Адаптивність українського бізнесу, що наближає нашу перемогу

Спілкуючись з нашими міжнародними партнерами, я часто чую слова здивування і захоплення одночасно: як в умовах війни Уряду України вдалося втримати фінансово-економічну ситуацію під контролем та фінансувати військову кампанію проти агресора, який кратно переважає нас у кількості?

Зазвичай я акцентую на заходах, які Уряд України планомірно впроваджував задовго до 24 лютого 2022 року, і це дозволило забезпечити запас міцності фінансової системи.

Але головне, про що я розповідаю, це про героїзм українських підприємців, які з початку війни вірили у перемогу України. Незважаючи на безпрецедентні виклики та абсолютну невизначеність, вони продовжували працювати і сплачувати податки.

Немає жодної галузі в країні, яка б не зазнала втрат від російської агресії. Розрив ланцюгів постачання, проблеми з логістикою, нестача пального, відсутність електропостачання і врешті-решт регулярні обстріли рф значно ускладнили, але не зупинили їх роботу.

І якщо у перший місяць війни бізнес в Україні був практично паралізований, то сьогодні 90% вже відновили свою діяльність. Здатність українського бізнесу до гнучкості та адаптації навіть у таких вкрай важких умовах є неймовірною.

І це надзвичайно важливо, адже армію ми фінансуємо виключно за рахунок податків та внутрішніх запозичень. І сплата податків бізнесом є тим пальним, яке живить наше протистояння агресору.

Особливо вражає, що навіть на тимчасово окупованих територіях підприємці сплачували податки в український бюджет, незважаючи на утиски окупаційної влади.

Для розуміння, за період від початку війни і до червня 2022 року 2,3 млн платників податків, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій або тимчасово окупованих територіях, сплатили податків, зборів та платежів на 278,1 млрд грн (Харківська, Херсонська, Запорізька області).

Однак для того, щоб бізнес, зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або територіях, де велись активні бойові дії, був спроможний і надалі функціонувати та підтримувати економіку, необхідно створити умови для переміщення та реєстрації підприємств на більш безпечні території.

Уряд започаткував низку ініціатив, які дозволили перереєструвати та перевезти підприємства. Як результат, за рік війни майже 19 тис. підприємств змінили місце реєстрації.

Окрім того, щоб підтримати армію податки сплачували наперед. За період з березня по червень 2022 року додатково було сплачено 32,9 млрд грн, які мали б надійти пізніше. Це кошти, які були вкрай необхідні саме у той момент.

І якщо за підсумками 2022 року падіння економіки становило 29,1%, то податкові надходження до загального фонду держбюджету (не враховуючи ряд факторів, таких як приріст за рахунок інфляції та вимушене тимчасове невідшкодування ПДВ) зросли на 2% проти 2021 року, становивши 627,7 млрд гривень. Це стало можливим лише завдяки неймовірним зусиллям бізнесу.

Сьогодні ми перебуваємо у значно кращій економічній ситуації, порівняно з періодом рік тому. Інфляція знижується швидшими темпами, ніж початково прогнозувалось, – з 26,6% у грудні 2022 року до 17,9% у квітні 2023 року.

Ми утримуємось від монетарного фінансування у 2023 році, а прогноз зростання ВВП підвищено до 3,2%.

Зі свого боку Уряд України підтримує бізнес за рахунок ряду програм, зокрема кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", частково компенсуючи кредитні ставки на користь бізнесу. Це єдина працююча програма кредитування, і за період від початку воєнного стану видано пільгових кредитів на суму понад 106 млрд гривень.

Також запущено державну грантову програму для бізнесу і вже профінансовано на понад 2 млрд гривень. Це підтримка переробної сфери, садівництва, тепличного господарства тощо.

А за програмою держгарантій на портфельній основі надано більше 60 млрд грн від початку воєнного стану.

Я впевнений, що спільними зусиллями підприємців та держави ми зможемо і надалі забезпечувати фінансування успішного опору агресору, що є запорукою нашої перемоги.