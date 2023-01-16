Чи може ЄС залишитися без мобільного зв'язку через перебої з електрикою

експерт ринку телекомунікацій, робоча група з питань безпеки та довіри в цифровому середовищі

Проблема стійкості мереж мобільного зв'язку на очах перетворюється на загальноєвропейську проблему.

Оператори мереж і влада ЄС визнають, що поєднання кількох факторів стало викликом, на який у них немає переконливої відповіді.

Кінець літа і осінь минулого року були відзначені безліччю однотипних публікацій у європейських ЗМІ, присвячених ризикам для мобільного зв'язку. Збіг низки несприятливих обставин ставить під загрозу і усталені бізнес-моделі, і саму здатність операторів мобільного зв'язку забезпечити безперервність послуг, що надаються.

По-перше, на реальну проблему перетворилося глобальне потепління. Традиційно помірний, м'який континентальний клімат більшості країн ЄС дозволяв операторам обходитися без потужних систем кондиціонування (клімат-контролю) базових станцій (БС).

Починаючи з 2020-21 років учасники ринку, а це не тільки оператори мереж, а й, наприклад, дата-центри почали стикатися з підвищеним навантаженням на ці системи.

Кондиціонери виходять з ладу, в результаті перегрівається або навіть горить обладнання БС.

По-друге, дедалі більше занепокоєння влади та бізнесу викликає стійкість мереж електропостачання, стабільність їхньої роботи. Глобальне потепління влітку, дефіцит газу та зменшення виробітку вітроелектростанцій взимку зумовили швидке зростання як споживання, так і пікових навантажень в електромережах.

Влітку кондиціонери, а взимку електронагрівачі створюють навантаження, на яке мережі просто не розраховані. У результаті зростає ризик аварійних відключень.

Тут на передній план вийшла проблема, з якою ми також знайомі набагато ближче, ніж хотілося б. Європейські оператори не готувалися і не готові до регулярних масових відключень електроживлення. У Європі є близько 450 тис. техмайданчиків (веж) мобільного зв'язку.

Більшість із них мають джерела резервного живлення (акумуляторні батареї), які розраховані приблизно на 30 хвилин роботи. Для порівняння, українські оператори багато років оснащують свої станції акумуляторами, ємність яких розрахована на 2-4 години роботи.

Звиклі до безперебійного енергопостачання протягом десятиліть, європейські оператори зазвичай не використовують і не мають у запасі дизель-генератори, здатні забезпечити безперебійне електроживлення на тривалий період.

У німецького Deutsche Telekom — 33 станцій, при цьому системи аварійного електропостачання можуть одночасно підтримувати лише невелику їх частину. У разі перебоїв компанія планує використовувати пересувні генератори, переважно на дизельному паливі.

У Франції — близько 62 тис станцій, при цьому промисловість не зможе оснастити їх новими батареями. План, запропонований дистриб'ютором електроенергії Enedis, у найгіршому зі сценаріїв передбачає можливі відключення електроенергії на термін до двох годин.

Оператори критикують Enedis за нездатність захистити їхні мережі від аварійних відключень електроенергії. Зі свого боку Enedis стверджує, що в разі відключень усі клієнти перебувають у рівних умовах і пропонує місцевій владі самостійно вносити вежі мобільного зв'язку в списки пріоритетних клієнтів.

Шведський регулятор телекомунікацій PTS працює з операторами та іншими держорганами над пошуком рішень проблеми. Зокрема, обговорюється можливість нормування електропостачання.

Крім того, PTS профінансує купівлю пересувних генераторів, паливозаправників і мобільних базових станцій, щоб впоратися з тривалішими перебоями у подачі електроенергії.

Італійське телекомунікаційне лобі пропонує, щоб вимкнення електроенергії не торкалося мереж мобільного зв'язку і порушуватиме це питання перед новим урядом Італії.

Електроенергія як розкіш

Стрімке непередбачуване зростання цін на електроенергію вже перетворилося на один із ключових чинників прийняття рішень у бізнесі мобільного зв'язку.

Устаткування для мобільного зв'язку споживає багато електроенергії. Точні цифри знайти навряд чи можливо, а приблизне уявлення про масштаби дають дані виробників і операторська звітність.

Наприклад, для обладнання Huawei заявлені ось такі цифри (див. Рис. №1). Кожен зі стовпчиків містить у собі енергоспоживання різних компонентів БС.

Джерело: "5G Power: Creating a green grid that slashes costs, emissions&energy use"

Варто зазначити, що, по-перше, Huawei дуже багато уваги приділяє енергоефективності своїх рішень, кілька останніх років просуваючи ідею "зеленого телекому".

По-друге, на графіку відображено енергоспоживання тільки обладнання самої мережі, тобто антен і передавачів. Системи кондиціонування додадуть істотну частку до енергоспоживання БС, особливо в ситуації занадто спекотного або холодного клімату. Тож фактичні цифри ще більші.

Тепер подивимося на динаміку цін електроенергії в ЄС. Як приклад розглянемо спотовий (короткострокових контрактів, поточних цін) ринок електроенергії Німеччини.

Якщо першого серпня 2020 року ціна МВт-год становила 28,19 євро, за рік вона становила вже 72,24 євро, а на друге серпня 2022 року досягла 356,94 євро.

Зростання вартості рік до року - 383%. При цьому пікові значення сягали 700 євро за МВт-год. Як свідчать найсвіжіші дані, ціни істотно впали, проте, як і раніше, вдвічі вищі за рівень, що склався 2021 року.

Джерело: Trading Economics

Британський Vodafone у своєму звіті за другий квартал припустив, що за підсумками року витрати на електрику зростуть у півтора рази, з 200 млн фунтів до 300 млн фунтів за умови відсутності різких змін цін, тобто в оптимістичному сценарії.

Виклики та відповіді

2022 рік став моментом істини для багатьох. Європейський Союз виявився абсолютно не готовим до викликів реального світу. Це стосується і воєнної загрози з боку Росії, і драматичних змін клімату, і низки інших обставин.

Є достатньо підстав стверджувати, що погану послугу європейцям зробила ідеологізація управління ризиками операторського бізнесу. До такого висновку нас приводить вивчення українського досвіду останніх десяти місяців.

Наприклад, колосальна увага, яку з подачі США європейці приділяють проблемі загрози з боку китайських виробників телеком-обладнання, не виправдала себе жодною мірою.

Ба більше, за весь час війни не зафіксовано жодної успішної атаки на українські мережі мобільного зв'язку. При цьому частка китайського обладнання в них сягає 80% і більше.

Для порівняння інформаційні системи органів влади України, в яких китайського обладнання немає взагалі, стали жертвою десятків успішних зломів і атак іншого роду, у тому числі з важкими наслідками.

Європейські оператори виявилися неготовими ані до триваючого потепління клімату в регіоні, ані до різкого зростання цін на електроенергію.

Це виглядає відвертим провалом з їхнього боку, оскільки виробники обладнання вже не перший рік попереджають про неминучість "зеленого переходу", пропонуючи низку рішень для підвищення енергоефективності мереж.

Українські оператори дають наочний приклад того, який вигляд має відповідальне ставлення до питання стійкості мереж.

Ніщо не заважало їм використовувати батареї меншої ємності, зменшити запас автономності своїх базових станцій.

У 2023 році на нас очікує багато не дуже хороших новин. Енергетична, економічна, кліматична та інші кризи серйозно гальмуватимуть розвиток 5G у Європі.

Повною мірою це проявиться до літа наступного року. Виробники обладнання відкритим текстом заявляють про необхідність готуватися до складних часів.

Те, з чим українські оператори зіткнулися внаслідок російської агресії, стає загальним місцем для європейського ринку через інші, але теж руйнівні причини. Україна і тут виявилася авангардом, передовим загоном у ситуації несподіваних драматичних змін.