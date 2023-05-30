Купуй дрова влітку

У 2023 році соціальні об’єкти – лікарні, школи, дитсадки – уперше можуть отримати необхідний обсяг дров на наступний опалювальний сезон без попередньої оплати.

ДП "Ліси України" запускає унікальну програму, яка допомагає завчасно підготуватися до зими. Ми пам’ятаємо ажіотаж 2022 року. Дрова були потрібні всім.

Якщо рахувати побутову та не побутову сировину, то державні, комунальні, аграрні та військові лісгоспи реалізували майже 8 млн куб м дров на рекордні 8,4 млрд грн.

На жаль, ми швидко забули про відключення електроенергії й опалення. Складається враження, що українці, радіючи літньому теплу, не замислюються про наступну зиму.

З початку 2023 року ДП "Ліси України" заготовило для населення та соціальної сфери майже 700 тис куб м паливної деревини, з яких на складах накопичені 200 тис куб м.

Тож користуйтеся можливістю!

По-перше, зараз прийнятні середні ціни: орієнтовно 1 тис грн за куб м проти 1 050 грн за куб м в грудні 2022 року. Ціна на дрова для промислового використання знизилася з 1 320 грн до 1 250 грн за куб м.

У деяких регіонах зниження ще відчутніше: наприклад, у Київській та Житомирській областях середні ціни на дрова першої категорії (береза, дуб, бук, ясен, граб, клен, в’яз, модрина) знизилися приблизно на 100 грн за куб м.

Ціни на дрова другої і третьої груп, де переважають хвойні породи, у середньому впали нижче 800 грн за куб м, а в деяких регіонах – нижче 700 грн за куб м.

Чи будуть такими ж ціни восени? Думаю, ні.

Ми робимо все, щоб знизити собівартість заготівлі: оптимізуємо адміністративний апарат, удосконалюємо механізацію, проводимо гуртові закупівлі пального через систему Prozorro, посилюємо контроль за нецільовим використанням коштів лісгоспів. Однак є і загальні для всієї економіки об’єктивні інфляційні чинники.

По-друге, ми збільшили пропозицію дров листяних порід, найбільш популярних серед побутових споживачів. Тепер на дрова першої категорії для населення припадає 71% від загального обсягу заготівлі. Якщо восени покупець був вимушений брати те, що є, то зараз можна замовити оптимальну за ціною та якістю породу.

По-третє, за трохи більшу ціну можна замовити пиляні та колоті дрова. Наші лісгоспи торік масово купували промислові дровоколи і тепер більшість філій пропонують колоті дрова на піддонах. За чотири місяці 2023 року їх виробили 9,5 тис куб м.

По-четверте, простіше замовити доставку, яку восени доводилося чекати тижнями.

По-п’яте, завдяки реформуванню галузі та централізації управління в нас з’явилася можливість пропонувати більш гнучкі умови купівлі.

Нарешті, купуючи дрова влітку, ви отримуєте паливо із значно більшою калорійністю. Сира деревина дає вдвічі менше тепла, ніж добре просушена.

Зазначу, що певна апатія в покупців дров спостерігається не лише в Україні. Європейці також трохи розслабилися і не надто поспішають робити запаси на наступний сезон. Аномально тепла зима призвела до того, що деякі трейдери в країнах ЄС ще не розпродали торішні запаси дерев’яного палива.

Біржові ціни на природний газ у Європі впали до мінімуму за останні роки. Це ще більше знижує цікавість до дров, пелет та інших видів дров’яного палива.

Однак ситуація на енергоринку може миттєво змінитися. Добре, що минулої зими Україні вистачило запасів газу, а українські енергетики зробили неймовірне і втримали енергосистему. Проте нагадую: війна ще не завершилася.

У 2022 році уряд запровадив програму допомоги багатодітним родинам, інвалідам та літнім людям з прифронтових територій. З нетерпінням чекаємо на її продовження.

Дрова мають доставлятись не в січні, а влітку. Бажано запровадити запобіжники, які б унеможливлювали зловживання при використанні державних субсидій. Також слід мінімізувати участь у програмі посередників – лише прямі договори з виробником. Запевняю: у нас вистачить ресурсу, щоб виконати всю урядову програму.