Найскладніша зима позаду: як попри війну Україна посилює свою енергонезалежність

Плани росії влаштувати зимову енергетичну кризу для України зазнали краху. Ми вже пройшли чотири місяці найважчого в історії нашої країни опалювального сезону.

Березень прогнозують відносно теплим. Це у поєднанні з забезпеченими "Нафтогазом" обсягами блакитного палива дає впевненість в успішному завершенні найскладнішої зими.

Так, наразі в українських підземних сховищах зберігається близько 10 млрд кубометрів газу, що при поточному відборі дозволяє розраховувати на достатні запаси газу на кінець опалювального сезону.

Навіть підвищений попит на природний газ для генерації електроенергії суттєво не вплине на баланс газового ринку України.

Більше того, вже зараз команда "Нафтогазу" працює над стратегічним планом проходження опалювального сезону 2023/2024.

Ми запроваджуємо новий підхід у підготовці до опалювальних сезонів із циклом планування на 2 роки вперед. Тобто ми намагаємось врахувати всі наступні виклики та ризики і вже мати готовий план дій.

Важливо не лише, чи нам вистачить газу на цю зиму, а й те, з яким балансом газу ми з неї вийдемо, а також де візьмемо паливо перед наступним сезоном.

І тут ключовим аспектом енергетичної безпеки України у майбутньому має стати власний стабільний видобуток газу. Енергетика, побудована на власному фундаменті — це не тільки енергетична безпека, а й потужний стимул для розвитку всієї економіки України.

Схід України залишається найбільшим газовидобувним регіоном, на який припадає більше 80% національного видобутку природного газу.

Із початку повномасштабного вторгнення, нам вдалося втримати видобуток газу "Групи Нафтогаз", тож маємо незначне падіння всього на 3%.

Водночас, масштабні тривалі військові дії на Сході України, зокрема на Харківщині, змушують переглянути поточну ситуацію у газовидобутку та розглянути додаткові варіанти.

Тому ми працюємо над збільшенням видобутку вуглеводнів у західних областях України — Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській. На сьогодні вони є найбезпечнішими для інвестицій і розвитку видобутку природного газу.

Однак, для подальшого розвитку видобування газу на заході України потрібні додаткові геологічні дослідження. Тож, наразі "Укргазвидобування" проводить 3D сейсморозвідувальні дослідження у західних областях України, які охоплять територію понад 1,5 тис. кв. км.

І це наймасштабніші дослідження за цією технологією, які проводилися в Україні. Для робіт застосовуються передові міжнародні практики геофізичних досліджень в складних геологічних умовах.

Найбільший потенціал, за прогнозами геологів, зосереджений на великих глибинах надр. Тому розпочаті дослідження спрямовані саме на виявлення покладів газу на великих глибинах.

У планах пробурити 12 нових свердловин у західному регіоні та модернізувати існуючу інфраструктуру.

Крім розробки традиційних покладів природного газу, регіон має значні перспективи у розвитку видобутку сланцевого газу та метану вугільних родовищ.

Збільшення видобутку газу — один із пріоритетів "Нафтогазу". Наша мета на цей рік — додатково 1 млрд кубометрів. Якщо при цьому загальний видобуток газу в Україні складе понад 18,5 млрд кубометрів, ми зможемо обійтися зовсім без імпорту.

Наша задача — акумулювати в сховищах щонайменше 15 млрд кубометрів газу до початку наступного опалювального сезону. Команда "Нафтогазу" займається цим вже зараз.

Крім того, продовжуємо займатися власним видобутком та переробкою нафти, адже це також одна із важливих складових нашої енергетичної стабільності та незалежності.

Тримаємо нафтогазовий фронт. Переможемо!