Ефект санкцій: дефіцит бюджету Росії може скласти 12,5 трлн рублів

Ефект санкцій стає все відчутнішим для РФ. Агресор втратив суттєву частку експортних надходжень від продажу нафти й газу. Інші статті доходів також скорочуються.

На тлі непомірних видатків на війну зростає дефіцит федерального бюджету. За січень-березень він склав 2,4 трлн рублів — понад 80% всього затвердженого на рік дефіциту.

Реальний мінус за рік буде значно більшим, ніж розраховував агресор. За оцінками KSE Institute, у 2023 році дефіцит бюджету РФ може зрости до 12,5 трильйонів рублів — або ж $162 млрд — в декілька разів перевищивши тогорічний показник.

У російському бюджеті зростає "дірка"

Широкомасштабне вторгнення в Україну і західні санкції суттєво змінюють фінансові спроможності Кремля. За підсумками 2022 року дефіцит російського бюджету сягнув 3,3 трлн рублів, що дорівнює 2,3% ВВП.

Тоді як до повномасштабного вторгнення планувався профіцит в 1,2% ВВП, переважно через очікування нафтогазових надприбутків.

Поточний рік складається для Москви ще гірше із самого початку. За січень-березень загальні доходи федерального бюджету склали близько 5,6 трлн рублів, тоді як видатки перевищили 8 трлн рублів.

Таким чином, лише за останні два місяці в російському бюджеті утворилася "дірка", розміром у 2,4 трлн рублів, а 30% видаткової частини державної скарбниці залишились не покритими бюджетними надходженнями.

У Кремлі очікують, що цього року дефіцит федерального бюджету не перевищить 2,9 трлн рублів. Однак очевидно, що такі очікування є занадто оптимістичними.

Не важко порахувати, що дефіцит бюджету тільки за перший квартал склав близько 82% від запланованого російським урядом на весь поточний рік.

Враховуючи дію нафтового ембарго та цінових обмежень на російську нафту та нафтопродукти, за оцінками KSE Institute, за підсумками 2023 року дефіцит бюджету РФ буде у 3-4 рази більшим, ніж торік.

Якщо у 2022 році він сягнув 3,3 трлн рублів, то цьогоріч може зрости до 12,5 трильйонів.

Війна дорого обходиться РФ

Причина росту дефіциту бюджету Росії проста – видатки зростають, доходи падають.

Завдяки обмеженням, впровадженим міжнародною санкційною коаліцією із понад 40 держав, у січні-березні доходи агресора впали на 21% у порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік.

Найбільший удар було завдано саме нафтогазовим доходам Москви. За результатами І кварталу 2023 року нафтогазові доходи російського бюджету рухнули до 1,6 трлн рублів.

Завдяки ембарго та ціновим "стелям" на нафту і нафтопродукти вони впали на понад 45% у порівнянні з 2,9 трлн рублів, отриманими за перші три місяці 2022 року.

Падіння не нафтогазових доходів РФ наразі не таке відчутне, але також помітне. За перші три місяці 2023 року вони знизилися на 4% у річному вимірі та склали 4,04 трлн рублів.

Тут важливо звернути увагу саме на податок на прибуток попри його другорядну роль у наповненні казни агресора. За 1 квартал, надходжень за цим податком впали на 22% у річному вимірі, що хоч і не є визначальним фактором для спроможності фінансувати війну, однак є беззаперечним індикатором хиткості фінансового стану російських компаній.

На тлі стрімкого скорочення доходів, видатки Кремля залишаються надвисокими. Перш за все, це пов'язано з фінансуванням воєнного вторгнення в Україну та небажанням "врізати" витрати на соціальні програми.

Зокрема, за даними Мінфіну РФ, у понад 2 рази зросли видатки на державні закупівлі — до 2,46 трлн рублів. Загалом же, за січень-березень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки РФ були більшими на 34%.

Однак все ж варто зазначити, що у березні Кремль пригальмував із видатками порівняно з січнем-лютим. Це дозволило російському мінфіну незначно уповільнити темпи росту дефіциту, хоча видатки залишаються на неадекватно високому рівні.

Позаяк Кремль не проявляє зацікавленості у закінченні війни, у наступні місяці потреби у фінансуванні військової машини не зменшуватимуться, що наближатиме бюджетну кризу.

Останні конвульсії

У відповідь на скорочення нафтогазових доходів російський уряд планує змінити формулу розрахунку нафтових податків, прив'язавши їх до ціни на нафту марки Brent.

За оцінками KSE Institute, відповідне податкове нововведення дозволить цього року збільшити надходження до бюджету РФ на 600 млрд рублів. Навіть з урахуванням ще 500 млрд рублів, які російські фіскали, ймовірно, зможуть "витиснути" з великих підприємств, коштів буде занадто мало для покриття збільшених витрат.

Через безвихідність ситуації Кремль й надалі підтримуватиме бюджет коштом активів Фонду національного добробуту. У 2022 році з ФНД було витрачено близько $53 млрд, з яких $37 млрд пішло на закриття діри у бюджеті.

При темпах залучення коштів, які спостерігалися у IV кварталі 2022 року, ліквідні активи ФНД ризикують вичерпатися до кінця цього року.

Російська влада також змушена покладатися на випуск внутрішніх облігацій. За четвертий квартал минулого року їх було випущено на 2,8 трлн руб (~$47 млрд).

Потребуючи ресурсів для покриття дефіциту бюджету, це буде продовжуватись. Однак, за відсутності іноземних інвесторів та неможливості вийти на міжнародні ринки запозичень, весь внутрішній борг буде скуповувати російська банківська система.

Це з одного боку штовхатиме вартість обслуговування боргу вгору, а з іншого - забиратиме весь ліквідний ресурс для кредитування реального сектору економіки.

Зважаючи на те, що РФ де-факто опинилася у міжнародній ізоляції, а так звані партнери не поспішають надавати їй фінансову допомогу, бюджетний дефіцит невпинно зростатиме.

Без зміни зовнішньої політики та припинення війни, у Кремля дуже скоро закінчаться гроші.