Як обрати якісний консалтинг: red flags та виклики сфери

Ринок консалтингових послуг в Україні зростає навіть (і особливо) під час війни.

Робота компаній в умовах жорсткої конкуренції, диджиталізація бізнес-процесів, масштабування та розвиток бізнесу на новому рівні — це все задачі, які допомагають вирішити консультанти, зважаючи на запит клієнта.

Але як обрати "той самий" консалтинг, щоб допомогти бізнесу, а не нашкодити.

Ринок консалтингу сьогодні

Кирило Куницький , засновник міжнародної освітньо-консалтингової компанії "Бізнес-Конструктор"

Сфера консалтингу відносно нова для українців.

Перші великі консалтингові компанії почали працювати в Україні у 2005-2010 роках. Наприклад, світовий лідер у сфері консалтингу McKinsey & Company зайшов на ринок лише у 2007 році.

За ці роки, на жаль, у бізнесів все ще не сформувалась чітка відповідь, що таке консалтинг та для чого він потрібен.

Станом на 2021 рік, всього в Україні функціонувало близько 5 тисяч консалтингових компаній. Попри це ринок досі немає остаточної довіри.

Проблема консалтингової галузі сьогодні полягає в тому, що у ній відсутній поріг для входу в бізнес — будь-яка людина може назвати себе "консультантом" і надавати консалтингові послуги

Через це на ринку працюють "псевдоконсультанти", які не мають практичного досвіду та переказують бізнес-книжки.

Велика кількість консалтингових компаній сьогодні ведуть діяльність у форматі "продажу документів".

Це підхід, коли консультант приходить до бізнесу, зчитує запит, розробляє інструкції та регламенти, віддає їх клієнту і на цьому проєкт вважається завершеним.

При цьому клієнти часто не можуть якісно оцінити ефективність розроблених документів через нестачу управлінських компетенцій або брак часу та розфокусування

Чи означає це, що консалтинг взагалі не потрібен? Звісно ні. На українському ринку працює низка компаній з великим кредитом довіри та багажем успішних кейсів. У цьому питанні — головне зрозуміти, як обрати якісний консалтинг і не витратити гроші дарма.

Red flags та виклики консалтингу

Однією з головних проблем на ринку консалтингових послуг є нерозуміння підприємцями моменту, коли варто звернутись до консультантів.

Часто компанії звертаються за допомогою, коли відчувають, що "все пропало", а не на початкових етапах розвитку бізнесу.

Це формує одну з перших задач консалтингових компаній — навчити власників та CEO компаній своєчасно залучати зовнішню допомогу.

Однією з головних проблем підприємців сьогодні є брак компетенцій з управління бізнесом. Адже власник бізнесу – це така ж професія, як механік, адвокат чи лікар — вона потребує конкретних знань та навичок. Втім більшість підприємців приділяють недостатньо часу власному розвитку.

Ще одним "викликом" для сфери консалтингу є ціноутворення. Через відсутність досвіду роботи з якісними консультантами та нерозуміння цінності послуг, вартість консалтингової допомоги часто відштовхує підприємців.

"Якось сам розберусь", — кажуть такі підприємці, але немає ніяких позитивних змін. Інколи все ж вирішують скористатись зовнішньою допомогою, але звертаються до найдешевших підрядників — зазвичай це фрилансери з браком досвіду.

Як результат — відсутність змін або погіршення ситуації. Такі результати тільки більше запевнюють підприємця, що консалтинг не працює. Але, як відомо, скупий платить двічі.

Нещодавно до нас звернулися клієнти, які влітку обрали іншу компанію. Причина — дешева ціна. Через 6 місяців телефонують і кажуть, що ще досі не закрили послугу, яку замовили в червні минулого року — "здається ми обрали не ту компанію".

Виявилось, що франшиза цьому бізнесу взагалі не актуальна. Люди готові платити великі гроші, коли бачать на практиці професіоналізм і те, що за їх бізнес вболівають по-справжньому,

Реальні зміни та вплив — це результат якісного консалтингу. Бо гарно оформлені документи, процеси та стандарти без якісного впровадження нічого не варті.

Як обрати консалтинг?

Неякісний консалтинг формує упереджене ставлення до консалтингових послуг на ринку в цілому. Відчуття ніби ми намагаємось управляти рестораном, який робить якісну їжу в місті, де багато закладів, які постійно травлять людей. Люди дуже бояться йти до ресторану, бо певні, що тут буде так само,

Обрати якісний консалтинг під свій запит — це задача з зірочкою. Компаніям потрібно зрозуміти — "магічної пігулки" не існує і побудувати бізнес-процеси чи відкрити франчайзингову мережу за кілька днів неможливо.

Якщо ми говоримо про франчайзинг, то варто обрати 2-4 компанії зі сфери для знайомства, розуміння цінностей та бачення проєкту. Розпитайте про їхній досвід: що придумували, що реалізовували, результати до та після.

Уточніть про кейси, але обов'язково перевірте. Лого успішних клієнтів на сайті не означає результати консультанта.

Треба проаналізувати, що є за плечима консультанта: там має бути досвід, який дозволяє ефективно надавати рекомендації бізнесу. Інакше ви ризикуєте отримати консультанта з умінням читати книжки, який добре "жонглює" розумною термінологією.

У багатьох підприємців складається враження, що цей консультант є досвідченим і йому можна довіряти, а він просто "набрався" вирваних з контексту термінів, які не вміє впровадити.

Результат — один із головних критеріїв успіху. Якщо консультант планує надати оформлені документи без практичної складової, то це говорить про неефективність консалтингу.

Бо ключовим продуктом консалтингових компаній є підвищення ефективності роботи компанії, якості її продуктів та звісно фінансових результатів бізнесу.

Інструмент для бізнесу

Після 24-го лютого українські бізнеси все частіше звертаються до послуг консалтингу. Ринки зменшились в об’ємі при відносно сталій конкуренції, а це означає, що агресивність боротьби за частку ринку зростає.

Тепер на ринку перемагатиме та компанія, яка є більш системною, організованою, має більшу географію діяльності.

Ви починаєте встановлювати охоронну сигналізацію саме тоді, коли ризики проникнення в ваш будинок чи викрадення вашого майна найбільші.

Така сама ситуація сьогодні з бізнесом: ризики дуже високі і якісний консалтинг може дати шанс на новий вектор розвитку або захистити від втрати бізнесу.

Консалтинг — це економія часу і грошей. Раніше існувало уявлення, що у компаній багато часу, можна спробувати все самостійно, був запас ресурсів. Зараз конкуренція не дозволяє розслабитись.

Сьогодні є лише одна спроба вийти на міжнародний ринок, створити ефективний бізнес, стандартизувати процеси, реалізувати стратегію. Є одна спроба, щоб зробити це з першого разу.

Важливо це робити з якісними компаніями та консалтингом, який буде відповідати за позитивні зміни та практичний результат.