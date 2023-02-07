МВФ покращив прогноз для глобальної економіки, але є нюанс

народний депутат від партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Як і було анонсовано у Давосі, МВФ розбавив оптимізмом похмурі оцінки для глобальної економіки на поточний рік, які домінували зовсім нещодавно.

В останньому випуску "Перспектив глобальної економіки", що був представлений 30 січня, Фонд покращив оцінки зростання глобальної економіки у 2023 році з +2,7% до +2,9% (порівняно із прогнозом від жовтня минулого року).

Це дійсно оптимістичний прогноз і розворот, бо ще три тижні тому Світовий банк навпаки погіршив оцінки глобального зростання на 2023 рік до 1,7% із 3% (півроку назад), прогнозуючи стагнацію для Єврозони і ледве помітне зростання для США.

На перегляд прогнозу МВФ вплинули так звані "позитивні сюрпризи" на кшталт неочікуваного відходу від політики нульової толерантності до COVID-19 у Китаї, теплої зими, яка разом із значними енергетичними субсидіями і заходами із диверсифікації поставок пом’якшила наслідки енергетичної кризи, особливо у Європі.

Та й взагалі економіки розвинених країн і країн, що розвиваються, виявились більш стійкими, ніж очікувалось, що випливає із кращих показників приватного споживання та інвестицій у 3-му кварталі минулого року.

Фонд пов’язує це із реалізацією відкладеного попиту домогосподарств, профінансованого за рахунок заощаджень і фіскальних стимулів, накопичених і задіяних під час пандемії, а також зменшенням логістичних і транспортних обмежень для окремих індустрій, таких як автомобільна промисловість.

Попри значні ризики для прогнозу, основними з яких залишаються розв’язана москвою війна в Україні та все ще висока інфляція (6,6% проти 8,8% у 2022 році), МВФ більше не прогнозує можливість рецесії у поточному році.

Прогнози зростання на 2023 рік покращено для більшості економік:

показник Єврозони у середньому складе +0,7%, але з провідних економік ЄС тільки іспанська може зрости більш ніж на 1%, тоді як прогноз по Франції — +0,7%, Італії — +0,6%, Німеччині — +0,1%;

економіка США зросте на 1,4%, Японії — на 1,8%;

на ринках, що розвиваються, тон задаватимуть Індія (+6,1%) та Китай (+5,2%), а також країни з низьким стартовим рівнем (+4,9%), яким легше стрибати, ураховуючи базу порівняння.

загалом середні темпи росту для розвинених економік становитиме +1,2%, у той час як економік, що розвиваються — +4,0%.

Україна є малою і відкритою економікою, яка залежить від глобального попиту. Тому зростання оптимізму і покращення оцінок відновлення світового ВВП звісно — це добра новина.

Але хотів би звернути увагу на один важливий аспект, який залишився мало поміченим. Разом із покращенням перспектив для світу, МВФ значно покращив економічні оцінки для росії.

Падіння 2022 року оцінено у 2,2% проти 3,4% у жовтні минулого року. Але головне, за прогнозом Фонду, рф вдасться уникнути рецесії цього року.

Більш того, вона стала країною, для якої прогноз на 2023 рік було покращено найбільше: з "мінус" 2,3% до +0,3%. Очікування зростання на 2024 рік також покращено з 1,5% до 2,1%.

Як констатує фонд, "при чинній верхній межі цін на нафту з боку G7 значного впливу на обсяги експорту російської нафти не очікується. росія продовжить переорієнтацію постачань своєї нафти від країн, що приєдналися до санкцій, до країн, які їх не запровадили".

Покращення економічних перспектив для режиму, який за визначенням Ради ЄС є спонсором тероризму, означає більше можливостей для продовження терору в Україні.

Це констатація того, що санкції проти рф є недостатніми, і такими, що вимагають системного посилення, в тому числі встановлення граничних цін на російську нафту на рівні 30-35 доларів.