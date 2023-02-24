Навіщо Україні так багато тютюнових кіосків

Станом на грудень 2022 року в Україні було видано 68 143 ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Варто зауважити, що на кожне місце роздрібної торгівлі видається окрема ліцензія.

Отже, в Україні трохи більше ніж 68 тисяч місць роздрібної торгівлі тютюновими виробами та / або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах на майже 41 мільйон постійного населення.

Це 1,65 офіційно зареєстрованих місць торгівлі на 1 000 населення. За деякими даними, в Україні станом на січень 2022 року зафіксовано 33,6 млн дорослого населення.

Тобто приблизно 2,02 офіційно зареєстрованого місця торгівлі на 1 000 дорослого населення.

До прикладу, в Новій Зеландії кількість місць, де можна придбати тютюнові вироби, складає 6 000 на всю країну (1,17 на 1 000 населення), але цю кількість планують скоротити до 600 (0,117 на 1 000 населення).

Найбільше ліцензій на 1 000 населення видано у м. Києві (2,91), Івано-Франківській (2,57) та Львівській (2,5) областях, найменше ж — у Херсонській (0,45) та Запорізькій (0,87). Дані з Донецької та Луганської областей не бралися до уваги під час аналізу, дані з тимчасово окупованої АР Крим відсутні.

Згідно з опитуванням КМІС, проведеним у травні 2022 року, в Україні 28% дорослого населення щодня вживають тютюнові вироби. Необхідність такої кількості місць продажу для громадян України викликає питання.

Причина ж стількох отриманих ліцензій полягає, у тому, що тютюнові компанії таким чином намагаються просувати свою продукцію так, що споживачі, зокрема діти та молодь, не можуть пройти з пункту "А" до пункту "Б" і не натрапити на місце продажу наркотичної продукції — тютюну чи рідин до електронних сигарет.

Сьогодні попри заборону будь-якої реклами тютюнових виробів, місце роздрібної торгівлі тютюновими виробами залишається дієвим способом просування шкідливої продукції.

Зокрема, використовується яскраве пакування, кольорові плакати, LED-підсвітка, повноцінні дисплеї, на яких зображується бренд.

Згідно з дослідженнями, діти, які спостерігають викладку сигарет у вітринах магазинів, на 64% більш схильні почати курити, а 38% дорослих курців, які намагаються кинути курити, згодні, що наявність тютюнових виробів у вітринах магазинів викликає спонтанне бажання до куріння.

Опитування КМІС 2022 року демонструє, що 81% українців підтримує впровадження заборони видимого розміщення тютюнових виробів, що має ліквідувати будь-які прояви реклами тютюну.

У листопаді 2022 року Київська міська рада звернулася до Верховної Ради із закликом заборонити видиме розміщення тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння у місцях роздрібної торгівлі.

Заборона видимого розміщення тютюнових виробів є доведеним інструментом ліквідації рекламного просування продукції, що призводить до зменшення ризиків починати курити серед дітей та спонтанного бажання курити серед тих, хто кидає вже кинув.

Зважаючи на демографічну ситуацію, спричинену війною в Україні, піклування про власне здоров’я в тилу — значний внесок кожного у перемогу та подальшу відбудову країни.

Європейський Союз розпочав процедуру політики "Tobacco endgame", Україна має доєднатися і зробити рішучий крок — ліквідувати видиме розміщення тютюнових виробів.