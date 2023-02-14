"Щоб корова давала більше молока…"

Про систему реалізації державного майна "Прозорро.Продажі" знає широке коло громадськості, політиків, ЗМІ. Але це більше стосується зовнішньої діяльності системи.

А ось внутрішня її сторона та внутрішні її проблеми є не розкритими й доволі незрозумілими для широкого кола. Отже, до конкретики.

Система ДП "Прозорро.Продажі" складається з так званої ЦБД (центральної бази даних), яку адмініструє це держпідприємство. Власне, це і є основною задачею "Прозорро.Продажі".

З технічної точки зору тут все просто: приватні електронні майданчики-сайти приєднуються до ЦБД за допомогою програмного інтерфейсу.

Але ключовим моментом в цьому є те, що електронні майданчики — це окремі від державного підприємства юридичні особи зі своїм ЄДРПОУ, штатом та історією, яка починається задовго до виникнення самого "Прозорро".

У більшості випадків, для цих юридичних осіб, участь у системі "Прозорро.Продажі" — це далеко не єдиний, а подекуди зовсім не основний напрямок їх господарської діяльності.

Ми, УЕБ, були створені в 2010-му. Маємо значний досвід ефективного проведення у власних електронних системах торгів електроенергією, природним та скрапленим газом, необробленою деревиною, тощо.

Проєкт "Прозорро.Продажі" був створений донорами в 2016 році. Донори фінансували створення та роботу саме центральної бази даних.

Функціонал електронних майданчиків впроваджувався за рахунок самих же приватних операторів. Тобто, в тому числі і за рахунок УЕБ.

Так, першим напрямком діяльності проєкту стала співпраця з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

На цьому початковому етапі це був дійсно партнерський проєкт: плани впровадження нововведень, рішення щодо взаємодії та умов співпраці учасників системи, напрацювання нормативних актів приймались колегіально, на зборах, за участю представників електронних майданчиків.

Тобто, на початковому етапі свого існування "Прозорро.Продажі" користувались демократичними принципами. Враховувались інтереси й побажання всіх сторін процесу.

Рішення ухвалювали спільно, а отже була почута точка зору і адміністратора ЦБД і електронних майданчиків.

Але порозуміння зникло після того як ДП "Прозорро.Продажі" на законодавчому рівні отримало монопольну позицію в сфері малої приватизації та реалізації майна підприємств банкрутів. З того часу й почали виникати конфлікти між "тримачем" ЦБД і акредитованими майданчиками.

Першими кроками в статусі гегемона у ДП "Прозорро.Продажі" стали постійні намагання збільшити фінансові навантаження на приватні електронні майданчики.

Спочатку були запроваджені мінімальні щомісячні платежі. А потім плата на розвиток електронної системи стрибнула з 20 до 30%. Спостерігачі зі сторони можуть сказати: так все ж ок — державна структура працює на розвиток держави.

Але в тому то й справа, що навпаки.

Оператори електронних майданчиків в принципі не можуть бути допущені до роботи з Прозорро.Продажі, якщо не мають відповідного програмного забезпечення (розробленого за власний кошт), і не сплатять "Прозорро.Продажі" за тестування цього інтерфейсу.

При цьому на нас же, операторах майданчиків, лежить фінансування Комплексної системи захисту інформації, утримання штату відповідних працівників.

Тобто, коли йдеться про ініціативу ДП про збільшення плати на розвиток електронної системи, в операторів виникає питання: плати за що? За те що ми й так самі робимо і фінансуємо?

І це не наша суб'єктивна думка. Антимонопольний комітет України вже надав ДП "Прозорро.Продажі" рекомендації щодо усунення порушень антимонопольного законодавства.

Сьогодні неможливо назвати систему "Прозорро.Продажі" єдиним цілим механізмом. Оскільки державне підприємство прийняло позицію "власника системи" та намагається диктувати правила всім учасникам, порушуючи їх права.

Діяльність ТОВ "Українська енергетична біржа" не концентрується навколо "Прозорро", має багато інших напрямків роботи. Проте нам дуже прикро, що в цій системі продовжують відбуватися такі негативні явища навіть під час воєнного стану.