Страхування інфраструктури під час та після війни

Війна завдає значних руйнувань, але міжнародна співпраця може допомогти захистити країну від важких наслідків, надаючи фінансову допомогу на реконструкцію та розвиток.

Війна призводить до знищення інфраструктури, порушує торгові та фінансові системи, руйнує економіку країни, переміщує велику кількість людей, всі ці фактори матимуть глибокий і тривалий вплив на економіку України. Для відновлення країни можуть знадобитися роки.

Більшість страхових полісів виключають збитки завдані війною, оскільки вони потенційно занадто великі, щоб їх застрахувати.

Сучасне страхування політичних ризиків, які можуть включати і воєнні ризики, почало формуватися після Другої світової війни для сприяння інвестиціям за планом Маршалла.

До прикладу, в Ізраїлі в 1941 році була створена Програма страхування ризиків тероризму, що дотепер функціонує як постійний інструмент. Навантаження щодо виплати компенсацій розподіляється між державою та страховою індустрією.

Для її реалізації був заснований національний фонд відшкодування збитків від війни, який компенсує прямі збитки, домашні речі, отримані втрати за межами Ізраїлю (наприклад, літакам і кораблям) і непрямі збитки.

Страхування від ризиків, пов'язаних з війною, є ключовим фактором для залучення інвесторів в країну. За прогнозами S&P, збитки від війни в Україні для страхової галузі можуть скласти рекордні $36 млрд.

За оцінками страхових компаній, потенційні втрати авіаційної галузі в Україні оцінюються приблизно від 7 млрд до 10 млрд доларів, що робить їх найбільшим випадком авіаційного страхування в історії.

Це мінімум вдвічі перевищує наслідки найбільшого в історії теракту на авіаційному транспорті — терористичної атаки 9.11 в Нью Йорку.

Попередні оцінки галузевих страхових збитків від війни, млрд дол (дані:PCS)

Покриття воєнних ризиків обмежене переважно тільки сферою міжнародних перевезень. Ринок авіаційного страхування відносно малий у порівнянні з багатьма іншими класами страхування.

За даними аналітиків, близько 90% ринку воєнних ризиків для морської та авіаційної техніки застраховано на ринку Лондона.

Умови страхування таких ризиків мають ліміт сукупного покриття для флоту авіаперевізника, який не перевищує 1 млрд доларів, що дорівнює загальній втраті приблизно десяти широкофюзеляжних літаків.

Страхування з низьким ризиком в мирний час може коштувати менше 1% від ліміту страхування, а при більш високих ризиках в умовах війни може коштувати понад 25% від ліміту страхування. Терміни покриття ризиків складають від 12 до 36 місяців, а в сфері будівництва інфраструктури - до 60 місяців.

Безпекові ризики не будуть повністю усунені, навіть після закінчення війни, тому залучення іноземних інвесторів вимагатиме схем страхування та/або гарантій.

Приватний та державний страхові ринки обмежені у своїх можливостях перестрахування ризиків в Україні та не можуть задовольнити попит. Запити України щодо страхового покриття воєнних ризиків на міжнародних ринках корпоративних страховиків також не задовольняються.

Вартість страховки проєктів в авіагалузі має бути в межах 1-1,5%, адже вона функціонує в висококонкурентному середовищі, а рентабельність авіакомпаній, як правило, не перевищує 3-5%. В умовах відсутності механізмів страхування, неможливо говорити про швидке відновлення авіаперевезень та майбутню відбудову авіаційної інфраструктури.

Страхування ризиків знищення або пошкодження інвестиційних проєктів та інфраструктури має бути частиною загальнонаціональної програми з відбудови країни.

За оцінками UkraineInvest, до 2024 року Україна потребуватиме близько 5 мільярдів доларів страхування військових ризиків. Україна вже розпочала перемовини з низкою міжнародних фінансових структур, що мають досвід та механізми в страхуванню військових ризиків.

Серед них Агентство із гарантування інвестицій (MIGA), DFC та інші міжнародні установи, які включають двосторонні угоди між країнами та інвесторами.

MIGA покриває страхування капіталу до 90%, DFC – до 85%. Вони є найбільшими провайдерами страхування політичних та воєнних ризиків в країнах, де приватні перестрахувальники не наважуються працювати.

Україна гостро потребує розгортання механізмів для страхування авіаційного сектору та інфраструктурних проєктів під час війни та в повоєнний період, таких як:

1. Страхування політичних ризиків. Забезпечує захист інвесторів від ризику політичної чи воєнної нестабільності в країні, дозволяє надавати інвестиційне фінансування в умовах високого ризику.

Допомагає мінімізувати фінансові втрати через такі події, як невиконання підрядниками своїх платежів або пошкодження товарів, прямо чи опосередковано спричинених воєнними діями, в тому числі нетрадиційними (кібератаки).

Страховик погоджується виплатити інвестору частину суми позики у разі подій, які вплинуть на здатність успішно завершити проєкт або отримати прибуток після його реалізації. Дозволяють компаніям отримати принаймні часткове відшкодування збитків.

2. Розподілене фінансування ризиків. Розділ ризиків інвестування з третьою стороною, зазвичай державою або міжнародною фінансовою інституцією. Страхувальник і третя сторона погоджуються розділити ризики інвестування, причому третя сторона бере на себе частину ризику в обмін на винагороду.

3. Кредитне страхування. Захист кредиторів від ризику неплатоспроможності позичальників. Дозволяє кредиторам надавати фінансування позичальникам в умовах високого ризику, не беручи на себе весь ризик.

Страховик гарантує виплату кредиторам частини суми кредиту в разі невиконання зобов’язань.

4. Інвестиційні гарантії. Механізм, в якому якщо отримувач інвестицій не виконує передбачені договором зобов'язання, то їх згідно інвестиційної гарантії виконує іноземний банк або держава, яка стала інвестиційним гарантом.

5. Міжнародна допомога. Дозволяє фінансувати відновлення інфраструктури в країнах з активними бойовими діями та в повоєнний час.

Може включати надання коштів на відновлення доріг, мостів та іншої інфраструктури, а також надання технічної допомоги і навчання для місцевих органів влади та громад.

Реалізується через мультидонорський фонд для покриття не економічних ризиків для іноземних інвесторів. Дозволяє частково компенсувати страхування воєнних ризиків в країні після закінчення активної фази війни протягом 10-15 річного періоду.

Може відіграти фундаментальну роль для залучення інвестицій в Україну в рамках забезпечення виживання економіки під час війни та її довгострокового повоєнного відновлення.

Міжнародні механізми страхування капіталу дозволяють потенційним інвесторам з-за кордону отримати доступ до низькоризикових способів інвестування в Україні.

Це дозволить створити привабливіше середовище для залучення інвестицій, що мають вирішальне значення для відновлення інфраструктури країни та, зрештою, відновлення економічної стабільності.

Економічне відновлення спонукатиме створювати робочі місця, відновлювати основні послуги та покращуватиметься рівень життя громадян. Це буде сприяти зміцненню миру та стабільності в країні, надаючи можливості для економічного зростання та соціального прогресу.