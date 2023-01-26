5 головних висновків із Давосу-2023 для України

Було багато різних очікувань і прогнозів щодо Всесвітнього економічного форуму в Давосі-2023, який працював минулого тижня.

Вперше за останні три роки він відбувся своєчасно, ще й у звичному форматі: минулого року його перенесли з зими на літо, а позаминулого провели в онлайні через спалах пандемії коронавірусу.

Може, через це організатори досягли високого рівня представництва на ВЕФ. В ньому брали участь керівники півсотні урядів різних країн, голови близько двох десятків центробанків і численних кредитно-фінансових інститутів та понад сотня мільярдерів з усього світу.

А може й через велику нестабільність у світі, страшну війну в Європі й низку серйозних проблем в політиці й економіці, що слід вирішувати.

До того ж, можна не сумніватися, що чимало фахівців збиралось обговорити підступне вторгнення в Україну та отримати важливі для себе відповіді з цього приводу.

Серед головних економічних тем варто відзначити таку п’ятірку:

1. Боротьба з інфляцією та низькими темпами росту економіки

ЄС, США та інші країни визнали небезпечний темп росту цін. Водночас у світі пообіцяли йому протистояти. Керівництво Європейського Центробанку, приміром, заявило, що надалі дотримуватиметься інфляційної мети в 2%, до цього цільового рівня буде прагнути й надалі.

ЄЦБ продовжить піднімати свої ключові ставки. Як дали зрозуміти у Швейцарії, крок підвищення може сягнути 50 базисних пунктів, що має підтримати курс євро.

При цьому МВФ спрогнозував на 2023 зростання світового ВВП лише на 2,7% — найменший річний приріст за останнє 10-річчя.

Учасники Форуму багато говорили про ризик глобальної світової рецесії в подальшому, однак МВФ заспокоїв, що центробанки не вичерпали усього спектру заходів для її попередження.

Тож є надія на істотніше економічне зростання. У тому числі завдяки Китаю після спаду коронавірусної пандемії.

2. Наслідки пандемії COVID-19 та глобальна криза вартості життя

Експерти наголосили на тому, як важко коронавирус вдарив по економіці Китаю, де люди продовжують хворіти. Заразом згадали скромний прогноз для ВВП Піднебесної на 2023 рік — лише 4,4%.

Фахівці наголошували на тому, що людство ще не перемогло коронавірус повністю, і зарано про нього забувати. Тому слід і надалі працювати над підвищенням якості вакцин та бути готовими до всього.

Не тільки фармацевтам і лікарям, а й політикам. До того ж представники Pfizer закликати колег ефективно працювати не тільки проти коронавірусу, а й проти інших хвороб, враховуючи досвід COVID-19.

3. Енергетична та продовольча криза

З одного боку Європа зробила дуже багато, аби якомога менше залежати від поставок енергоносіїв з країни-терористки, утім їх імпорт ще не зведено до нуля.

Водночас воєнні злочинці з рф продовжують завдавати страшних ударів по українській енергетиці, яку потрібно щодня відновлювати, що є особливо великим викликом взимку.

Україна за підтримки Туреччини та ООН багато зробили для вирішення продовольчих проблем світу та передусім африканських країн. Утім, зрозуміло, що постачання продовольства потрібно й надалі нарощувати.

Проблему з продовольством пропонували вирішувати шляхом спрощення логістичних ланцюгів і зменшення навантаження перевірок. Але було зрозуміло, що чіткі рекомендації та конкретні механізми ще не відпрацьовано.

4. Диджиталізація та технологічний розвиток

Це те, чим відома й славиться Україна, де розвиваються необанки та високі технології, в тому числі, за підтримки держави.

Цього року наше Мінцифри повідомило у Давосі про запуск на базі нашої "Дії" застосунку для Естонії, завдяки якому громадяни цієї країни зможуть отримувати державні послуги.

Також міністерство презентувало в Швейцарії поглиблену програму Impact Business, спрямовану на підтримку українського бізнесу. В межах пілотного проєкту буде підтримано 25 підприємств, а дві найкращі команди отримають фінансові гранти до 20 тис. євро.

5. Повномасштабне вторгнення рф до України та його масштабні наслідки для світу

Війна матиме руйнівні наслідки не тільки для нашої держави, яка мужньо протистоїть підступному ворогу, та власне для країни-терористки, чия економіка через санкції впаде в рецесію на 10-річчя (прогноз Єврокомісії).

А й для багатьох інших країн по всьому світу. В багатьох галузях: енергетичній, продовольчій, фінансовій тощо.

Великого резонансу набули виступи Президента Володимира Зеленського та нашої першої леді. Політичний, економічний та, що не менш важливо — військовий світ одностайно підтримав Україну.

Голова НАТО чітко наголосив, що злочинний режим путіна не може перемогти, не повинен перемогти. Інакше це спровокує сплеск авторитаризму у світі. Україна мусить перемогти.

А лідери багатьох країн неодноразово повторювали, що підтримуватимуть нашу державу до самої перемоги, скільки це буде потрібно.

Тему України можна було ставити й на першу сходинку форуму у Давосі, оскільки вона пройшла червоною лінією чи не через усі заходи цього тижня. Як би не мріяв і не сподівався ворог, напад на нашу країну болить світу та лишається першою темою.

Від нас не втомилися. Певна, що Україна лишатиметься на перших шпальтах, сподіваюсь, що з дедалі кращими для нас новинами.

Світові лідери, бізнесмени та меценати готові підтримувати Україну й робитимуть це надалі. Про це говорили на багатьох майданчиках у Швейцарії, що можна було почути в онлайнах.

Не тільки керівники чи бізнесмени — кожен українець має на своєму місці працювати на перемогу України. Потрібно боронити економічний фронт, завдяки чому ми переможемо на полі бою та в економіці.

Зрозуміло, що 2023 рік буде непростим, випробувальним для нашої держави. Однак ми мусимо вистояти й вистоїмо, іншого не може бути.

Дуже багато для перемоги вже зробили амбасадори України, які стали обличчям нашої країни: український юрист і лейтенант ЗСУ Масі Найєм, військовий медик і волонтер Юлія (Тайра) Паєвська, заступник командира окремого загону спеціального призначення Нацгвардії "Азов" Ілля (Гендальф) Самойленко та інші.

Думаю, таких активістів має ставати дедалі більше, а ми робитимемо все для підтримки їхньої роботи та рідної країни. Україна понад усе — це зміст життя.