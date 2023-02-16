Фактор незламності: як фінансова система долає виклики війни та що буде далі

Каденцію на посаді Голови НБУ зараз доводиться рахувати не днями, а монетарними комітетами, динамікою інфляції, кількістю відділень у банківській мережі незламності POWER ВANKING, міжнародною допомогою, а також ракетними обстрілами цивільної інфраструктури.

За цей час росія випустила проти України більше 780 ракет та дронів, а кількість масованих атак зросла до тринадцяти.

Водночас валютний ринок відчутно "нервував" з цього приводу лише одного разу – в жовтні 2022-го.

Далі він навчився виносити "за дужки" ракетні обстріли – такою є віра українців і в самих себе, і в тих, хто буквально тримає над нами небо. І це – той фактор незламності, завдяки якому наша країна зможе вийти з усіх випробувань тільки сильнішою.

Як це станеться, та що чекатиме на нашу економіку в цьому та в наступних роках?

Почнемо з підсумків.

З чим ми починаємо 2023 рік?

Минулий рік був визначальним з точки зору нашої самоідентифікації. Ми точно визначилися, ким є та наскільки важливим є місце України у світі.

Світ також це усвідомив, про що свідчать безпрецедентні $32,1 млрд міжнародної підтримки для України та запроваджені жорсткі санкції проти країни-терориста. І підтримка, і санкції, переконаний, цього року будуть ще суттєвішими.

Ми змогли встояти

Економічна активність відновлювалася вже з квітня минулого року, коли на визволених територіях почалася активізація економічного життя. Однак з жовтня ворог переступив ще одну межу нелюдськості, розпочавши терористичні атаки проти нашої енергетичної інфраструктури.

У результаті НБУ довелося майже на чотири відсоткових пункти погіршити прогноз щодо динаміки ВВП. Половина з них – наслідки енергетичного терору.

Але завдяки абсолютно неймовірній адаптації українського бізнесу та громадян економіка продовжувала працювати навіть під час абсолютної темряви. Нехай і на нижчому рівні потужностей.

Нам вдалося зберегти стабільність на валютному ринку

У перші години повномасштабної війни НБУ був змушений зафіксувати офіційний курс, а в липні 2022-го – скоригувати його на 25% та запровадити додаткові обмеження на валютному ринку для захисту макрофінансової системи.

Уже більше ніж пів року різниця між офіційним та готівковим курсами не перевищує 10-11%, а коливання є абсолютно незначними навіть під час обстрілів.

Завдяки адміністративним заходам та допомозі міжнародної спільноти вдалося зберегти міжнародні резерви. На кінець січня 2023-го їх рівень (29,9 млрд дол. США) був вищим на 9%, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Однак будь-які штучні обмеження, як відомо, спрацьовують лише тимчасово, згодом продукуючи нові ризики. Для їх уникнення НБУ постійно відслідковує та аналізує ситуацію, прораховуючи можливі сценарії та готуючи відповідні рішення.

Ми втримали контроль над інфляцією

За підсумками 2022 року інфляція становила 26,6%, а в січні 2023-го – знизилася до 26%. Це багато? Так. Але чи критично? Ні.

Коли повністю знищені не лише окремі підприємства, але й цілі виробничі комплекси, коли росія окупувала критично важливі для промислової безпеки світу (!) регіони, коли порушені ланцюги поставок та зруйнована логістика, такий результат є неймовірним.

Чи задовольняє нас інфляція на такому рівні? Також ні. Тому ми продовжуємо системну боротьбу для її зниження.

Збережено безперервну роботу системи

Рік минув без гучних банкрутств банків і без втрати довіри до банківської системи, про що свідчить минулорічне зростання обсягу коштів громадян та бізнесу на рахунках на 340 млрд грн (в еквіваленті) з початку повномасштабної війни.

Тобто маємо начебто непогану "подушку" ліквідності. Водночас ми добре розуміємо основне джерело її походження, а отже – і ненадійність. Тож мусимо вживати заходів для ліквідації відповідних загроз. Як – йтиметься далі.

Чого очікувати?

НБУ традиційно будує свій прогноз на три роки. І дуже важливо, на мою думку, що від цього не відмовилися під час повномасштабної війни та тотальної невизначеності. Ми бачимо ціль, до якої маємо прийти. Вона прорахована, а отже – досяжна.

Нещодавно ми опублікували наш січневий Інфляційний звіт. Ґрунтовний та вичерпний документ, який проливає світло на наше майбутнє. Якими є його головні висновки?

Економіка втримається від подальшого падіння

В умовах продовження повномасштабних бойових дій та ракетно-дронних атак навіть незначне зростання (0,3% за прогнозом НБУ) – це вже результат.

Водночас базовий сценарій прогнозу не враховує можливості реалізації планів відновлення України, тож результати можуть бути кращими.

У прогноз не включалися суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в поточному році. Але враховано дефіцит електроенергії на рівні, близькому до минулорічного (27% у I кварталі).

Та героїчна стійкість, з якою наші енергетики захищають працездатність електромереж – це можливість відчути буквально на дотик фактор незламності.

Тому ми виходимо навіть не з припущення, а впевненості, що й на фронті електропостачання будуть відбиті всі ворожі атаки.

У 2024-2025 роках очікується початок повноцінного відновлення економіки – на 4,1% наступного року і далі – ще на 6,4%. Досягнути такого результату дозволять успішні дії української армії, які суттєво зменшать безпекові ризики з початку 2024-го.

Як наслідок, поліпшаться споживчі та ділові настрої, активізуються споживання та інвестиції та налагоджуватимуться виробничі й логістичні процеси.

Ми очікуємо, що зниження безпекових загроз спонукатиме наших громадян, які вимушено перебувають за кордоном, повертатися додому. Це також пожвавить економічну активність. А поки ми робитимемо все для збереження в Україні макрофінансової безпеки.

Інфляція стрімко знижуватиметься вже з весни

Як на мене, це дуже символічно. Ми чекаємо на весну, починаючи з 24 лютого 2022 року, і вона обов'язково прийде. А поки макрофінансова ситуація поступово поліпшуватиметься.

Допоможуть жорстка монетарна політика НБУ, зниження світової інфляції та подальша адаптація бізнесу. Стримуватиме зростання цін і все ще слабкий споживчий попит, який в умовах дефіциту електроенергії переорієнтовується на нагальні потреби.

Наш інфляційний прогноз на 2023 рік – зниження до 18,7%. Наступного року інфляція сповільниться до 10,4%, а у 2025-му – до 6,7%. Відтак вона впритул наблизиться до цільового діапазону 4-6%.

НБУ не планує змінювати свою інфляційну ціль, адже саме такий діапазон є оптимальним, щоб, з одного боку, запобігти швидкому знеціненню заощаджень, а з іншого – дати змогу економіці працювати і розвиватися. Для реалізації прогнозу облікова ставка ще тривалий час зберігатиметься на рівні 25%.

НБУ та уряд проводитимуть злагоджену монетарну та фіскальну політику, продовжуючи активну роботу для залучення міжнародного фінансування. Прогрес в обох напрямках вже очевидний.

З одного боку, поступово активізується внутрішній борговий ринок. З іншого – вже є зобов’язання з фінансування від США та ЄС, а також обґрунтовані підстави очікувати траншів за новою програмою МВФ.

Зрештою, це допоможе уникнути прямого фінансування дефіциту бюджету Нацбанком, що послабить тиск на валютному ринку та попередить погіршення очікувань.

Що приховано поміж рядків у прогнозах НБУ на 2023 рік

Перше – банківська система і надалі стабільно працюватиме

Для забезпечення безперебійного доступу до банківських послуг навіть в умовах блекауту ми створили спільний проєкт POWER ВANKING.

Фактично – це мережа відділень банків, які мають Starlink та генератори, та працюватимуть навіть під час тривалого відключення електроенергії. Кількість таких відділень вже перевищує наші початкові очікування та постійно зростає.

На сьогодні до мережі долучилися майже 2,2 тис. відділень і я впевнений, що це не рекорд. POWER ВANKING – це про незламність фінансової системи.

Друге – валютний ринок залишатиметься стійким

Для зменшення обсягу вільних коштів в економіці, які тиснуть на валютний ринок, НБУ, зокрема, суттєво підвищив вимоги щодо обов'язкових резервів банків за поточними рахунками.

З одного боку, це спонукатиме банки відповідальніше підходити до процентної політики та суттєвіше підвищувати ставки за гривневими депозитами.

Збільшення дохідності заощаджень у національній валюті не тільки допоможе їх захистити від знецінення, але й зменшуватиме попит на іноземну валюту. З іншого боку, ми "зв'яжемо" вільні кошти в банківській системі, які, власне, і генерують ризики для валютного ринку.

Все це дозволить перейти до поступового пом'якшення адміністративних обмежень, що дасть кисень економіці, водночас дозволивши зберегти стабільність. Якщо вжитих заходів буде недостатньо, НБУ готовий задіяти додаткові інструменти зі свого арсеналу.

Потужний аналітичний блок Національного банку здатний забезпечити достатню інтелектуальну підтримку для успіху на фронті макрофінансової стійкості.

Треба віддати належне як інституційній спроможності НБУ, так і надзвичайно високим компетенціям його колективу. Особливо тих людей, завдяки яким приймалися та приймаються саме ті рішення, що допомогли встояти системі.

І в цьому контексті, як ніколи, важливою є здатність "тримати стрій". Йдеться про спроможність кожного "бійця" – співробітника Національного банку до напруженої командної роботи на спільний результат.

Плюс чесність, професійність та працездатність. Це – виключний перелік критеріїв нашої кадрової політики.

Третє – ми вистоїмо до Перемоги та надалі зможемо відбудувати Україну

Наша країна є унікальною. Наші люди, підприємці, медики, енергетики, волонтери, фінустанови, влада – усі разом є незламними. Тож у мене немає жодних сумнівів, що ми переможемо.

Як і немає сумнівів, що Україна буде в ЄС, і, що це відкриє як для нас, так і для наших партнерів нові перспективи та можливості для розвитку.

Але до Перемоги треба вистояти, накопичивши потенціал для відбудови та подальшої розбудови країни.

НБУ не тільки аналізує та прогнозує, але й працює на перспективу. Наші дії спрямовуються не на гасіння ситуативних пожеж, а на те, щоб вони не виникали.

Ми дуже прискіпливо ставимося до будь-якого рішення, всебічно зважуючи можливі наслідки, та реалізуємо ті, що допоможуть зберегти макрофінансову стійкість. Це – наш особистий внесок у Перемогу – в незламність України.