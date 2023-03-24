Які заходи з дотримання санкцій застосовують у криптоіндустрії

Криптовалюта швидко набирає популярності у світі, але її переваги намагаються використати і в злочинних цілях.

Різниця в дотриманні санкцій криптобіржами та банками

Існує низка важливих відмінностей у дотриманні санкцій між банками та криптобіржами.

По-перше, криптовалютна індустрія абсолютно прозора і вся активність здійснюється завдяки публічним блокчейн-реєстрам, тому потрібні транзакції можна легко відстежувати.

Біткоїн-адреси є рядами латинських букв і цифр, які не містять відомостей про імена їх власників, створюючи в користувачів помилкове відчуття анонімності.

Проте запис транзакцій у мережі біткоїна відбувається без шифрування.

Багато залежить від того, як використовуються адреси та які сліди активностей залишилися в мережі. Наприклад, транзакції з біткоїн-адресою, розміщеною в підписі його власника в електронній пошті або на форумах, відстежити легко.

У банківському світі це неможливо, тому що транзакції приховані і для розкриття інформації потрібне рішення суду.

По-друге, вхідну криптовалютну транзакцію неможливо заблокувати просто так. Необхідно переконатися в правомірності дій клієнта, що він діє відповідно до правил використання платформи. Банки ж навіть помилково можуть заблокувати будь-які транзакції.

По-третє, великі криптокомпанії на кшталт Binance завжди співпрацюють з правоохоронними органами різних країн і не чекатимуть на повістки до суду або формального звернення за будь-яким правовим порядком.

Будь-яка підозріла активність, знайдена всередині, відразу стає доступною для розслідування. Наприклад, команда з розслідувань Binance з'ясувала, що за перші вісім місяців війни на підтримку російських військових угрупувань було зібрано понад 4 млн дол у криптовалюті.

Ці кошти можна відстежувати, але заморозити чи заблокувати дуже складно. Серед причин – діяльність нерегульованих або підсанкційних криптобірж, що не застосовують процедур KYC та AML для ідентифікації користувачів. До того ж більшість з них працюють у Росії, деякі – у Китаї та Індії.

За даними компаній Chainalysis, Elliptic, TRM Labs та відділу розслідувань Binance, головними бенефіціарами стали воєнізовані угруповання, які постачають боєприпаси та спорядження, військові підрядники і виробники зброї. Проти більшості з цих груп уже запроваджені міжнародні санкції.

Контроль транзакцій з тимчасово окупованих територій

Можливість використання даних неурядових організацій та аналітичних центрів, рекомендованих українською владою, допомагає в режимі реального часу стежити за зміною лінії фронту. Очевидно, що будь-який міжнародний банк не працюватиме в Луганську чи Донецьку.

Binance аналізує інформацію і вживає заходи, коли користувачі криптобіржі на будь-яких територіях змінюють дані української реєстрації на російську.

Це можна зробити завдяки багатьом комунікаційним інструментам, але, на жаль, немає можливості розповісти про це докладно з міркувань безпеки. У зв'язку з розмірами біржі кількість користувачів, які потрапляють у блокування через спроби порушити санкції, вимірюється тисячами.

Інструменти і нові технології для дотримання санкцій

Велика команда, яка займається винятково питаннями санкцій, розробила чимало продуктів для моніторингу та обробки даних. Основними інструментами є аналітичні платформи Elliptic Ltd., Сhainalysis, TRM Labs.

Робота глобальної команди з питань санкцій полягає не тільки в блокуванні користувачів, які є в санкційних списках, а і в ідентифікації людей, які займаються нелегальною фінансовою активністю і можуть там опинитися.

Це вдається робити також шляхом аналізу великих масивів даних та обміну розвідувальною інформацією з різними компаніями.

Моніторинг транзакцій є одним з найскладніших завдань у криптоіндустрії, оскільки кластери операцій стають доступними лише через певний час. У зв'язку з цим їх можна починати досліджувати лише постфактум.

Спільними зусиллями компанії можуть відстежувати підозрілі операції, використовуючи репозиторій. У ньому зберігається вся необхідна інформація і він постійно оновлюється. Це суттєво полегшує завдання моніторингу.

Система моніторингу транзакцій у режимі реального часу завжди ґрунтується на певному сценарії. При цьому враховуються ступінь ризику та небезпека певних сайтів з криптовалютними адресами для проведення цих операцій.

В Україні завжди був високий рівень прийняття криптовалюти. Країна залишається великим і важливим ринком для Binance навіть попри війну.

Компанія продовжуватиме надавати максимальну підтримку: від надання гуманітарної допомоги та реалізації освітніх ініціатив до впровадження нових продуктів та співпраці з українськими правоохоронними органами.