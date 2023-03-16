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"Вбивчі" ціни на зброю в Україні

"Вбивчі" ціни на зброю в Україні

Ціни на зброю для захисту в Україні втричі вищі, ніж у США. Що можна зробити для збільшення доступності зброї?
Четвер, 16 березня 2023, 11:24
Мар'ян Заблоцький
народний депутат України ІХ скликання

Те, що в США та країнах ЄС коштує, як вживаний Android, у нас продається за ціною нової версії Iphone в перші тижні після її виходу. 

Мова йде, на жаль, про предмет першої необхідності під час повномасштабної війни — гвинтівку. Чому гвинтівку? Тому що це основний засіб і символ національного спротиву. 

Це зброя не для полювання, з нею не походиш вулицями, сховавши в кишеню, в неї ціль одна — захист власного дому.

Але з такими цінами, як зараз, сильно ні дім, ні родину ви не відіб’єте, якщо раптом що.

Середня заробітня плата в Україні за 2022 рік — 13376 гривень. Середня ціна на більш-менш пристойну "арку" з набоями (американська напівавтоматична гвинтівка виробництва ArmaLite, — ЕП) — 60000 гривень.

Різниця цін на зброю в Україні та США
Різниця цін на зброю в Україні та США

Середня зарплата в Сполучених Штатах — 2730 доларів. Середня ціна на ту ж модель гвинтівки — 500 доларів.

На жаль, до таких зарплат, як в США, нам йти дуже довго, але до прайсу на гвинтівки ми можемо прийти в цілком осяжному майбутньому.

По-перше, потрібно скасувати всі податки на зброю. Зараз при її імпорті потрібно заплатити в державний бюджет 34% від вартості товару. Все інше — це вже дохід магазину. 

По-друге, варто ухвалити (нарешті) закон про зброю, який би відкрив ринок для нормальної конкуренції. Мова не тільки про імпорт, нам необхідно суттєво спростити і власне виробництво. 

Але доти все регулюється постановами Верховної Ради 1992 року й наказами МВС, доки інвестицій у стрілецьку зброю тут не буде. 

Правила виготовлення та обігу мають бути прописані у законі — документі, який має найвищу юридичну силу, аби всі гравці на ринку розуміли, що діють в правовому стабільному полі на рівних умовах.

До того ж, я впевнений, що від менших цін в першу чергу виграють самі магазини зброї. Менша ціна — більший попит. 

Плюс, в Америці власники таких мереж заробляють майже весь дохід на продажі набоїв та аксесуарів. А також на обслуговуванні, ремонті та тирі.

Українці логічно і послідовно готувались до різних сценаріїв і можливих (або доволі вірогідних) наслідків цієї війни: на випадок відсутності світла — генератори, свічки, павербанки, на випадок ядерного удару — захисні костюми, маски з клапанами та запаси продуктів, на випадок відсутності тепло- та водопостачання — бутлі на балконі, спальні мішки та термобілизна. 

До слова, всі генератори й павербанки держава своєчасно звільнила від оподаткування і максимально спростила їх ввезення.

Чому тоді від найбільшої і найглобальнішої небезпеки — загарбників на своїй землі та у своєму домі — немає запобіжників у вигляді карабіну з тисячою патронів під ліжком? 

Карабіном, який виключно ваш, ви вмієте ним користуватись та у випадку чого можете використати за лічені хвилини, а не бігти у військову частину за радянським АК 1970 року. 

Уявіть собі, що росіяни знають, що у нас озброєні десятки мільйонів українців. Це — не гірший захист від вторгнення, ніж членство в НАТО.

І це буде масовим явищем лише тоді, коли ціни на зброю стануть не як на предмети розкоші, а як на товари загального вжитку. Я за це буду боротись.

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Опубліковано з дозволу автора

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