4G у селах: чому люди так довго без зв'язку?

Поряд з українськими IT-стартапами, що завойовують світ, чатом GPT та ШІ існує й інша реальність. Сотні сіл, у яких люди досі не мають якісного зв'язку, а разом з ним можливості скористатися застосунком Дія, розрахуватися Apple Pay, відповісти в месенджері рідним чи зняти стрес за переглядом інстарілсів.

Під час поїздок країною часто трапляються дороги й села, де якість мобільного зв'язку у кращому разі дозволяє зателефонувати і з перериваннями почути співрозмовника.

Жителі сіл звертаються до мобільних операторів з проханням покращити зв'язок. Проте отримують відповідь: нову вежу збудують за 8-10-14 місяців! Певен, що це викликає невдоволення. Бо чому ж так довго?

Ці строки — не забаганка операторів. Ресурси та обладнання є, технічні команди готові його встановлювати й запускати швидкісний інтернет та якісний зв'язок.

Стримує лише одне — наше законодавство. Наприклад, щоб отримати земельну ділянку в оренду для будівництва вежі, операторам доводилося чекати рік-півтора, а далі — проходити багато кіл бюрократичних квестів. Тож команда Мінцифри проаналізувала всі процеси і запустила покрокові зміни.

Мінус пів року бюрократії — навіщо розробили і відстояли закон №2078-IX?

Торік у липні набув чинності закон №2078-IX, який розробила Мінцифра. Це спростило розміщення техніки мобільних операторів у сільській місцевості, а процес збору документів для цього пришвидшився на пів року.

Раніше саме стільки часу перед будівництвом тривала розробка та затвердження детального плану території (ДПТ). Це різновид містобудівної документації, що визначає планову організацію території, схему планування району, містобудівні умови, організацію транспортного і пішохідного руху та забудову території.

Витрачати пів року на зайвий документ, щоб отримати 5 соток землі для базової станції в селі чи у полі, зовсім не доцільно.

Тому новий закон передбачає, що до 2026 року земельні ділянки державної та комунальної власності площею до 0,05 га можна орендувати без детального плану території. Тобто весь процес триватиме орієнтовно шість місяців.

Вже маємо перші результати — за новою процедурою оператори вдвічі швидше отримали 120 земельних ділянок для будівництва веж. Так тисячі українців у 350 селах отримають 4G зв'язок на пів року швидше.

Мінус 3-4 місяці земельних оформлень — які зміни вже готують до законодавства?

На цьому ми не зупиняємося. Адже навіть пів року оформлювати документи, щоб збудувати такий відносно простий об'єкт, — забагато. Враховуючи мету якнайшвидше відновити мобільні мережі на деокупованих територіях та максимально покрити Україну якісним зв'язком.

Тож розробили ще один законопроєкт. Він передбачає зміни одразу до кількох законів, щоб ще більше спростити відведення землі для будівництва базових станцій мобільних операторів.

Розділимо процес отримання землі на 3 умовні етапи.

Перший — формування нової ділянки або зміни її цільового призначення. У двох випадках потрібен проєкт землеустрою, дозвіл на який оператор може отримати за місяць. Ми ж пропонуємо пришвидшити це удвічі: до двох тижнів.

Другий — проєкт землеустрою затверджується і ділянка надається у користування. Це офіційна підстава, що дозволяє далі укласти договір оренди між мобільним оператором і державою або комунальним підприємством.

Однак і тут є нюанс — орендна плата рахується від нормативної грошової оцінки. Зазвичай у сільській місцевості ділянки таких оцінок не мають. На те, щоб розробити і затвердити її, зазвичай йде від 3 місяців.

Новий закон дозволить оптимізувати цей процес — об'єднати підготовку оцінки з процедурою отримання землі. Так мобільні оператори зможуть отримати відразу 2 необхідних рішення: і щодо отримання земельної ділянки, і щодо затвердження грошової оцінки.

Останній етап — укладання договору оренди. На перший погляд, тут немає бути перешкод. Оскільки всі дозволи та необхідні документи вже готові. Втім, зараз строки на це юридично не зафіксовані.

Тому фактично цей процес триває близько місяця. У новому законопроєкті пропонуємо обмежити цей строк до 2 тижнів з моменту, як оператор отримує землю в користування.

Найбільший попит для будівництва мають комунальні землі. Рішення щодо їх оренди приймають відповідні ради. Законопроєкт допоможе скоротити строк розгляду земельних питань на місцевому рівні.

І в результаті — пришвидшити розгортання зв'язку. Наприклад, сесія ради може скликатися замість одного разу щонайменше двічі на місяці, якщо мобільний оператор подає клопотання на землю для будівництва базової станції.

Якщо підрахувати, то новий закон дозволить мобільним операторам отримати землю на 3 місяці швидше, ніж зараз. А кожен заощаджений місяць прискорить відновлення зв'язку після деокупації і розгортання якісного зв'язку по всій країні.

Альтернативні підходи до оформлення землі

Законопроєкт не лише передбачає пришвидшення строків та оптимізацію процесів, а й пропонує альтернативні рішення.

Одне з таких — сервітут для будівництва та експлуатації мобільних мереж. Це швидка можливість почати користуватися чужою земельною ділянкою, не змінюючи цільове призначення та з меншими правами на неї.

Зараз договір оренди та суборенди залишаються єдиним способом для операторів, щоб отримати ділянку в користування.

Сервітут дозволить операторам користуватися земельною ділянкою в установлених межах. І звільнить додатковий час, який йшов на юридичні процеси, пов'язані зі зміною цільового призначення землі.

Крім цього, у воєнний час ми зіткнулися з випадками, коли доцільніше встановити тимчасову споруду, ніж побудувати базову станцію з нуля. Це особливо актуально для швидкого відновлення зв'язку після деокупації.

Тому Мінцифра пропонує закріпити на законодавчому рівні альтернативні формати використання землі для мобільних операторів: до оренди/суборенди, земельного сервітуту додати тимчасові засоби/споруди.

Завдяки цим змінам вдасться прибрати зайву бюрократію і прискорити розгортання якісного зв'язку в селах.

Рік тому на підготовку документації для будівництва йшло до 12 місяців. Ми вже пришвидшили цей процес до 6 місяців. Після ухвалення Парламентом нового законопроєкту це триватиме до 1-3 місяців.

Останній рік став випробуванням для мобільних операторів. Вони навчилися оперативно повертати зв'язок у звільнені міста і підтримувати роботу мереж у критичних умовах та без електроживлення.

Їхні технічні команди зробили величезну роботу за цей час. Тому наше завдання як держави — максимально прибирати зайву бюрократію. Щоб кожен українець мав зв'язок з рідними та усі цифрові можливості незалежно від того, де він живе: у маленькому селі чи місті-мільйоннику.