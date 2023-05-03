П’ять причин масштабувати єЧергу

Нещодавно я відвідав новий пункт пропуску Нижанковичі. Черга порожніх вантажівок неприємно вражала – водії чекали 3 добу на заїзд до пункту пропуску. На деяких пунктах пропуску водії можуть простоювати до 10 днів.

Звичайно, ліквідувати черги як такі зараз неможливо. Наша наземна інфраструктура не будувалась з урахуванням блокади більшості морських портів чи відсутності авіасполучення. Проте рішенням є електронна черга для перетину кордону.

Запис в електронну чергу для перетину кордону – відносно нова послуга для світу. Фактично, на пальцях однієї руки можна перерахувати ті країни, де цей інструмент доступний хоч в якомусь вигляді.

Натомість в Україні команда Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова ще у грудні минулого року розпочала проєкт перетину кордону за записом в електронній черзі.

Тоді спільно із проєктом USAID/UK aid – TAPAS, Укртрансбезпекою та Міністерством цифрової трансформації було запущено єЧергу на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

За цей час кордон перетнуло понад 76 тисяч вантажівок, а послугою скористалися 23 тисячі водіїв. Тепер Кабмін масштабував проєкт ще на 15 вантажних пунктів пропуску, загалом – 16 пунктів.

Що від нього виграють всі учасники ринку розповідаю нижче.

Можливість керувати часом

Уявімо, що ви водій чи перевізник. Ви знаєте, коли і куди ви плануєте везти товар у цьому місяці чи за якими товарами їхати за кордон. Проте, ви не знаєте, скільки часу займатиме перетин кордону.

Бронюючи час в електронній черзі ви знаєте, коли будете перетинати кордон, як швидко рухається черга, зможете переносити час заїзду на пункт пропуску, якщо стались непередбачувані обставини.

Для цього достатньо лише стати в єЧергу на сайті чи у зручному додатку. Більшість даних система підтягне сама. Водію достатньо лише ввести особисті дані та номер вантажівки.

Головна перевага – водію не потрібно їхати до кордону та чекати там кілька днів на дорозі. Тепер він може незалежно від місця свого перебування стати в електронну чергу.

До прикладу, станом на кінець квітня період очікування в електронній черзі складав 5 днів. Тобто близько 3 тисяч автомобілів не стояло на дорозі перед кордоном у черзі на кілька десятків кілометрів.

Мінімізація збитків для бізнесу

Тепер уявімо що ви підприємець і замовляєте послугу перевезення ваших товарів. Ви не знаєте, скільки часу ваш водій буде в дорозі, чи зіпсуються продукти в дорозі, у скільки вам обійдеться простій вашого водія у черзі.

Електронна черга ж не лише дозволяє вам знати приблизний час перетину кордону, а й дає можливість розділити транспортні засоби залежно від типів товарів.

До прикладу, вантажівка із товаром, що потребує ветеринарного контролю буде записана в окрему чергу і не заблокує рух всім іншим транспортним засобам. Особливо, в умовах постійних змін з правилами ввезення зернових до сусідніх країн.

Мінімізувати збитки також можна через відсутність потреби водію витрачати паливо у фізичній черзі. За словами перевізників, збитки через простій на кордоні у середньому вони оцінюють до 400 євро за один день. Тут вони рахують і пальне, і зарплату водію та інші витрати.

Окрім того, запровадження електронної черги на всіх вантажних пунктах пропуску дозволить стабілізувати ціни на вантажні перевезення. Адже перевізники зможуть виключити додаткові і непередбачувані витрати на простій транспортного засобу для перетину кордону.

Зменшення корупційних ризиків

Електронний запис дозволяє уникнути ситуації, за якої можна провести "своїх" перевізників. Звичайно, для повноцінної ліквідації такого ризику ми будемо встановлювати камери фіксації.

Вони власне будуть автоматично верифікувати автівку в черзі і дозволяти їй проїзд на пункт пропуску. Проте вже зараз перевага інструменту очевидна, принаймні тому що водії також можуть бачити, які вантажівки записані у чергу та які перетинають кордон.

Безпека на дорозі та збереження доріг

Проблема фізичних черг стосується не лише водіїв. Чим більше вантажівок стоїть на дорозі, тим більше руйнуються дороги до пункту пропуску. До прикладу, дорога до згаданого пункту "Нижанковичі", що майже вже збудована, коштує 1,3 млрд гривень польського кредиту. Онлайн-черга дозволить зберегти те, що ми вже будуємо.

Також це і про безпеку руху. Погодьтеся, значно безпечніше їхати по дорозі коли там не стоїть кілька сотень вантажівок в черзі.

Тому електронна черга допомагає вирішити ще дві проблеми: зберегти дорожнє покриття та забезпечити безпеку руху на цих же дорогах, попередити блокування руху через ДТП.

Аналітичні дані для держави

Наприкінці березня Кабмін ухвалив рішення про передачу пунктів в управління пропуску Агентству відновлення, формувати ж політику щодо їх розвитку буде наше Міністерство. Тому для нас електронна черга – це про можливість збирати кілька різних форматів даних.

До прикладу, ми говоримо про загальну кількість вантажівок, що перетинають кордон. Ми також можемо бачити, які саме товари везуть, в яку країну. Йдеться також про підрахунок середнього часу очікування в онлайн-черзі, "попит" на окремі пункти пропуску.

Таким чином, завдяки єЧерзі ми можемо аналізувати транспортні потоки, мати під рукою дані, які можна використати для рішень щодо розбудови прикордонної інфраструктури.

Наразі ж всі такі дані не перебувають в одному місці – десь власником є митники, за щось відповідають прикордонники. Тепер же профільне Міністерство зможе розробляти політику щодо пунктів пропуску на точних та власних даних.

Насправді це лише основні переваги та причини масштабувати проєкт. Йдеться також про прозорість та однакові правила перетину кордону для всіх, впорядкування перевезень загалом.

Ба більше, запровадження єЧерги дозволить розвивати сервісні зони не лише біля пунктів пропуску, а й загалом всій країні. Адже у додатку також передбачена можливість обирати авторизовану сервісну зону для очікування. Тобто це стимулювати ринок будувати комфортні сервісні зони для водіїв вантажівок.

Також причина про яку не згадаєш першою – це зменшення викидів СО2 через ліквідацію фізичних черг. Це важливо не лише у розрізі збереження екології, а й тому що це одне із наших євроінтеграційних зобов’язань.

Логіка проста: чим менше водій стоїть у черзі, чим менше вантажівка робить "зайвих рухів", тим менше палива він використовує та менше шкідливих викидів продукує.

У планах Міністерства подальше масштабування проєкту. Якщо раніше ми говорили лише про вантажні перевезення, тепер мова йде про пасажирські та всіх подорожуючих загалом.