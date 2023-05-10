єВідновлення: крок для повернення українців додому

Будуючи логіку відновлення, ми йшли від базових речей: можливість дістатися до населеного пункту – ремонт доріг та мостів, забезпечення роботи водо- та електромереж, відновлення житла та соціальних обʼєктів.

Наша команда з перших місяців повномасштабного вторгнення успішно відновлювала транспортну інфраструктуру, долучилась до відновлення енергетичної інфраструктури та досі працює над її пасивним захистом.

Відновлення житла – це виклик. За підрахунками Світового банку, тільки житловий сектор зазнав прямої шкоди на понад 50 мільярдів доларів – це понад третина всієї прямої завданої шкоди українській інфраструктурі.

Якщо говорити конкретно про об’єкти, то за даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.

Такі масштаби руйнувань вимагають від держави комплексного підходу до відновлення житлової інфраструктури. Наразі працюємо на 3 напрямах:

грошова допомога для поточного ремонту житла з незначними пошкодженнями;

компенсація за знищене житло для придбання нового;

безпосередньо роботи з проведення капітального ремонту.

Сьогодні ми зробили перший практичний крок щодо першого напряму — спільно з командою Мінцифри за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та Світового банку запустили механізм державної допомоги для поточного ремонту пошкодженого житла.

Отримати таку допомогу для придбання будматеріалів чи замовлення послуг з ремонту можна у Дії за допомогою послуги єВідновлення.

Завдяки їй близько тисячі українців отримають кошти, щоб підготувати своє житло до осінньо-зимових холодів.

Отримати допомогу зможуть всі громадяни, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване. Пріоритет надаватиметься соціально вразливим групам населення, зокрема людям з інвалідністю, учасникам бойових дій, багатодітним сім’ям тощо.

Сам же процес подання заявки на допомогу максимально простий:

спочатку в Дії формуємо інформаційне повідомлення про пошкодження майна (якщо це ще не було зроблено). офлайн у відділення або онлайн через Дію створюємо банківську картку єВідновлення в одному з банків-партнерів. Перелік таких банків доступний на https://erecovery.diia.gov.ua подаємо заявку на компенсацію через Дію. У подальшому буде можливість подати через ЦНАП, нотаріусів або управління соц. захисту. спеціальна комісія, створена при органі місцевого самоврядування, обстежує пошкоджене житло для визначення суми допомоги.

Наголошу, що сума допомоги визначатиметься не "на свій розсуд". Є чіткий чек-лист, ухвалений Кабінетом Міністрів, на основі якого комісії оцінюватимуть потребу в ремонті.

Саме громади відповідальні за створення спеціальних комісій, які опрацьовуватимуть заявки, оглядатимуть пошкоджене житло та ухвалюватимуть рішення щодо надання та розміру грошової допомоги.

Також комісії фіксуватимуть усі рішення у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Закликаю органи місцевого самоврядування не зволікати зі створенням відповідних комісії та підключатися до Реєстру.

Чим швидше відпрацює влада на місцях, тим швидше громадяни отримають свої гроші, а відповідно – відремонтують помешкання.

Чи є ризик того, що комісії завищуватимуть або занижуватимуть вартість ремонту? Мабуть, як і в будь-якій роботі, де присутній людський фактор.

Утім, варто памʼятати, що комісія вносить дані в державний реєстр і в разі проведення перевірки, нестиме за відповідальність за недостовірні дані.

Зауважу, надання допомоги буде здійснюватися на картку єВідновлення. Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників.

Щодо безпосередньо коштів на допомогу, то тут основними джерелами стануть кошти арештованих російських активів, зокрема російського "Сбербанку"; Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та допомога наших міжнародних партнерів. Зокрема, близько 400 мільйонів доларів допомоги планує виділити Світовий банк.

І, певно, одне з найочікуваніших питань. Що робити тим, хто вже зробив ремонт? Зберігайте чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ. Росія заплатить за всю шкоду і горе, що принесла на нашу землю. Ми працюємо над механізмом відшкодування.

Якщо раптом у вас виникли труднощі – ви можете звернутися за розʼясненнями до вашого місцевого самоврядування і зареєструвати звернення письмово чи усно, до урядової гарячої лінії 1545, а також до команди підтримки Дії. Ключові питання і відповіді зібрані на спеціально створеному сайті.