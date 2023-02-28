Під чужим прапором: російський дизель рветься до українського ринку

Ембарго, що почало діяти для російських нафтопродуктів з 5 лютого, значно обмежило торгівельні можливості москви.

Проте російська винахідливість іноді не має меж. Танкерам з російським пальним доводиться робити складні візерунки на морській мапі та вимикати транспондери, аби заплутати ринок.

Цього тижня трейдери повідомили про підозрілий танкер, що стоїть на рейді біля Рені. Судно на ім’я Anna привезло 4,1 тис. тонн дизпального, який відповідно до супроводжувальних документів, має албанське походження.

Албанія, хоча й має власну невелику нафтопереробку, у статусі експортера до цього часу не була відома.

Крім того, як свідчать дані сервісів з відстеження суден, танкер не заходив до портів Албанії. Навіщо ліпити албанські сертифікати на продукт, який ніколи Албанію не бачив?

Історія трекінгу показує, що Anna в середині січня завантажилась у єгипетському порту Олександрія ту рушила у бік турецьких проток.

В Олександрії немає нафтопереробних заводів, тому єгипетський паливний термінал виконує суто функції з перевалки рідких продуктів. І ось тут починається найцікавіше.

З початку року російські нафтові компанії, знаючи що з 5 лютого постачати свої продукти до традиційних ринків буде зась, почали шукати нові місця продажу.

Одним з таких притулків став порт Олександрія, сюди останнім часом рясним потоком їде російське дизпаливо.

На російське походження продукту, що пришвартувався у дельті Дунаю, також вказують його властивості.

Температура фільтрації, зазначена у лабораторному звіті, становить -24С. Це відверто забагато для теплої Албанії та тим більш для Єгипту з його "суворим" кліматом. Проте це типовий показник CFPP для російського продукту.

Врешті, автомобільні партії дизелю з цього танкеру пропонувалися по 34-34,5 грн/л. Опитані трейдери кажуть, що дешевше ніж 36 грн/л продавати "чисте" (неросійське) дизпальне та отримувати прибуток наразі нереально.

Проте такі продажі цілком можливі, якщо ресурс було придбано зі знижкою. Зараз такі дисконти надає лише одна країна, що виробляє зимовий дизель.

За останньою інформацією, вміст танкера Anna поки що не пройшов митне оформлення. Проте якщо цей вантаж потрапить до ринку, сліпотою української митниці можуть спокуситися й інші паливні корсари, які швидко затоплять країну "кривавим" пальним.

Джерела, близькі до української енергетичної митниці зазначають, що після початку повномасштабної воєнної агресії з боку російської федерації Україною та міжнародними партнерами було запроваджено низку заходів для обмеження доступу російських товарів на український та міжнародні ринки.

У тому числі це стосувалось і торгівлі нафтою та нафтопродуктами. Співрозмовник додає, що незважаючи на ці заходи контрагенти країни агресора постійно шукають шляхи обходу встановлених обмежень.

Налагоджується постачання товарів через треті країни зі зміною власників та підміною документів про фактичне походження товарів.

Вирішення цього питання потребує комплексного підходу у тісній взаємодії контролюючих та правоохоронних органів України та держав партнерів, в тому числі внесення відповідних змін в існуючі нормативно-правові акти та налагодження швидкої взаємодії при обміні інформацією.