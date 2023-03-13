Фермерству в Україні кінець?

Аграрну продукцію в Україні виробляють понад 50 тис сільськогосподарських підприємств, 92% з яких є фермерськими господарствами.

Кількість статистично активних фермерських господарств становить 32 452, з яких 28 788, за даними Держстату, мають в обробітку 4,7 млн га угідь.

Законопроєкт за №6013 "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період" ставить хрест на фермерстві в нашій країні?

Стаття 20 законопроєкту забороняє створення юридичних осіб в організаційно-правових формах фермерського господарства, а стаття 22 зобов’язує власника фермерського господарства протягом п’яти років реорганізувати підприємство (злиття з господарським товариством, приєднання до господарського товариства, перетворення на господарське товариство) або його ліквідувати.

Такі вимоги встановлені також для власників підприємства об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки), комунальних підприємств та кооперативів.

Здавалося б, закон "Про фермерські господарства" не скасовується, та диявол – у деталях (у законодавчій техніці – у перехідних та прикінцевих положеннях).

Пункт 6 проєкту визначає, що до приведення законодавства у відповідність з цим законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що йому не суперечить. Вибір невеликий: ліквідуйся або перетворюйся на ТОВ.

Що чекає на фермера? Необхідність збирати документи і проводити реєстраційні дії, невизначеність щодо статусу наданої для обробітку землі, уразливість до рейдерів. Чи містить законопроєкт відповідь на ці питання? Ні.

Прикметно, що, оголосивши про плани стати частиною Євросоюзу, де основними виробниками сільськогосподарської продукції є фермерські господарства, ми одним законом хочемо знищити фермерство як вид.

У вересні 2022 року в штаб-квартирі ООН відбувся форум, присвячений десятиріччю сімейних фермерських господарств. Його мета – привернути увагу до проблем дрібних фермерських господарств, їх ролі у викоріненні голоду та формуванні безпечного продовольчого майбутнього.

Якщо ця законодавча ініціатива є лобі великих аграрних холдингів, то вимагаю негайно зупинити такі дії під час війни. Якщо законодавець планує покращити умови існування фермерів (чого із запропонованого законопроєкту не видно), то закликаю до діалогу та спільного обговорення таких норм.