Уроки ділової доброчесності під час війни

9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією. Які виклики для доброчесності бізнесу несе війна? Як приватному сектору працювати над подоланням корупції на всіх рівнях під час воєнного стану?

Відповіді на ці питання понад вісім місяців шукав Глобальний договір ООН в Україні, локальна мережа найбільшої у світі асоціації відповідальних бізнесів.

У 2022 році наскрізна тема Міжнародного дня боротьби з корупцією є вкрай актуальною для України, адже наголошує на зв’язку між подоланням хабарництва та миром, безпекою і розвитком країни.

Так, боротьба із цією "хворобою" є обов’язком усіх нас. Приватний сектор, урядовці, співробітники правоохоронних органів, представники ЗМІ, громадянське суспільство, наукові кола й небайдужа молодь — усі мають відіграти свою роль у битві за доброчесність.

Корупція є одним із найбільших бар’єрів для відновлення держави, суспільства, усіх сфер економіки країни та подальшого сталого розвитку.

Під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбулася у липні в Лугано, було зазначено, що для забезпечення належного розвитку та прозорого відновлення країни необхідно спрямувати всі зусилля на викорінення корупції в Україні на всіх рівнях.

Україна має величезний невикористаний бізнес-потенціал, а робота українського бізнесу під час війни є особливо важливим джерелом наповнення держбюджету та створення робочих місць.

Проте через високий рівень невизначеності, спричинений умовами війни, підприємства працюють у режимі "doing business unusual".

Комплаєнс-контролі та етичне ведення бізнесу є вкрай важливими в часи війни, адже треба вести аудит своїх контрактних та фінансових зобов’язань з огляду на санкційні обмеження та дотримуватись національного законодавства.

Колективні дії проти корупції

Боротися з корупцією можна різними способами. Найефективніший — це запобігання корупції на всіх рівнях та налагодження зручних інструментів взаємодії людини з державою, бізнесу з державою та бізнесу з бізнесом.

Викорінити корупцію з нашої культури зусиллями однієї людини або інституції неможливо. Необхідні колективні зусилля в цьому напрямі.

Антикорупційна програма Глобального договору ООН спрямована на побудову співпраці між державними та приватними особами в боротьбі з корупцією.

Ще у 2020 році Мережа Глобального договору ООН в Україні долучилась до міжнародної програми Anti-Corruption Collective Action, яка спрямована на допомогу українському бізнесу в подоланні корупції на всіх стадіях операційної діяльності.

Метою програми є сприяння державно-приватному співробітництву в рамках антикорупційних дій через залучення до діалогу бізнесу, уряду та громадянського суспільства.

Наразі є безліч викликів, пов’язаних зі швидкими змінами умов роботи і високим рівнем невизначеності. Але також є практичні кроки, які можна зробити для пом’якшення ризиків роботи під час воєнного стану.

З початку повномасштабної війни Глобальний договір ООН в Україні почав проливати світло на проблеми, з якими стикається український бізнес нині, та поширювати досвід українських експертів із приватного, державного та громадського секторів щодо підтримки комплаєнсу під час війни.

На Антикорупційному тижні 2022 Глобальний договір ООН в Україні презентував збірку "Business Integrity Lessons from a War Zone", в якій зібрано поради щодо прозорого ведення бізнесу в умовах невизначеності.

Для роботи над нею ГД ООН в Україні запросив експертів із різних галузей поділитися професійною думкою щодо того, як продовжувати вести бізнес та розвивати економіку України під час війни.

Перша частина порад була від представників українського бізнесу та громадського секторів. Другу серію порад бізнесу надали експерти з державної сфери.

Тон згори

Кожен керівник має демонструвати активну позицію нетолерування корупції і заохочення до викривання.

Зараз як ніколи безпечне, поінформоване та прозоре управління має бути головним пріоритетом для корпоративного керівництва.

Потрібно бути обізнаним щодо нових подій, швидко приймати рішення та запевняти співробітників, інвесторів і клієнтів, що їхня організація вживає правильні заходи, щоб захистити себе та дотримуватися вимог доброчесності.

Комплаєнс — на часі

Ведення бізнесу завжди пов’язане з численними ризиками, які лише загострюються у воєнний час. Щоб їх послабити, необхідно налагодити ефективну систему роботи комплаєнс-офіцерів, адже саме вони є помічниками боротьби з корупцією на місцях.

Саме комплаєнс-офіцери проводять просвітницьку роботу з керівництвом та працівниками й забезпечують необхідний рівень довіри всередині організації.

На жаль, нині через економічні наслідки війни для бізнесу комплаєнс-офіцери часто потрапляють під скорочення. Проте в довгостроковій перспективі така кадрова політика може дуже зашкодити компанії.

Прозора відбудова України

Відновлення України — це не повернення до довоєнного стану, а повноцінна розбудова та інтегрування до європейської спільноти на засадах сталого розвитку.

Важливу роль у підтриманні сталої та прозорої відбудови країни буде відігравати приватний сектор, який має забезпечити дотримання принципів Європейського зеленого курсу та доброчесного ведення бізнесу.

Це стане потужним поштовхом для пришвидшення трансформації України на шляху до членства в ЄС.

Спільна відповідальність та взаємна підзвітність протягом усього процесу відновлення та супутніх реформ будуть не менш важливими, ніж виділення ресурсів для відновлення.

Необхідно зробити акцент на прозорості та модернізації — комплексі змін для переведення країни на наступний щабель розвитку.

Цифровізація

Як показує досвід України, саме цифровізація є одним із найефективніших інструментів для боротьби з корупцією.

Цифровізація знищує бюрократію, черги та паперову тяганину, а отже усуває корупцію — від "шоколадки" за отримання довідки в кабінеті чиновника до мільярдних корупційних схем у сфері будівництва.

Цифрові послуги — це рівність, справедливість та доступність. І саме над ними і держава, і кожна компанія мають працювати для модернізації країни.

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До життя під час війни неможливо бути готовим. Але гнучкість і вміння адаптуватися до нових обставин необхідні для роботи на перемогу.

Для бізнесу це означає докладати більше зусиль для подолання корупційних ризиків, ніж у мирний час, коли принципи роботи були більш зрозумілими і невизначеність не була настільки високою.

В Україні майбутнього немає місця корупції і хабарництву, і кожна компанія має працювати над їх викоріненням уже сьогодні. А поради для бізнесу, які зібрав Глобальний договір ООН в Україні, у цьому допоможуть.

Глобальний договір ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об’єднаних Націй). Це особлива ініціатива Генерального секретаря ООН і найбільша у світі асоціація відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням 17 Цілей сталого розвитку та на основі Десяти універсальних принципів у галузі прав людини, охорони праці, збереження довкілля та боротьби з корупцією. Організація об’єднує понад 20 тисяч компаній зі 162 країн світу. 116 бізнесів є учасниками української Мережі.

