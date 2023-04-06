"Безвіз для ліків" та Україна як потужний фармацевтичний хаб: утопія чи реальність

Отримання Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу і постковідні трансформації в міжнародній економіці відкрили перед вітчизняною фармацевтичною галуззю низку можливостей.

Так, після перемоги наша країна матиме унікальний шанс посісти чільне місце на глобальному суперконкурентному фармринку.

Але це вимагає спільних зусиль, рішучих дій та кропіткої роботи як з боку держави, так і бізнесу вже зараз.

Пандемія COVID-19, а на додачу повномасштабна війна, – все розставили по місцях. Нарешті прийшло усвідомлення, що незалежна та стійка галузь охорони здоров’я – це не просто гасла з передвиборчих програм, а надважливо та актуально тут і зараз.

Стале та стійке до криз локальне виробництво лікарських засобів – це must have для країни, оскільки від нього залежить здоров’я та благополуччя людей, іншими словами – це складова національної безпеки.

26 липня 2022 року Кабінет Міністрів України вніс фармацевтичну промисловість, зокрема такий її напрям як виробництво лікарських засобів і медичних виробів, до пріоритетних галузей економіки.

Дуже важливе та нагальне рішення, яке потрібно було ухвалити вже давно, але, як-то кажуть, краще пізно, ніж ніколи.

Також влітку минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС і на своєму євроінтеграційному шляху має адаптувати законодавство у сфері обігу лікарських засобів до нормативно-правових актів Євросоюзу.

Спільне законодавче та регуляторне поле стане ще одним кроком, який наблизить "промисловий безвіз" і спростить вихід українських ліків на європейський ринок. А українським виробникам є що запропонувати Європі: і за ціною, і за якістю.

Крім того, треба активізувати переговори України з ЄС щодо включення нашої країни як суб’єкта до Фармацевтичної стратегії для Європи, яка серед іншого передбачає диверсифікацію ланцюгів постачання лікарських засобів.

Пандемія виявила вразливість, системи, що існує, і зараз Європа розглядає різні можливості наближення до ЄС усіх етапів виробництва ліків.

Україна має все необхідне для того, щоб стати потужним хабом, який зможе частково пом’якшити глибоку залежність системи охорони здоров’я ЄС від поставок з Китаю та Індії.

Ми маємо надзвичайно сприятливе географічне положення, достатні виробничі потужності та висококваліфікований персонал для виробництва лікарських засобів або активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ).

Втім, йдеться не лише про Європу. Міжнародний фармбізнес, хоч і не залишає повністю Росію, суттєво скорочує інвестиції в країні-агресорі та активно шукає альтернативи на майбутнє.

Це стосується насамперед клінічних випробувань і досліджень, R&D, трансферу технологій. Так, на початку 2022 року росія посідала шосте місце серед європейських країн за кількістю активних і запланованих клінічних досліджень I-III фаз.

Україна може зайняти вакантне місце в цій сфері, пропонуючи спонсорам клінічних досліджень і розробникам інноваційних препаратів привабливі умови, спрощену процедуру погодження й авторизації клінічних випробувань, необхідну матеріальну базу, кваліфікований персонал та високу якість даних. Скористаємося ми цими можливостями чи ні, залежить насамперед від нас самих.

Звісно, повоєнне відновлення країни і сталий розвиток фармацевтичної галузі можливі лише за двох умов. Перша – це терміни перемоги України у війні. І друга – інвестиції в інновації та таланти.

Важливо усвідомлювати, що навіть найсучасніше обладнання – ніщо без людей, які на ньому працюють. Це ключ до успіху, адже після перемоги рівень кваліфікованих кадрів, як ніколи раніше, буде дуже важливим для залучення інвестицій, розвитку та майбутнього України.

Попри війну спостерігається неабиякий інтерес з боку потенційних інвесторів, які придивляються до варіантів співпраці.

Україні треба виконати "домашнє завдання", аби закласти підґрунтя для перетворення в подальшому зацікавленості в реальні проєкти із запуску R&D-центрів, створення експортного хабу, контрактного виробництва, локалізації чи трансферу технологій.

Часу на розкачку після перемоги буде обмаль, адже світовий фармацевтичний ринок дуже динамічний та конкурентний. Тому готуватися треба заздалегідь: і державі, і бізнесу.