скорочення поставок мінеральних продуктів, продукції хімічного сектору і машинобудування. Це компенсувало негативний ефект від скорочення експорту товарів.

За підсумками 4 місяців з початку року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами залишався значним, сягнувши 11,75 млрд дол

У структурі експорту товарів за цей період 67% складала продукція АПК, 10% - метали, 6% - мінеральна продукція, по 5% - машинобудування і деревина. 

У структурі експорту послуг, переважали послуги IT (43% всього обсягу). Утім, якщо порівнювати з першими 4 місяцями 2022 р., їх обсяг зменшився на 14% до 2,21 млрд дол.

Торгівельний дефіцит у квітні повністю компенсувався стійкими надходженнями від приватних трансфертів в Україну, від оплати праці українців нерезидентами, надходженнями грантової, гуманітарної та іншої міжнародної безповоротної допомоги. 

Загалом додатне сальдо первинних і вторинних доходів за січень - квітень склало 11,16 млрд дол. (з них 4,91 млрд дол. – це гранти на фінансування бюджету).

Фінансовий рахунок у квітні зведено із додатнім сальдо 1,09 млрд дол., насамперед через значні обсяги запозичень державного сектору (1,5 млрд дол.) на фоні помірного відтоку валюти за операціями приватного сектору. 

За підсумками січня - квітня кварталу профіцит за фінансовим рахунком склав 5,81 млрд дол

З початку року відплив валюти за фінансовими операціями приватного сектору досягнув 2,75 млрд дол., водночас приплив валюти за операціями державного сектору – 8,56 млрд дол.

Як результат, у квітні платіжний баланс було зведено з профіцитом у сумі 1,4 млрд дол., за перші 4 місяці – "плюс" 5,29 млрд дол. (без МВФ)

Разом із надходженням 2,71 млрд дол. від МВФ за новою програмою EFF це зумовило збільшення міжнародних резервів у квітні на 4,06 млрд дол. до 35,95 млрд дол., що є максимумом з серпня 2011 року. 

Золотовалютні резерви наразі еквівалентні 4,7 місяцям майбутнього імпорту (рекомендований мінімум - 3 місяці). Це достатній рівень резервів для забезпечення необхідних платежів, підтримки фіксованого курсу і стабілізації валютних очікувань.

Поточний результат покращення сальдо платіжного балансу - зближення готівкового і офіційного курсу у межах до 2% - ми всі можемо спостерігати останнім часом. Утім ілюзій звісно не має. 

Дисбаланси, спричинені війною (викривлена структура товарного експорту, витрати мігрантів за кордоном, відплив приватного капіталу та ін.) є значними, і після війни прийдеться докласти суттєвих зусиль для їх виправлення, насамперед, через розширення/ диверсифікацію експорту і залучення прямих іноземних інвестицій.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
платіжний баланс імпорт експорт валюта
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