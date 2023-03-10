Як США можуть та підтримати зелений перехід в Україні

Під час масштабної енергетичної конференції CERA week в Гьюстоні ми звернулися до вищих посадових осіб США із закликом до термінових дій для розбудови справжньої енергетичної безпеки в світі.

У листі ми закликали вищих посадовців адміністрації Байдена покласти край експорту російського викопного палива і змінити глобальне енергетичне майбутнє.

Лише нафта та газ тримають економіку Росії на плаву і дозволяють їй продовжувати вторгнення, обстрілювати українські міста ракетами та вчиняти численні воєнні злочини.

Війна Росії проти України наочно демонструє, що розширення видобутку викопного палива не тільки спричиняє забруднення довкілля та катастрофічні кліматичні зміни, воно фінансує авторитарні режими що загрожують міжнародному порядку.

Ми привертаємо увагу до того, що деякі Американські компанії все ще співпрацюють з Росією в нафтогазовій сфері.

Адміністрація Байдена повинна це зупинити запровадивши повне ембарго щодо всього експорту викопного палива Росії, включно зі скрапленим природним газом. США також повинні зробити все можливе, щоб повністю зупинити російський проєкт Arctic LNG-2.

Попри те, що реєстрація на конференцію у Гьюстоні для Razom We Stand була скасована в останній момент, що викликало обурення громадянського суспільства та лідерів кліматичного руху в США, ми все ж змогли передати звернення до уряду США.

Наш друг Джон Берд, засновник Port Arthur Community Action Network (PACAN), маючи доступ до конференції, передав наш лист Джону Подесті, старшому раднику президента Джо Байдена з інновацій та впровадження чистої енергії, на особистій зустрічі.

Лист також було відправлено Дженніфер Гренхольм, міністру енергетики США, Джону Керрі, спеціальному представнику президента США з питань клімату, а також Джеффрі Пайетту, колишньому послу США в Україні, який наразі займає посаду помічника державного секретаря США з енергетичних ресурсів.

Ми звернулись до них із проханням про підтримку в питаннях, пов’язаних із критичною роллю децентралізованих відновлюваних джерел енергії для енергетичної безпеки. В листі ми сформулювали три ключові запити до уряду США:

По-перше, уряд США повинен зробити більше, щоб змінити наративи навколо енергетичної безпеки та зробити акцент на прискореному переході до чистих джерел енергії.

Саме викопне паливо, особливо те що видобувається в авторитарних країнах та узалежнює енергетичні ринки, створює енергетичну небезпеку.

Ціни на нафту та газ залишатимуться нестабільними та непередбачуваними, а нафтогазові диктатори по всьому світу продовжуватимуть дестабілізувати інші країни.

Натомість, відновлювані джерела енергії, такі як сонячна та вітрова енергія, не потребують палива і забезпечують передбачувані та стабільні ціни, які мають тренд до зниження.

Це робить відновлювану енергетику єдиним джерелом енергії, що забезпечує як енергетичну, так і геополітичну безпеку.

По-друге, ми просимо уряд США активніше інвестувати в інфраструктуру відновлюваної енергетики та зупинити розширення експорту викопного газу, що несе руйнівні наслідки для клімату.

Крім того, нафтогазові компанії з американським капіталом і американськими акціонерами все ще працюють з Росією, наприклад, над проєктом Arctic LNG-2, і це потрібно припинити.

Arctic LNG-2 має на меті транспортувати та продавати російський скраплений природний газ на міжнародні ринки та може подвоїти експортні потужності Новатеку, головного російського постачальника СПГ.

До того, як Росія напала на Україну, новий LNG-термінал в Арктиці планувалося запускати цього року та виводити на повну виробничу потужність у майже 20 мільйонів тонн СПГ щорічно.

Проєкт Arctic LNG-2 – це масштабний проєкт розширення інфраструктури викопного палива, який може розблокувати видобуток на нових газових родовищах – це детонатор до російських метанових бомб, які можуть підштовхнути світ до кліматичної катастрофи.

Співпраця західних компаній з Росією допомагає фінансувати країну-агресора у війні проти України, а також ставить під загрозу клімат.

Нам потрібні активні дії з боку уряду США, щоб не дозволити нарощення експорт скрапленого природного газу з Росії та зупинити інвестиції в російське викопне паливо.

По-третє, нам потрібно, щоб США підтримали зусилля з відбудови енергетичної інфраструктури України на основі децентралізованих рішень та зеленої енергетики.

Україна не може повернутися до залежності від російського викопного палива, а нові об’єкти атомної енергетики будується занадто довго і не застраховані від нової цілеспрямованої російської агресії.

Ми маємо величезний потенціал для розвитку відновлюваних джерел енергії, і активна підтримка урядом США енергетичного переходу матиме вирішальне значення для нашого успіху.

З огляду на те, що 40% енергетичної інфраструктури України було зруйновано протягом останнього року, ми маємо нагальну потребу будувати нову стійку і надійну децентралізовану енергетику і це момент для трансформаційних змін.

Україна може стати блискучою моделлю енергосистем майбутнього та прикладом для всього світу, яка може привести світ до справжньої довгострокової енергетичної безпеки.

Про це ми говорили на акції, яку провели з місцевими кліматичними активістами перед будівлею, у якій проходить захід CERAWeek.

Великі енергетичні компанії та їхні лобісти, які виступають за нові масштабні газові проєкти, фактично прагнуть зафіксувати залежність від викопного газу ще на десятиліття.

Це лише призведе до нових конфліктів, а також змусить Європу покладатися на дорогий імпортний газ, коли відновлювані джерела енергії у 2022 році вже стали найдешевшими технологіями виробництва електроенергії.

Ми перебуваємо в різкій опозиції до нафтогазового лобі, і ми говоримо це прямо: поштовх до розширення інфраструктури викопного палива є протилежністю енергетичній безпеці.

Немає безпеки в інвестиціях в неокупні активи і надлишкові потужності, немає безпеки в підживленні катастрофічних змін клімату та заохоченні нафтогазових диктаторів до загарбницьких війн.

Ми будемо в безпеці лише тоді, коли державні кошти та державні субсидії повністю будуть вилучені з нафтової та газової промисловості та витрачатимуться на відновлювані джерела енергії та енергоефективність.

Це правда, яку багато хто ігнорував в останнє десятиліття. Але ми продовжимо говорити правду урядам на всіх рівнях. Ви також можете долучитись, підписавши наш Маніфест "Нова Україна - Новий Світ".

Постійна підтримка від Сполучених Штатів є дуже цінною для України. Вона має розширитися в енергетичній сфері і тоді зможе допомогти як протистояти постійним атакам на нашу інфраструктуру, так і перетворити Україну на державу, що стане моделлю чистої енергетики і надихне весь світ до дій необхідних для попередження катастрофічних змін клімату.