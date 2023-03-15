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Бізнес у час війни. ДРС змінює правила гри

Бізнес у час війни. ДРС змінює правила гри

Державна регуляторна служба пропонує збільшити штрафи для дозвільних органів та перевести значну частину послуг в онлайн.
Середа, 15 березня 2023, 17:39
Олексій Кучер
Голова Державної регуляторної служби України

Економічна складова – надважлива у захисті України. Тому у час війни мусимо приділяти прискіпливу увагу економіці, як надзвичайно важливій ділянці фронту. 

Зайвим буде пояснювати, що український бізнес повинен далі працювати, розростатися, отримувати прибуток, сплачувати податки та забезпечувати робочі місця.

У відповідь, особливо у час повномасштабної війни, підприємці потребують допомоги від держави. 

Центр розвитку інновацій, Офіс розвитку підприємництва та експорту, проєкт Дія Бізнес та Advanter Group на початку лютого провели велике дослідження бізнесу в Україні, де опитали більше 500 власників та СЕО різних підприємств. 

Основним було питання, що заважає бізнесу відновлюватися?

Відповіді складні. Більшість говорять про відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів, непрогнозованість ситуації в країні, відсутність капіталу, непередбачуваність держави. Також називалися перешкоди з боку регуляторних та фіскальних органів. 

Як Голова Державної регуляторної служби України, хочу зупинитися на останньому пункті. 

Президент України Володимир Зеленський в одному з останніх звернень чітко дав зрозуміти, що українському бізнесу конче необхідна дерегуляція. Цього хоче не лише Президент, а все суспільство. 

Для ефективної дерегуляції замало лише скасувати архаїчні акти й переглянути інструменти. Потрібно вносити зміни до законодавства щодо актуалізації регуляторної політики під сучасні умови, а також посилювати відповідальність посадових осіб. 

Наша Служба підготувала два законопроєкти, які допоможуть навести лад у регуляторній політиці нашої країни. 

Перший має довгу назву: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері державної регуляторної політики та дерегуляції, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності".

Другий: "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням формування та реалізації державної регуляторної політики, політик з питань нагляду (контролю), ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності".

Що пропонує ДРС

Почнемо з першого. Головна мета нашого законопроєкту – посилити відповідальність для контролерів підприємців та посадових осіб-регуляторів.

Хочемо збільшити штрафи для посадовців, які порушують законодавство у сферах регуляторної політики, ліцензування та дозвільної системи у 10 разів. 

Зараз фінансові покарання мізерні:  перше порушення – це 850-1700 грн, а повторне до 2550 грн. 

Пропонуємо дещо інший порядок цифр: перше порушення – 8500-17000 грн. Повторне до 25500 грн. 

Також важливо розширити перелік правопорушень для дозвільних органів, щоб відповідати сучасним потребам. 

Йдеться про: 

– порушення встановлених законом строків розгляду документів;

– дії, які встановлюють, припиняють, змінюють дії дозволів, коли це не передбачено законодавством;

– надання або відмова у наданні документів дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом. 

І переходимо до другого законопроєкту. Змушений тут зупинитися більш детально. 

Очевидно, що Україні дуже і дуже необхідно привести державну регуляторну політику у відповідність до сьогоднішніх реалій. 

Для початку пропонуємо створити інтернет-портал державної регуляторної політики, де знаходитимуться всі чинні регуляторні акти держорганів, проєкти регуляторних актів та інші інструменти. Як мінімум, це буде зручно та відкрито. І головне, все буде зосереджено в одному місці.

Друге: у 2023 році нарешті потрібно ввести поняття онлайн-перевірок. Не треба приїжджати на підприємства й кошмарити бізнес за кожний другий папірець. 

Все, що можна перевести в онлайн – потрібно перевести. Це економить ресурс держави й нерви підприємців. 

Третє: необхідно запровадити Єдину державну електронну систему дозвільних документів – це інформаційна система, що забезпечуватиме створення, перегляд, надсилання, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері ліцензування та дозвільної системи. 

Четверте: прагнемо активніше залучати бізнес та громадськість до співпраці в царині регуляторної політики. Підприємці самі найкраще знають, що їм потрібно і держава не завжди може навіть здогадуватися про всі їхні потреби.

Тому пропонуємо вдосконалити механізми погодження проєктів регуляторних актів з ДРС та наданням більш широкого права підприємцям на зауваження та пропозиції до проєктів актів.

П’яте: є величезна потреба навести лад з регуляторними органами місцевого самоврядування, щоб уникнути зловживання на місцях.

Треба започаткувати механізм для зупинення дії актів органів місцевого самоврядування, що не відповідають принципам регуляторної політики. З одночасним зверненням до суду з позовом про визнання їх протиправними.

Також пропонуємо розширити функціонал Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при ДРС в частині розгляду скарг підприємців у сфері дозвільної системи, аби бізнес не витрачав зайвий час та гроші на судові тяганини.

І насамкінець найважливіше.

Воєнний час показує очевидність того, що бізнесу справді необхідно, а без чого підприємці можуть обійтися. 

Вважаю, що в Україні забагато органів, які наглядають за бізнесом. Їх необхідно скоротити!

Держава повинна навчитися більше довіряти бізнесу. 

Ми над цим і працюємо.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
дерегуляція законодавство
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