Як газове питання може стати на заваді інтеграції України до ЄС

З початком війни Україні довелося піти на низку неринкових кроків на ринку природного газу.

Але схоже, що тимчасові заходи переросли в тенденцію, яка може стати на заваді вступу України в ЄС та повноцінної інтеграції газових ринків.

Поки що українська влада робить вигляд, що нічого не відбувається і вводить в оману європейських партнерів.

3 лютого 2023 року представники ЄС вручили Україні "Аналітичний звіт Комісії щодо узгодження України з acquis ЄС". Це документ доповнює висновок Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, прийнятий 17 червня 2022 року.

По суті, звіт є проміжним процедурним кроком в послідовності дій для початку переговорів про вступ в ЄС. Він відображає погляд Комісії ЄС на стан справ в Україні в червні 2022 року, коли Україна заповнювала опитувальник на вступ до ЄС.

Серед іншого у звіті міститься інформація, надана українськими чиновниками щодо ринку газу та про дотримання на ньому вимог європейського законодавства в червні 2022 року.

В розділі Energy на сторінці 47 чітко вказано, що оператори систем розподілу електроенергії та газу, а також оператор газосховищ юридично та функціонально відокремлені відповідно до acquis ЄС.

У висновку за червень 2022 Комісія вказала про відокремленість і сертифікацію українського Оператора ГТС. У Аналітичному звіті було підтверджено про відокремленість TSO та додано тезу, що з відокремленням DSO теж все гаразд.

За дужками звітів залишився амбіційний проєкт ТОВ "Газорозподільні мережі України", яка за словами його директора має стати єдиним державним оператором газорозподільних мереж.

Інакше кажучи, українська сторона надала недостовірну інформацію. Свідомо чи несвідомо чомусь змовчали про намір переформатувати ринок під одну компанію.

Звісно, зараз можна зробити вигляд, що нічого важливого не відбувається, посилаючись на те, що компанію ТОВ "Газорозподільні мережі України" засновано тільки в вересні 2022 року.

Тому її існування не відображено в звіті. Але восени Україна розраховує отримати ще один схожий Аналітичний звіт, який би дозволив розпочати формально переговори про вступ в ЄС.

ТОВ "Газорозподільні мережі України" вже працює на ринку природного газу і амбіції є доволі значними, вочевидь маючи мандат на такі зухвалі дії.

Так, НКРЕКП вже видала ліцензію на розподіл природного газу для новоствореної філії Газмереж у м. Кропивницький, по суті ліквідувавши "попереднього" оператора газових мереж – АТ "Кіровоградгаз".

Це нонсенс, коли так просто "ліквідується" оператор критичної інфраструктури і створюється новий. Пояснити це колегам із Європи буде доволі складно, адже такі дії викликають дуже багато питань.

Більше того, такі юридичні фокуси створюють безнадійні борги для державного Оператора газотранспортної системи у вигляді боргів "попереднього" підприємства АТ "Кіровоградгаз".

Чому створення ТОВ "Газорозподільні мережі України" створює очевидні перешкоди для розгляду заявки України на вступ до ЄС?

1. Згортання реформи ринку газу, яка вже верифікована з боку ЄС

Поява ТОВ "Газорозподільні мережі України" пояснюється єдиною функцією – консолідацією газорозподільних компаній в єдиній компанії. Тому введення в оману представників ЄС з боку Міненерго або "Нафтогазу України" відверто шкодять руху України в ЄС.

2. Протиріччя Третьому енергопакету

У звіті чітко вказано, що український енергетичний ринок дотримується вимог Третього енергопакету ЄС через прийняття відповідних законів.

Концентрація частки поставок газу значно більшої за 50% в роздрібному і промисловому секторі з одночасною концентрацією функції розподілу в одній держкомпанії дає більше підстав для розмови про повернення часів Бакая (Ігор Бакай — голова правління НАК "Нафтогаз України" (1998 — 2000) за президентства Леоніда Кучми, — ред.), аніж про перспективи інтеграції до ЄС.

Вимоги Третього енергетичного пакету та Газової Директиви у забезпеченні ефективного відокремлення діяльності із постачання та виробництва газу від експлуатації мереж.

Таким чином, підприємство що виконує функції транспортування чи розподілу не може займатись діяльністю із видобутку або постачання природного газу, а також ці напрямки мають бути незалежними у складі холдингу.

Виникає питання: навіщо службовці ТОВ "Газорозподільні мережі України" і НАК Нафтогаз хочуть ввести в оману Єврокомісію та підривати шлях євроінтеграції та відповідності acquis EU?

3. Повернення перехресного субсидування споживачів і прихованого субсидування самої компанії

Створення єдиного державного оператора розподілу газу передбачає і запровадження єдиного тарифу для всіх споживачів. А значить вирівнювання тарифу на розподіл до рівня середнього "по лікарні".

Якщо зараз жителі великих міст сплачують невеликі кошти за доставку одного кубометра, то з появою єдиного державного оператора вони сплачуватимуть більше, причому за тих споживачів, які мали б сплачувати більше.

Наприклад, харків’яни сплачуватимуть додаткові кошти за закарпатців. Це просто ідеальна демотивація для розвитку мереж, коли всі проблеми окремих областей будуть "втоплюватись" в загальну котлі.

На додачу статус "онуки" Нафтогаз України створює ідеальні умови для субсидування ТОВ "Газорозподільні мережі України" за рахунок коштів материнської компанії.

Причому зараз відкрито констатується збитковість діючого тарифу на розподіл і планова збитковість компанії. Але вже зараз йдеться, про можливість запровадження RAB-регулювання для нової компанії.

Сподіваюсь, до наступного звіту ЄС влада зробить роботу над помилками і ТОВ "Газорозподільні мережі України" не стане перешкодою на шляху України до Європейського Союзу.