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Понад рік війни: як змінилися фінансові звички українців

Понад рік війни: як змінилися фінансові звички українців

Як змінився рівень доходів населення та які очікування громадян щодо подальшого фінансового становища?
Понеділок, 22 травня 2023, 13:22
Олена Коробкова
голова ради Незалежної асоціації банків України

Велика війна триває вже понад рік, а українці постійно постають перед дедалі новими викликами, що впливають, зокрема, і на фінансовий аспект життя.

Міжнародне бюро кредитних історій спільно з НАБУ та CBR провели масштабне дослідження Mass Active для з’ясування тенденцій у сферах зайнятості та доходів українців, користування фінпослугами, зокрема кредитними продуктами.

Цільовою аудиторією стали громадяни у віці 18-60 років, які проживають у містах із населенням понад 50 тис. Дослідження було проведено у форматі онлайн-опитування (CAWI), у ньому взяли участь 1112 осіб. Додатково було проведено 152 інтерв'ю серед зовнішніх переселенців.

Ми маємо можливість порівняти ці дані зі схожим дослідженням, яке проводилося в листопаді 2022 року, та відстежити певні тенденції.

Зайнятість, доходи, економія

75% опитаних громадян, які зараз перебувають в Україні, працюють. Цей показник майже не змінився з листопада минулого року. А серед тих, хто не працює, 52% зазначили, що шукали роботу протягом останніх трьох місяців.

На 5% більше українців тепер отримують основний дохід з українських компаній, а серед зовнішніх переселенців продовжує зростати частка тих, чий основний дохід – заробітна плата від іноземних компаній: із 31% до 42%. 

Водночас серед останніх знижується відсоток тих, хто має соціальну допомогу від інших країн і нерегулярні підробітки.

Також падає частка тих, хто економить на таких покупках, як алкоголь, послуги у сфері краси, пальне, комунальні послуги та медикаменти. 

Користування фінансовими послугами

Пенетрація користувачів платіжних карток становить 92-93% як серед усієї аудиторії Mass Active, так і серед зовнішніх та внутрішніх переселенців.

Водночас пенетрація користувачів депозитів серед аудиторії Mass Active становить 26%, а кредитів – 21%. Зокрема, серед зовнішніх переселенців частка останніх є значно меншою та становить лише 11%.

Інвестиції як спосіб накопичення і збереження коштів використовують тільки 7% серед аудиторії Mass Active. Цікаво відзначити, що 4% вже інвестують у державні цінні папери. Зокрема військові облігації.

Нестача коштів, кредити та позики

Як результат зростання доходу в поточному періоді відзначається скорочення частки тих, хто за останні три місяці опинявся в ситуації браку коштів – із 45% до 38%. Також знизилася кількість громадян, які мають невиплачені позики – з 37% до 30%. 

Зокрема, така тенденція спостерігається за рахунок падіння частки тих, хто має заборгованість за кредитною карткою, кредит у банку та позику в ломбарді.

Серед зовнішніх переселенців залишається значно більша кількість тих, у кого взагалі немає невиплачених позик – 80%, тоді як серед внутрішніх переселенців їх частка – 64%.

Водночас серед внутрішніх переселенців, порівняно з усією аудиторією Mass Active, залишається більша частка тих, хто не мав можливості оплатити комунальні послуги – 19%, і тих, кому забракло коштів на евакуацію – 9%.

Плани щодо користування фінансовими послугами

6% планують відкриття строкового депозиту та ще 5% – ощадного рахунку. Зокрема, останній дещо більш актуальний для внутрішніх переселенців – 10%. 

За якими ж критеріями українці вибирають банк, у якому відкрити кредит? Найважливіше – це вигідний розмір відсоткової ставки та прозорі умови.

Які подальші очікування громадян?

61% українців очікує, що матеріальне становище в їхній сім’ї залишиться без змін або погіршиться, а 20% впевнені, що ситуація покращиться. Варто зазначити, що, ґрунтуючись на географічному розташуванні, найнижчий індекс очікуваного матеріального становища – на сході України, що є доволі закономірним, з огляду на ситуацію.

Безумовно, опитування не могло відбутися без одного з найактуальніших зараз запитань, а саме – майбутній курс. 48% українців вважають, що долар подорожчає. 

Прошу зазначити, що опитування проводили до того, як долар продемонстрував тенденцію до зниження, зокрема й через посівну кампанію (сезонний чинник, фермери не можуть чекати вигідного курсу і весною продають валюту, аби закупити все необхідне для польових робіт).

Такими є основні тенденції користування українцями послугами фінансового сектору. Зважаючи на нестабільну ситуацію, в якій живуть українці, ми плануємо проводити такі дослідження і надалі для визначення нагальних потреб громадян у контексті банківських послуг і їхніх фінансових звичок.

Ознайомитися з детальними цифрами можна в презентації, особливо корисно це буде для представників фінсектору, аби розуміти, як планувати свою роботу.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
фінанси кредити
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Економічна правда
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