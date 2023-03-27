Робота над злочинними активами vs бюрократичні перегони

Російські активи – де вони? За різними оцінками, до активної фази війни майже половина діючої економіки в Україні належала бенефіціарам з рф.

Уже понад рік стоїть питання щодо вилучення активів рф та рб з метою забезпечення опору російській агресії.

Ми бачили кілька законодавчих ініціатив, які стосувалися цього питання. Єдиний санкційний механізм з усіх запропонованих почав працювати з літа 2022 року, але вироків украй мало. Мін’юст не призначений для такого валу повідомлень.

Крім того, за законом представництво держави здійснює прокуратура. Надходять тисячі пакетів щодо підсанкційних осіб, але до суду потрапляють одиниці.

Чи не доцільно зробити акцент саме на управлінні власністю рф та осіб, які підтримують її агресію? Адже так держава зможе контролювати ці активи, отримувати від них доходи і працювати над тривалими процедурами конфіскації без втрати економічної вигоди та ризиків квапливих і юридично хитких рішень.

Також маємо низку прецедентів, коли до України дуже повільно або зовсім не повертаються іллегальні активи. Навколо цього є багато законодавчих ідей, деякі з них не відповідають Конвенції з прав людини та антикорупційним стандартам.

Досвід розпорядження незаконними активами в Україні та ЄС

В Україні є інституція, яка працює за моделлю управління арештованими активами (АРМА), але до неї є питання щодо процесів управління переданим майном. Також є Фонд державного майна, який демонструє позитивні зрушення завдяки новому енергійному менеджменту. Однак жодна з цих установ не мілітаризована.

Ба більше, усі вказані інституції перебувають у певній конкуренції не лише між собою, але і в конкуренції з іноземними юрисдикційними органами.

Наприклад, у серпні 2022 року італійська Guardia di Finanza вилучила майно вартістю 141 млн євро, що належало архітектору чорноморського палацу російського президента путіна Ланфранко Чірілло.

Італієць з російським громадянством тепер постане перед заочним судом в Італії за звинуваченнями в шахрайстві та відмиванні грошей, які є кримінальними злочинами. Однак оскільки санкції є політичними, а не кримінально-правовими, їх застосування не є доказом злочину.

Арештоване майно зазвичай продається на аукціоні відповідальним урядом.

Зміна бенефіціарів під час бюрократичних перегонів

Міжнародні організації вказують на недостатній рівень прозорості в питанні реалізації таких активів. У зв’язку з цим до АРМА з початку війни прикута особлива увага. Натомість ефективність органу збільшена в рази.

За допомогою інструменту "військових облігацій" до бюджету на оборону спрямовано понад 1,2 млрд. Більшість активів рф та рб поки не конфісковано. Вони потрапляють під арешт і передаються відомству в тимчасове управління.

Оперативне вирішення питань в кримінальному процесі виступає в бюрократичному механізмі як каталізатор інших ініціатив.

Зазвичай вони меркантильні й імпульсивні і не мають обґрунтувань щодо сприйняття значимими інституціями, включаючи ЄСПЛ. У той же час бенефіціари змінюються і формально, і реально, час спливає, що не на користь нашій державі.

АРМА як економічний "Моссад"

Довкола відомства триває активна дискусія щодо варіантів його реформування, перерозподілу функцій, перезавантаження, мілітаризації чи навіть ліквідації.

Не варто забувати, що ця інституція створена для виконання вимог законодавства ЄС. Різкі рухи без участі міжнародних експертів можуть завадити не лише в питанні активів, за якими всі женуться, а й у подальшій євроінтеграції держави.

При виборі альтернативи важливо врахувати, що АРМА управляє не конфіскованими, а арештованими активами, які залишаються приватною власністю до вироку суду. Такої компетенції в Україні не має жоден інший орган.

Крім того, виконання АРМА функції розшуку активів у кримінальних провадженнях отримує позитивні оцінки з боку національних та міжнародних стейкхолдерів. У процесі перегонів за активами всі забули, що АРМА – це економічний "Моссад".

Завдяки АРМА росію виключили із системи CARIN, були знайдені активи на сотні мільярдів в Україні та за її межами. В АРМА є пул угод, які мають національне та міжнародне значення, здійснюється обмін інформацією з метою пошуку активів.

Цю функцію я б відніс ближче до правоохоронної або розвідувальної, але ніяк не майнової. Від іноземців чув позитивні відгуки не лише про аналітичний, а й про ІТ-блок. В АРМА створена потужна система із застосуванням штучного інтелекту. Успіхи із засвоєння методів пошуку криптовалют мають світове визнання.

Безліч проблем та невиправдане зволікання

Питання управління активами потребує вдосконалення. Тут може виникнути кілька альтернатив. Так, ФДМ теж управляє активами, але вони є державною власністю, тобто держава має всі права і можливості ефективно ними розпоряджатися.

Тому доречно сконцентруватися на послідовному та системному вдосконаленні інститутів управління арештованими активами та іншими об’єктами, які мають або не мають відповідних обтяжень. Я би використав маркетингові напрацювання системи "Prozorro.Продажі", але без зайвих обтяжень для державного бюджету.

Насправді ми маємо вже з десяток законодавчих ініціатив, які підтримує експертне середовище, але вони перебувають у парламенті без руху.

Корпоративні права та блимання очима

Крім очевидної необхідності в підвищенні рівня публічності розпорядження арештованим майном, важливими є й інші кроки.

Ми маємо багато арештованих часток у статутних капіталах та акцій. З цих активів держава може отримувати значні доходи і це не потребуватиме значних зусиль.

Однак управління цими активами не має жодної результативності, бо управлінські рішення треба погоджувати з власниками часток або акцій (з резидентами рф і рб). У ситуації, коли власниками є росіяни чи білоруси, така вимога звучить абсурдно.

Треба забезпечити управління корпоративними правами, що стане джерелом ресурсів для бюджету. Разом з тим, поки ми робимо одне моргання очима, трейдери на фондових ринках здійснюють 70 операцій з цінними паперами.

Санкції, конфіскація та арешт

Важливо розуміти відмінність управління активами в рамках різних процедур, насамперед санкційного та кримінального механізмів.

Річ у тім, що АРМА передають багато активів. На перший погляд, це сприятливий чинник, адже ними можна управляти й одночасно працювати над стягненням, але необхідно розглянути передавання конфіскованих активів Фонду держмайна.

Уряду слід схвалити стратегію, яка врахує оптимальну модель (арешт активів, конфіскація, стягнення, вилучення) для різних активів і вирішить, що залишити під контролем держави, а що передати приватному сектору. Модель уже розглядають.

Малювання крейдою на стіні

Чи не найбільш важливе і складне завдання – узгодження функцій АРМА та інших структур, від яких залежить ефективне розпорядження арештованим майном.

Напрацьовані та ухвалені десятки підзаконних нормативно-правових актів. Вони проходили всі бюрократичні процедури, що потребувало певного часу.

Найуспішніші кейси намальовані крейдою на стіні в гаражі і тут не треба вагатися, а використовувати класичні та інноваційні методи задля успіху справи.

Тим більше, що профільний закон про арештовані активи має незадіяний потенціал. Треба відкинути політичний та меркантильний галас і професійно сфокусувати увагу на цільовий метод досягнення максимального економічного результату та побудову ефективної логістики.