Штучний інтелект: нічого особистого, просто бізнес

Активна поява моделей штучного інтелекту різної потужності не стільки покликана стати новою розвагою мільярдної аудиторії соцмереж, скільки протестувати можливість створення бота для написання кодів.

Ринок ІT росте, шириться і поглинає армії все нових робочих рук та мізків, ціна яких постійно зростає.

Рівень входу до IT-сфери з технічних вузів плавно перетікає до базових курсів, де вчать "кодити" й паралельно залучають до проєктів.

Через інноваційний характер провідних економік світу у геометричній прогресії зростає запит на STEM-кваліфіковані кадри.

Підрозділи ударних дронів в ЗСУ, промисловість "байрактарів" у Туреччині, тотальна заміна старого озброєння, яке йде в Україну, на нові високотехнологічні розробки призведе до включення на небачену потужність промисловості кількох континентів.

"Перегони озброєнь", "зоряні війни", "армії дронів" розганяють наукоємні, складні, потужні галузі виробництва. США, ЄС, Китай, Індія, Катар, ОАЕ і ще десятки країн змагатимуться за кращі мізки і рішення.

Армії дронів творять армії розробників та інженерів. Тому ці мізки мають вивільнитись від рутинних задач.

Акумулювання цінного фахового кадрового потенціалу вже відбувається. Завдяки штучному інтелекту.

Думаю, ШІ покликаний замінити передусім початківців: тестувальників продукту, "джуніорів" – наймасовішу частину ІT-спільноти.

Кадри – ключове для бізнесу, у всі часи

Писати код уже вміють найпопулярніші зараз боти, зокрема найдешевша версія ChatGPT GPT-3. Тобто бізнес має умовного асистента для найпростіших завдань, "Сірі", що пише, форматує, структурує, узагальнює і систематизує.

І от виникає ідея створення конвеєра для простих елементарних, кодів.

Ідея Генрі Форда про автоматизацію й стандартизацію виробництва жива, універсальна й практична.

На чому грунтується моє бачення?

Бот ChatGPT та Midjourney генерують продукт на основі залучених даних. Кожен запит – додаткові дані. Виконують стандартизовані завдання: написання підсумків, планів, звітів. OpenAI-GPT з часом стане однією з функцій Word, Outlook і PowerPoint. ШІ викликають неймовірний захват у підлітків та кодерів — точно в ціль. Точніше в цільову аудиторію, яка має бути на ти з продуктом, що вивільнить їхні руки й креатив для складніших завдань. Бізнес різного напрямку замислюється, як включити ChatGPT та Midjourney у свої біоритми. Читав про спроби генерувати бізнес-плани, статті, політичні прогнози.

Наприклад, про перебіг війни в Україні. Бот стверджує, що Києву російські війська більше не загрожують.

Це приємно чути. В це хочеться вірити. З обережним оптимізмом. Оскільки користувачі фіксують схильність ШІ до помилок, довільного трактування фактів, викривлень.

Все-таки найкрутіший бот, як і всяка технологія, поки залишається інструментом у руках людини. Як доля Києва – в надійних руках ЗСУ, в які ми безмежно віримо. Тоді як ChatGPT досі заблокований для користувачів з України через загрозу використання у війні.

Я не думаю, що сам штучний інтелект становить загрозу. Людині чи бізнесу.

Так, він не відчуває контекст, не визнає етики, не має власної думки. Як і власних інтересів. Бізнес-місія ботів у комбінації простих прийнятних рішень для людини, яка зможе віддати сили вирішенню заплутаних глибоких соціальних проблем, які сама продукує.

Або ж створити нового бота для нових задач.