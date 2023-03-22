Знищені виноградники, вкрадені росіянами колекції вин: як війна впливає на виноробну галузь

Останні роки видались надскладними для виноробної галузі України. Спочатку пандемія, потім — повномасштабне вторгнення.

Все це дуже сильно вплинуло на обсяги виробництва та збуту. Але ми продовжуємо своє. Весь час "Укрвинпром" активно підтримує українських виноробів.

Наш основний напрямок роботи — підтримка та розвиток виноробної галузі на професійному та державному рівнях. В Україні та на міжнародних ринках.

На початку війни в лютому 2022 року на всій території України був введений воєнний стан, і в усіх областях був заборонений продаж алкогольної продукції.

Тоді, за підрахунками, збут впав порівняно з 2021 роком: вин — на 58%, коньяків України — на 66%, ігристих вин — на 67%.

Ми звертались в березні 2022 року до керівників військових ОДА всіх областей України з пропозицією дозволити продаж тихих столових вин задля збереження економічного становища наших виноробів.

У моїх листах значилось, що вина натуральні, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%, не підлягають маркуванню марками акцизного податку відповідно до ухваленого Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" від 30.11.2021 р.

Більшість відреагували позитивно, заборону за деякий час було знято.

З початком повномасштабного вторгнення багато складів українських виноробів одразу були окуповані. У березні 2022 року "Укрвинпром" звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з пропозицією дозволити підприємствам переміщувати складські залишки своєї алкогольної продукції на склади для зберігання алкогольної продукції, розташовані в безпечних регіонах, а саме у Львові, Закарпатті, Чернівцях, Волинській, Рівненській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Я щодня спілкуюсь з виноробами та власниками виноробних компаній. Я чув багато болючих історій, знаю багато страшної правди. Частиною таких історій хочу поділитись.

Як працюють компанії в умовах війни?

"Виноробня "Олівія" та "Таїрово Вайнері" розташовані на березі Дніпро-Бузького лиману. Від першого дня повномасштабного вторгнення ми були майже на лінії фронту.

Щоденно — 50-100 попадань по території підприємства. Переважно — субкасетними снарядами, якими засіяні всі виноградники і досі. З перших тижнів постійних обстрілів співробітникам заборонили виходити на роботу, це було занадто небезпечно.

Через 4 місяці, коли росіян витіснили на лівий берег, у компанії змогли побачити масштаби втрат. Приблизно 585 гектарів виноградників виявились ураженими касетами.

Залишилося близько 500 гектарів виноградників, які можна використовувати для виробництва. Більше 100 співробітників компанії відправили на фронт, частина виїхала за кордон.

У виноробня "Falko Winery", що розташована в Миколаївській області постраждали не лише виноградники, а й виноробний цех. При цьому компанія продовжує працювати і частину прибутку перераховує на ЗСУ.

Виноградники компанії "Graevo" — поблизу Запорізької АЕС. Цей регіон і досі окупований.

"Історичне шато Князя Трубецького" з перших днів повномасштабної війни — в окупації. Розташоване в Херсонській області на березі Дніпра, з іншого боку від міста Каховка. Зараз виноградники компанії заміновані.

Нещодавно було пряме влучання в прохідну заводу. Зараз компанія припинила виробництво. Частина команди виїхала з України в перші місяці війни.

Також росіяни викрали, найбільшу в Україні, колекцію вин, зібрану з 1958 року. Склад під Києвом знищений прямим влучанням ракети. Згоріли 32000 пляшок вина.

Значна частина виноробних компаній, які продовжують працювати, активно допомагають ЗСУ фінансово і долучаються до волонтерської роботи.

Як бачите, наслідки колосальні. Втрати — масштабні. Я переконаний, Україна має достатній потенціал для розвитку галузі і виробництва дійсно якісної виноробної продукції.

Станом на 2023 рік у нас розвиваються більше 160 виробників вина, основні потужності яких знаходяться на Півдні країни та Закарпатті.

Ми маємо потенціал зайняти одне з провідних місць на європейському та світовому ринку вина. Але однозначно потребуємо підтримки.

Вся команда "Укрвинпрому" щодня працює над поширенням цієї інформації в міжнародному просторі, ми виступаємо в Комітеті аграрної та земельної політики Верховної Ради, вносимо пропозиції реформ. Винороби України потребують підтримки та компенсацій.

Національний бренд "Wine of Ukraine"

2 квітня 2019 року Науковий центр "Український інститут вина", Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром", Мінагрополітики, Мінекономрозвитку за участю ДУ "Офіс просування експорту України" отримали протокольне доручення Кабінету Міністрів України створити національний бренд "Українське вино".

В листопаді 2019 року на V Виноробному Форумі був вперше представлений логотип "Wine of Ukraine". Організаторами заходу виступили корпорація "Укрвинпром", Торгово-промислова палата України, медіа-група "Українська правда" та Посольство Франції в Україні.

Відтоді "Укрвинпром" офіційно отримав підтримку центральних органів виконавчої влади на розвиток та просування бренду "Українське вино".

Сьогодні "Укрвинпром" активно розвиває та поширює впізнаваність українського вина серед українців та іноземних споживачів.

Ми регулярно проводимо відкриті та закриті дегустації нових вин, знайомимо з новими сортами винограду, розказуємо про виноробні України, які продовжують виробляти вино у ці складні часи.