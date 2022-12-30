На що найбільше зросли ціни в Україні за період війни

У рік війни уряду та Національному банку вдалося втримати інфляцію від шалених сплесків – але ціни все одно зростали.

Найбільше подорожчали продукти та транспорт – 35% та 40% рік до року. Ціни на одяг та взуття та освіту збільшилися найменше – до 10%.

Ціни на комунальні послуги на фоні піку вартості енергоносіїв державі довелося зафіксувати – вони залишилися майже незмінними.

З продуктів в Україні найбільше подорожчали яйця, фрукти та овочі – далися взнаки втрати птахівницьких господарств, а також аграріїв півдня України через війну.

Найменше зросла ціна на олію – це один з основних експортних продуктів України, і закриті для експорту порти означали достатнє насичення ринку для внутрішніх споживачів.

Слід розуміти, однак, що індекс інфляції у випадку України в 2022 році зараз як ніколи "середнє по палаті". В різних областях війна по-різному вплинула на доступ до товарів та послуг.

Так, поїсти в ресторані стало дорожче в Івано-Франківську (+30% листопад 2022 до грудня 2021 року) – туди приїхало рятуватися від снарядів багато жителів сходу та центру України і попит зріс.

Транспорт подорожчав майже повсюди, та найбільше — в центрі України. Одяг та взуття подорожчали в західних областях та в центрі через більший попит з боку внутрішніх переселенців.

А рекорд зростання цін на продукти харчування — +87% з грудня минулого року – був на Херсонщині, жорстко сплюндрованій росіянами. В решті областей продукти подорожчали на 29-31% з минулого грудня.

При цьому Україна навіть у стані війни не виглядає з точки зору цін набагато гірше за своїх європейських сусідів. В Україні середньозважене зростання цін склало 26,5%, в Естонії, Латвії та Литві – 21,4-21,7%, в Угорщині ціни зросли на 23,1%, в Польщі – на 16,1%, а в Чехії – на 17,2%.

Мапа індексу інфляції в листопаді в ЄС Джерело: Євростат

Наступного року інфляцію, вірогідно, продовжать стримувати політикою "заморожених" тарифів на комуналку та високою процентною ставкою НБУ.

Україна вже має надійні зобов’язання від США та ЄС щодо фінансування бюджетного дефіциту на 2023 рік, тож друк гривні перестане бути серйозним джерелом інфляції.

При цьому війна – час шаленої невизначеності, і ризики все одно залишаються – якщо не впоратися із блекаутами та не відновити електропостачання, бізнес може дуже сильно постраждати, і бюджет не збере достатньо коштів для покриття потреб оборони, тож доведеться знов друкувати гривню.

Таким чином, цього року інфляційний прогноз, який економісти зазвичай обговорюють в термінах цін та коштів, залежатиме від постачання Україні засобів ПВО та успіхів ЗСУ.