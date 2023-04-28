Переваги та недоліки податкової реформи "10:10:10" для бізнесу

У вересні 2022 року команда економічних радників Офісу Президента запропонувала пакет змін до податкової системи України – "Податкова реформа 10-10-10".

Нова податкова модель передбачає зниження ставок податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість (ПДВ) до 10%.

Головна мета цієї реформи — зменшення податкового тягаря на бізнес та громадян, що в свою чергу може вплинути на зростання економіки, збільшення інвестицій та створення нових робочих місць.

Команда економічних радників, яка запропонувала цю реформу, вважає, що вона допоможе зробити податкову систему більш прозорою та простою. І хоча це ще лише пропозиція, вона вже викликала обговорення та дискусії, які можуть призвести до важливих змін у майбутньому.

У березні цього року були запропоновані зміни до реформи "все по 10", у зв’язку з якими активні дискусії стосовно необхідності реформування податкової системи поновилися з новою силою.

Одні експерти стверджують, що нова реформа може призвести до зменшення доходів держави, що, в свою чергу, може негативно позначитися на розвитку економіки та соціальних програм.

Однак, інші експерти вбачають у цій реформі можливість привернення більше інвестицій та стимулювання економічного зростання. Існують навіть ті, хто не сприймає нову податкову модель всерйоз, вважаючи її популістською.

Розглянемо більш детально, що ж собою представляє так звана реформа "все по 10", яку нам готують у владних кабінетах, та чи має вона право на існування.

Що необхідно знати про нову податкову реформу?

Податкова реформа "10-10-10", як її іменували українські ЗМІ, своєю назвою коротко виражає зміст інновацій, які планується ввести. Основні зміни, які можуть бути запроваджені, вказані у порівняльній таблиці:

Показник Що є на сьогодні Що обіцяє реформа Кількість загальнодержавних податків та зборів 7 загальнодержавних податків (податок на прибуток, акцизний збір, податок на додану вартість, рента, податок на доходи фізичних осіб, екологічний податок, мито) Загальнодержавні податки: Податок на виведений капітал Податок на додану вартість Податок на доходи фізичних осіб Екологічний податок Рента Мито Місцеві податки: Податок на майно Єдиний податок Туристичний збір Кількість місцевих податків та зборів 3 місцевих податків та зборів (податок на майно, у тому числі транспортний податок та плата за землю, єдиний податок, туристичний збір) Внески з заробітної плати

Єдиний соціальний внесок Тимчасовий збір Військовий збір – 1,5% 3%

Базові ставки оподаткування Податок на прибуток підприємств – 18% Податок на виведений капітал -10% ПДФО – 18% ПДФО - 10% ПДВ – 20% ПДВ - 10% Пільги та знижені ставки податку Знижені (пільгові) ставки та звільнення від оподаткування Скасування всіх пільг

Про податок на виведений капітал

Однією з найбільш помітних інновацій є введення нового виду податку – податку на виведений капітал. Головною його відмінністю від податку на прибуток є те, що за 10-відсотковою ставкою оподатковують лише кошти, які суб’єкт господарювання виводить зі свого загального обороту у вигляді дивідендів від своєї діяльності.

На відміну від податку на виведений капітал, податок на прибуток сплачується з суми, яка є різницею між доходами та витратами.

Податок на виведений капітал є дещо новим для України, та зараз активно тестується резидентами Дія City, які вже змогли на собі відчути всі його переваги та недоліки.

Про податок на додану вартість

Що стосується ПДВ, то окрім зниження базової ставки оподаткування, ініціатори реформи пропонують всести спеціальний рахунок, з якого буде здійснюватися його відшкодування підприємцям.

А в разі затримки у виплаті відшкодувань на суму боргу будуть нараховуватися відсотки за несвоєчасно виплачені кошти.

Про єдиний соціальний внесок

Єдиний соціальний внесок скасовується. Однією з головних причин такого рішення є те, що кожен громадянин повинен мати можливість самостійно вирішувати, у якому розмірі зберігати кошти для забезпечення пенсії та вибирати, чи хоче він відкладати гроші до державного фонду, чи до приватного.

Відомо, що Пенсійний фонд України є дотаційним органом та потребує додаткового фінансування з державного бюджету.

Більшість коштів, що надходять до нього, складає ЄСВ з зарплат державних службовців, тоді як бізнес зазвичай оформлює своїх працівників на мінімальну зарплату, щоб зменшити податкові зобов'язання.

Таким чином, авторами нової реформи пропонується об'єднати податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок, запровадивши лише 10% ставку на доходи фізичних осіб.

Про податок на зняття готівки

Ще одним з податків, який обговорюється ініціаторами реформи, є податок на зняття готівки. Наразі невідомо, чи буде він запроваджений і яка буде ставка оподаткування, проте такі обговорення ведуться. Основною метою цього податку називають обмеження готівкових операцій та боротьба з тіньовою економікою. Крім цього, податок на зняття готівки ускладнить схеми незаконного відшкодування ПДВ (так звані "скрутки"), зробивши їх менш вигідними.

Про посилення відповідальності

Для забезпечення більш сумлінної сплати податків, запропоновано надати Державній податковій службі України доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків.

Це допоможе запобігти приховуванню прибутків та ухиленню від сплати податків. Одночасно, передбачається збільшити відповідальність за порушення податкового законодавства, хоча деталі не розголошуються.

Ймовірно, це може включати блокування рахунків або зниження порогу несплати податків, за яким настає відповідальність згідно зі статтею 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів).

Про єдиний податок

Для платників єдиного податку пропонується скасування 2% ставки введеної під час воєнного стану, заборону знімати з рахунку в якості прибутку більше 2% від загальномісячного обороту та ввести обмеження щодо перебування юридичних осіб, які є сільськогосподарськими виробниками - на єдиній системі 4 групи.

Цілком ймовірно, що в разі ухвалення нової моделі оподаткування, ФОП, що є платниками єдиного податку, також будуть сплачувати 10% замість 5%.

Про екологічний податок та рентні платежі

Що стосується ренти на видобуток сировини та екологічного податку, то вони будуть збільшені. Так, екологічний податок буде приведений до рівня встановленого в європейських країнах, а розмір рентних платежів буде залежати від світових цін на копалини.

Наприклад, при збільшені на світовому ринку цін на нафту, золото тощо, відповідні рентні платежі також будуть збільшені.

Про військовий збір

Реформою передбачено також збільшення ставки військово збору на період дії воєнного стану з 1,5% до 3%.

Аналізуючи ті зміни, які будуть внесені в податкову систему, можна з упевненістю сказати, що запропонована реформа торкнеться всіх суб'єктів господарської діяльності ― як представників малого, середнього так і великого бізнесу, включаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Переваги та ризики нової реформи

Для держави та бізнесу, як і будь-яка інша реформа, податкова реформа "10-10-10" має низку своїх недоліків та переваг, на яких хотілося б зупинитися більш детально.

Основними перевагами від зниження податків до 10% як для суб'єктів підприємницької діяльності так і для держави є такі:

Виведення з тіні значних обсягів економіки. Це пояснюється окремими чинниками фінансування "тіньової" економіки, адже вона також потребує витрат (частіше ― корупційного складу).

Отже, при здоровому функціонуванні податкової системи податки вигідніше буде саме сплачувати, а не приховувати чи оптимізувати. А тіньова економіка при цьому сама поступово почне згасати.

Зниження рівня податків поступово призведе до збільшення самої бази оподаткування. Цей процес є прямим наслідком виводу економіки з тіні. Шахрайські схеми також поступово поступляться місцем інвестиціям та розширенню виробництва і ринку збуту, що також збільшить саму базу обчислення податків. Зменшення податків вивільняє обігові кошти, що дасть змогу покращити фінансовий стан підприємства та (як приклад) збільшити заробітну плату. Збільшення зарплати збільшить і суму податків, навіть при зниженій ставці.

Варто відзначити, що позитивні наслідки реформи можуть відчути й пересічні громадяни, оскільки зниження ставки ПДВ на 10% призведе до зменшення вартості продуктів харчування та інших товарів, оскільки, як відомо, ПДВ сплачується саме покупцем.

Як і у кожного бюджетного та фінансово-економічного процесу, у податковій реформі криються ризики. Певна частина таких ризиків є прямим наслідком воєнних дій, які ведуться на території України.

Попри допомогу окремих країн у натуральній формі, значна частка витрат на оборону здійснюється за рахунок державного бюджету. Спрогнозувати, коли припиняться такі витрати або яку форму вони матимуть найближчим часом, неможливо.

Отже, і запровадження податкової реформи, яка передбачає перш за все, зниження податків, наразі доволі ризиковий крок. Під прямою загрозою ― видатки бюджету.

Серед ризиків різкого зменшення податкових надходжень до бюджету є:

- затримка фінансування соціальних виплат населенню (пенсії, допомога багатодітним сім’ям, інші види допомог та виплат населенню);

- скорочення витрат на утримання працівників бюджетної сфери (невиплата надбавок та премій, затримка фінансування господарських витрат);

- скорочення штату бюджетних установ;

- скорочення компенсаційних витрат на оплату ЖКГ та інше.

Значний ризик полягає і в тому, чи впораються можливі компенсатори з дефіцитом бюджету. А компенсаторів всього два: внутрішня емісія української економіки та міжнародна фінансова допомога.

Емісія забезпечує швидку користь, але в повній мірі корисною бути не може. Це ― швидкі і майже штучні гроші, які покривають поточні видатки. У віддаленому майбутньому емісія спричиняє інфляцію, підвищення цін та здешевлення національної валюти. Глобально, для економіки такий компенсатор є руйнівним.

Міжнародна фінансова допомога провокує ще більшу залежність економіки України від іноземних донорів. Адже, практично будь-яка допомога базується і на певних умовах для її отримання.

В умовах великої війни, державний бюджет України має критичний дефіцит, який зараз фінансується за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень. Однак, воєнні потреби та видатки армії держава фінансує власними силами.

Саме тому, податкова інноваційна реформа "все по 10" має бути запроваджена лише тоді, коли будуть чітко визначені всі джерела-компенсатори. І потрібен не тільки їх перелік, але й конкретний розрахунок ― в розрізі сум та періодів.

Впровадження податкової реформи має бути закріплено в законі про державний бюджет України на рік. Проєкт держбюджету Кабінет Міністрів передає на розгляд Верховній Раді.

Це відбувається не пізніше 15 вересня року, що передує бюджетному. До цього часу реформа має бути оформлена як законодавча ініціатива та подана на розгляд парламентарям.

Яке значення ця реформа буде мати для бізнесу в Україні

Аналізуючи зміни, запропоновані в новій податковій системі, і враховуючи всі перераховані ризики, а також позитивні та негативні сторони, на мою думку ця податкова реформа має потенціал стати сприятливою для бізнесу в Україні, який зазвичай досить сильно страждає від будь-яких реформ.

Таких суттєвих змін у сфері оподаткування, які передбачає ця реформа, за часи незалежності України, ще не проводилось. Якщо ця реформа буде реалізована, в будь-якому випадку вона матиме значний вплив на розвиток українського бізнесу. Серед основних переваг для бізнесу можна виділити такі:

Зменшення ставки оподаткування, що дозволить вивільнити грошові кошти для здійснення додаткових інвестицій та розвитку свого підприємства.

Зменшення бюрократичних процедур. Замість великої кількості різних податків, зборів та інших платежів, різноманітних пільг, буде проста та прозора система, в якій чітко визначені ставки та база оподаткування.

Зниження податкової невизначеності. Спрощення податкового законодавства дозволить зменшити податкову невизначеність і зробить податкову систему більш передбачуваною для бізнесу. Бізнес та інвестори не люблять коли законодавство об’ємне та постійно змінюється, а в Україні чи не щомісяця вносяться зміни до податкового кодексу.

Залучення інвестицій. Скорочення податкових ставок та зниження невизначеності може сприяти збільшенню інвестицій в Україну, яке призведе до розвитку бізнесу і економіки в цілому.

Важко знайти якісь недоліки для бізнесу від зменшення розміру податків, однак з впровадженням податкової реформи "10-10-10" для підприємств може бути тимчасово укладено ведення обліку та звітності.

Зокрема, підприємства можуть зіткнутися з новими правилами ведення бухгалтерського обліку, необхідністю подання нових звітів, змінами у порядку розрахунку податків, що може потребувати додаткових зусиль та ресурсів з боку бізнесу.

Зменшення розміру податків призведе до скасування податкових пільг, які раніше отримували деякі підприємства.

Крім того, фактично відміна єдиного соціального внеску може призвести до зменшення соціального захисту працівників та до зменшення обсягу соціальних виплат, які покриваються з цих коштів.

Також існує вірогідність, що далеко не всі підприємці почнуть масово виходити із тіні та працювати "по-білому". У зв’язку з війною та падінням рівня економіки, багато підприємств малого та середнього бізнесу перебувають в складних економічних умовах, тому їх функціонування в тіньовому секторі становить для них засіб боротьби за власне існування.

Можна припустити, що такі підприємства не перейдуть до ретельного дотримання нових вимог податкового законодавства та сумлінної сплати всіх податків, поки економічна ситуація в Україні не покращиться або ринок не повернеться на довоєнний рівень.

Підсумовуючи, я приходжу до висновку, що нова податкова реформа буде позитивно сприйнята українським бізнесом та потенційними інвесторами, оскільки прозорість та низькі базові ставки оподаткування створюють умови для розвитку бізнесу в довгостроковій перспективі.

Не дарма великий бізнес для зберігання та примноження активів обирає офшорні зони, а Україна з цією реформою має всі шанси стати такою. Проте для Держави, в короткостроковій перспективі збільшити надходження до бюджету навряд чи вдасться.

Має пройти тривалий час для того, щоб бізнес повністю перелаштувався та почав працювати по-білому.

Доки український бюджет несе тягар фінансування військових та соціальних потреб, прийняття таких кардинальних змін створить колапс і жодні компенсатори не зможуть заповнити дефіцит бюджету. Тому в умовах війни впровадження такої реформи має бути як мінімум поступове.