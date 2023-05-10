Як війна відкрила можливості для розвитку людського капіталу

Вважається, що Україна – географічний центр Європи, але вже більше року Україна — це світовий епіцентр мужності, незалежності та незламності.

Наразі маємо найсильнішу армію в Європі, не менш потужний дипломатичний тил та активне громадянське суспільство, що неодноразово доказало всьому світові, що Україна – це європейська країна демократичних свобод та свідомого громадянського суспільства.

Україна проти своєї волі стала каталізатором глобальних змін в геополітичному протистоянні та розподілу світової економіки. Хоча для самої країни основний виклик ще попереду, а саме утримання та розвиток власної економіки, адже війна вплинула на всі сфери та індустрії.

Постраждали всі форми бізнесу – великі та малі підприємства, державні і приватні компанії. Але питання відновлення країни не обмежується лише економічними показниками, а й соціальними, екологічними, демографічними, культурними та історичними.

Наразі розроблено План Відновлення України спрямований на прискорення стійкого економічного зростання. В рамках плану визначено перелік Національних програм для досягнення ключових результатів.

У відповідності до плану, передбачається 850 проєктів у відновлення економіки країни протягом 10 років. Очікується щорічний приріст ВВП більше 7% і що найважливіше очікується, що за індексом людського капіталу країна увійде в рейтинг ТОП 25 країн.

Нагадаємо, що в першому дослідженні згідно зі звітом Світового банку, в 2018 рокі при оцінці індексу людського капіталу Україна посіла 50 місце, але вже в редакції The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19 — 102 місце.

Оцінка індексу людського капіталу це — глобальна ініціатива, покликана допомогти прискоренню здійснення більш масштабних та ефективних інвестицій в людей заради зміцнення соціальної справедливості та росту економіки.

Індекс людського капіталу – це проєкт Світового банку, частина Human Capital Project. Він вимірює майбутній обсяг людського ресурсу (тобто навичок, знань, здоров’я, які має працівник), що їх народжені сьогодні діти матимуть на момент досягнення 18-річного віку.

Хід війни був визначений саме громадянським суспільством, ми стали свідками та учасниками трансформації процесів, де людський капітал відіграє найвищу цінність.

А соціальний менеджмент став "дорожньою картою сенсів", що заклав фундамент готовності до викликів.

Як правило, соціальний менеджмент вважається суспільними відносинами, що виникають у процесі виробництва чи професійної діяльності та особистості зі своїми потребами, інтересами, яка вирішує виробничі цілі, або якій доручено управляти певною ділянкою виробництва, і яка реалізує на цьому терені свій особистий потенціал.

Але з перших днів великої війни ми спостерігаємо як соціальний менеджмент став рушійним драйвером захисту та оборони як в державному, так і в приватному секторі.

Якщо раніше соціальний менеджмент розглядався як одна з найважливіших складових успіху в управлінні бізнесом, то зараз його роль значно змінилась. Сьогодні соціальний менеджмент є необхідною умовою для збереження життя і здоров'я людей, а також підтримки економіки країни під час війни.

Війна стимулювала швидкі зміни управлінських парадигм, як в управлінні державного, так і приватного секторів, змінила фокус на мобільність, гнучкість, інновації, проривні рішення.

Роль громадянського суспільства надважлива для майбутньої перемоги. Спостерігається цікава закономірність, що у країнах з високим ВВП, найактивніше громадянське суспільство та висока кількість громадських асоціацій та об'єднань.

Тому консолідація зусиль цивільних, військових, волонтерів, всіх, хто тримає будь-який фронт нашої країни має вагомий внесок для результату.

Одним із осередків активної громадянської позиції щодо відновлення та розвитку України стала Асоціація експертів зі сталого розвитку.

Так з перших днів війни реалізовано низку проєктів на підтримку бізнесу та залучення зелених інвестицій в розвиток економіки країни. Асоціація однією з перших взяла участь у розробці методології відшкодування шкоди довкіллю, завданої агресором в рамках Оперативного штабу Держекоінспекції.

Крім того, Асоціація стала першою громадською організацією в Україні, що склала ESG звіт відповідно до принципів стандартів звітності GRI та SASB. Це важливий крок для забезпечення прозорості та відповідальності в галузі сталого розвитку.

Війна відкинула країну у розвитку на декілька років, а то й десятиліть назад. У порівнянні з іншими європейськими країнами, Україна має рухатися значно швидше, і не лише протистояти сьогодні ворогу, а й будувати нову економіку у відповідності до європейських стандартів.

Будь-яка загроза — це в першу чергу можливість. Україна стала на шлях зеленого відновлення, метою якого є відбудова, сприяння відкритості, прозорості та фундаментальним європейським цінностям і стандартам, врахування глобальних цілей сталого розвитку, досягнення енергетичної незалежності, посилення інклюзивності та забезпечення громадської безпеки.

Ключовим проєктом Асоціації став — Sustainability Recovery Facility, що спрямований на підтримку бізнесу та економічного розвитку післявоєнного відновлення країни на принципах сталого розвитку та міжнародних нормах.

У рамках цього проєкту було розроблено освітні, інформаційні та консультаційні заходи спрямовані розвиток потенціалу суспільства, а уже у вересні відбудеться міжнародний телефорум (International Sustainability Forum 2023) зі сталого року, що матиме місце в Києві та Гаазі, покликаний підтримати Україну в її прагненні до євроінтеграції та зеленої трансформації.

Основна мета — формування партнерської стійкої бізнес-екосистеми для економічного відновлення України на принципах сталості та розробки реальних механізмів та програм направлених на вступ України до ЄС.

Подія має об'єднати інвесторів, бізнес, державний сектор, а також представників громадськості. Серед партнерів івенту — провідні світові банки розвитку, міжнародні донорські фонди та програми, міжнародний та локальний бізнес, а також державні представники України та країн-партнерів заходу.

Держава, приватний сектор та громадянське суспільство — взаємопов'язані частини одного цілого, перед якими спільна мета — стійкий розвиток країни та успішна ЄС інтеграція.

Саме зараз як ніколи бізнес та державні структури, громадські організації мають працювати в партнерстві задля забезпечення якісного соціального менеджменту, партнерських і договірних зв'язків, що виникли під час турбулентності, невизначеності та направлені на підтримку, захисту своєї країни, представлення її на міжнародній арені.